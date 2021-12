'Ik zie je graag', waren haar laatste woorden. Eigenlijk had u hier een interview moeten lezen met de dappere voetbalmama Melissa Dezitter (35), maar het lot heeft er anders over beslist. Melissa stierf vorige zondag na een verbeten strijd van bijna twee jaar tegen kanker. We gingen praten met haar man Jurgen Vuylsteke en moeder Betty Caster. 'In haar afscheidsbrieven schreef ze dat we niet te lang mochten rouwen om haar.'

Melissa stond op het punt te trouwen en een nieuw leven te starten met haar man en hun nieuw samengesteld gezin in Zwevezele toen ze te horen kreeg dat ze longkanker had. De uitnodigingen voor het huwelijk waren net verstuurd. Ze vocht als een leeuw en onderging sinds de diagnose in 2019 meerdere behandelingen en operaties. Maar begin oktober 2021 kreeg ze te horen dat de dokters niets meer voor haar konden doen.

Wij gingen toen met haar praten, thuis in Zwevezele. Over de crowdfunding die haar moeder had opgestart. Ze vertelde hoe ze positief in het leven bleef staan, al zei ze ook hoe graag ze haar kinderen had zien opgroeien. Hoe lang ze nog had, kon ze toen niet zeggen. Veel tijd kreeg ze niet meer. Melissa werd op dinsdag 7 december opgenomen in het ziekenhuis met een zware longontsteking en verloor de strijd op zondag 19 december in AZ Delta in Rumbeke.

Op het rouwprentje van Melissa Dezitter prijkt een huwelijksfoto. Op het rouwprentje van Melissa Dezitter prijkt een huwelijksfoto. Foto: Sam Vanacker

Zelf uitvaart geregeld

"Ze heeft zo enorm hard gevochten die laatste twee weken", zegt Jurgen, die geen moment van haar zijde week. "Thuis kon ze plots moeilijk ademen en bijna voor het eerst sinds het begin van de ziekte klaagde ze over pijn. Tien dagen eerder was ze ook al opgenomen geweest met een longontsteking, maar toen hadden de dokters haar terug naar huis laten gaan. Maar de longontsteking kwam terug, ondanks antibiotica."

"Haar lichaam was op. Al hebben we wel nog het beste gemaakt van die laatste tien dagen dat we samen thuis waren. We kozen samen de foto, de tekst en zelfs het lettertype voor de rouwkaartjes, net als de muziek voor op de uitvaart. Melissa was een rasechte fan van Club Brugge, dus You'll Never Walk Alone was snel beslist."

"We schreven ook allemaal afscheidsbrieven voor elkaar. De laatste brieven, die voor haar kinderen, heeft ze in het ziekenhuis geschreven. Met de hulp van een psychologe, want zelf schrijven lukte haar niet meer. Ze voelde het einde toen al komen, maar klagen deed ze niet."

"Integendeel. Ze bleef haar optimistische zelf, ondanks de pijn. Een topvrouw. We bleven elkaar plagen. In haar afscheidsbrief schreef ze zelfs dat ze wil dat ik verder ga met mijn leven en niet te lang rouw. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan." (Jurgen is even stil) "We knuffelden vaak of zeiden enkele korte woordjes. Het laatste was 'ik zie je graag'."

Melissa samen met zoon Rune (16). Hij was scheidsrechter tijdens de match. Melissa samen met zoon Rune (16). Hij was scheidsrechter tijdens de match. Foto: Henk Deleu

Kunstmatige slaap

Na die opname dinsdag ging de toestand van Melissa elke dag achteruit. Elke dag werd de hoeveelheid morfine opgedreven, tot ze vorige week donderdag kunstmatig in slaap moest worden gebracht. "De pijn moet enorm geweest zijn", gaat haar moeder Betty verder.

"Ze had zichtbaar pijn, ondanks de enorme hoeveelheden pijnstillers. We hebben haar gesmeekt om te kiezen voor narcose, maar ze wou niet. Mijn dochter wou blijven vechten. Op een bepaald moment zeiden de dokters zelfs dat het medisch nog moeilijk te verantwoorden viel. Maar zelfs met die kunstmatige slaap werd ze om de drie tot vier uur wakker van de pijn."

"Zaterdagochtend hebben we dan uiteindelijk met de familie beslist om haar onder narcose te brengen. Zondagochtend is ze overleden, omringd door de familie. Een paar minuten voor ze stierf, leek haar gezicht te ontspannen. Ze sloot haar mond en haar ademhaling kalmeerde. Ik zag haar bijna glimlachen. Daar ben ik blij om. Ze is zachtjes gegaan."

"Ze was een optimist tot in de kist", gaat Jurgen verder. "Ze heeft gevochten tot de laatste minuut en zo ken ik haar ook. Praten lukte in die laatste week amper, maar op donderdag hebben we samen in bed gelegen en lang gepraat. Samen haalden we herinneringen op van de voorbije tien jaar. Ze had van niets spijt in haar leven. Het meeste pijn had ze van de kinderen. Die had ze zo graag zien opgroeien", gaat Jurgen verder."

De terminaal zieke mama kreeg een plaatsje aan het voetbalplein in Zwevezele, in haar bed. Ze zag er haar zonen Senne (13) en Rune (16) een laatste keer spelen. De terminaal zieke mama kreeg een plaatsje aan het voetbalplein in Zwevezele, in haar bed. Ze zag er haar zonen Senne (13) en Rune (16) een laatste keer spelen. Foto: Henk Deleu

"Ze was zo trots op hen", pikt Betty in. "Vorig jaar had ze voor Moederdag een kussentje gekregen van haar zoontjes. Dat kussentje was haar dierbaarste bezit. Het ging overal mee. In april was het mee naar haar laatste voetbalmatch van Club Brugge met Ambulance Zorg, in september was het mee naar het uitgestelde eindeseizoensfeest van de voetbalploeg in Zwevezele en toen ze dankzij de brandweer voor de laatste keer haar zoontjes zag voetballen op het veld, had ze het ook bij. Het gaat ook mee in de kist. Dat heeft ze zelf beslist."

De uitvaart en de crematie van Melissa vindt plaats op dinsdag 28 december in de Blauwe Toren in Brugge. Nadien wordt haar as verdeeld in twee urnes, die een plaatsje zullen krijgen bij Jurgen en Betty thuis. "Ook dat was haar wens", besluit Jurgen. "Ze wou graag terug naar huis komen. En zo zal ze zal hier altijd een plaatsje hebben. In ons huis en in ons hart."