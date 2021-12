De kinderen van Peter R. de Vries praten vandaag voor het eerst over de maanden na de moord op de misdaadverslaggever. In de RTL 4-documentaire Staand verder leven is te zien hoe ze ondanks het verdriet aan de slag gaan om zijn levenswerk voort te zetten. Maker Ewout Genemans zag veel van zijn vermoorde collega terug in de twee én ontdekte een onbekende kant van hem.

Royce en Kelly kijken de vermeende moordenaar van hun vader in de ogen. Hij is maar een klein mannetje, merken ze bij de eerste zitting rond zijn dood, vastgelegd voor de docu. Als het een vuistgevecht was geweest, had Peter hem met één tik overmeesterd, weten ze zeker. Maar de verdachte trok op 6 juli op straat in Amsterdam een pistool.



"De kinderen hebben alle reden om bij de pakken neer te gaan zitten'', zegt Genemans. Maar het 'staand leven' uit de naam van de documentaire, een verwijzing naar het motto van hun vader, is bij de twee geen ideaal voor de lange termijn. Ze doen het al, zag hij.

Royce staat de nabestaanden bij in de zaak rond Nicky Verstappen, zoals zijn vader eerder deed. Kelly werd voorzitter van stichting De gouden tip, die Peter vlak voor zijn dood had opgericht.

"Ik herken in hen hetzelfde gevoel van rechtvaardigheid, van opkomen voor zwakkeren, dat Peter had. Na de klap zag ik ze opstaan. Ze doen iets goeds, in de geest van hun vader. Dat helpt ook bij de verwerking'', zegt Genemans.

Afscheidsbrief

Want waar Nederland een journalistiek boegbeeld verloor, moesten Royce en Kelly afscheid nemen van een vader en opa. De gepassioneerde, op tv soms harde Peter was thuis heel anders - en heel erg hetzelfde tegelijk.

"Zo toegewijd als hij zich vastbeet in een zaak, zo was hij ook als vader en grootvader'', ontdekte Genemans. "Hij was er voor alle belangrijke gebeurtenissen in het leven. Zijn kinderen vertelden daar zo liefdevol over. Ik kende hem goed als collega, maar deze kant zag ik niet eerder van hem.''

De herinneringen aan zijn vaderschap zijn tastbaar. "Peter schreef altijd brieven'', vertelt Ewout. "Kelly heeft bijvoorbeeld tien jaar in Afrika gewoond, dan schreef Peter vaak. Er lag zelfs een afscheidsbrief klaar voor wanneer hij zou sterven. Die brieven leest Kelly nu weer, daar put ze kracht uit.''

De mails komen nog binnen

In de documentaire komen ook collega's van Peter bij RTL Boulevard aan het woord; de aanslag vond vlak na opnames van het programma plaats om de hoek bij de studio.

Ook het onderzoek komt aan bod, en de vraag of Peter nu wel of geen beveiliging wilde. Justitieminister Ferd Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vertellen wat zijn dood met hen deed. Zelf werd Ewout vooral geraakt door kleine dingen.

Zijn eerste gesprek met Royce en Kelly vond plaats in het kantoor van Peter. Omringd door zijn spullen, zijn dossiers, zijn prijzen. In zijn mailbox kwamen nog steeds berichten binnen.

"Ik vond dat best spannend. Ik dacht: mag ik wel alles vragen? Maar ze waren heel open. We hebben ook in het privéarchief mogen kijken, waaruit foto's in de uitzending zitten.''

De familie van Peter - zijn vriendin komt niet in de documentaire voor - heeft de film inmiddels samen met Ewout bekeken. "Het waren bijzondere maanden voor de kinderen, deze documentaire zien ze als document daarvan.''

De documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries is 27 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.