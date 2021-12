Wil Knol (79) gaat al 30 jaar lang bij veroordeelde misdadigers op bezoek in de gevangenis of tbs-kliniek. Ook als ze zitten voor een zedendelict met een kind, zoals Klaas*. Wil geeft hem al zeven jaar lang het gevoel dat hij er toch mag zijn als mens. En Wil leert daar zelf ook van.

Een gesprek met Klaas (67) zelf is niet eenvoudig. Hij zit nog steeds in een tbs-kliniek. Het contact met hem verloopt daarom per mail. In 2014 is Klaas tot drie jaar cel veroordeeld. Hij ging in hoger beroep. Toen kwam er tot zijn verbijstering nog tbs bovenop. Cassatie hielp hem niet.



Klaas is als zedendelinquent nooit helemaal veilig: hij staat als uitschot onderaan de ladder, ver onder de veroordeelden die rijkelui hebben opgelicht. Medegevangenen komen er altijd achter wat je hebt gedaan, weet Wil intussen. Ze is daarom voorzichtig met wat ze over hem deelt. Maar Klaas slijt zijn dagen in eenzaamheid. Zijn familie heeft zich van hem afgekeerd.



"Ik heb heel veel aan het bezoek van Wil", zegt hij. Ze luistert naar hem, neemt soms boodschappen voor hem mee. "Zij had vanaf het begin geen waardeoordeel. Daardoor kon ik ook gewoon open zijn over mijn delict." Dat luchtte op. De afgelopen zeven jaar bekommert alleen de Almelose zich om hem en komt ze één keer in de drie weken bij hem op bezoek. Al is ze op een maand na 80 jaar. "Opgeven staat niet in mijn woordenboek."

Geslaagde terugkeer

De gepensioneerde onderwijzeres in het basisonderwijs is intussen al 30 jaar vrijwilliger bij de stichting Exodus, die (ex-)gevangenen uit vooral de onderste laag van de samenleving bezoekt. De hoge- en middenklasse in de bak hebben wel hun eigen netwerk. Doel van Exodus is de kans te vergroten op een geslaagde terugkeer in de samenleving. Na detentie biedt het bijvoorbeeld begeleid wonen aan in hun Exodushuizen. De pijlers van hun hulp zijn wonen, werk, relatie en zingeving. Bezoeken van gedetineerden is één van de activiteiten.



Wil heeft intussen veel gevangenissen en enkele tbs-klinieken van binnen gezien en tal van veroordeelde misdadigers bezocht. Ook buitenlanders. Zelfs was ze aanspreekpunt voor een heel gezin - vader, moeder, dochter en zoon - die samen een misdrijf hadden gepleegd. Maar ze bezoekt dus ook zedendelinquenten, die hun handen niet van kinderen af konden houden.



Voor een onderwijzeres met 40 jaar ervaring in het basisonderwijs, moeder van 4 kinderen, 3 schoonkinderen en oma van 11 kleinkinderen is dat een gruwel. Toch stapt ze over dat gevoel heen. Ze heeft geen gewetensnood. 'Eelt op de ziel' mag je het niet noemen, zegt ze.

Wil Knol. Wil Knol. Foto: Wouter Borre

"Want dat zou betekenen dat ik niets voel. Ik praat het ook niet goed. Want het komt zeker binnen als ze mij zoiets vertellen. Maar vooropstaat, dat dit ook medemensen zijn. En ik laat het verhaal waar het hoort, achter de deur. Als ik het mee naar huis neem ben ik niet meer geschikt om ze te helpen."



De Almelose doet het uit naastenliefde. "Ik ben opgegroeid 'binnen' de kerk. Ik oordeel niet, ik luister. Ik kan ze niet helpen, maar er wel voor ze zijn. Ik weet van tevoren niet wat ze hebben gedaan, en wil het ook niet weten. Het is aan hen zelf of ze dat willen vertellen. Voor mij geldt: iedereen hoort erbij. We proberen bij Exodus altijd de mens te zien achter de misdaad. Eens een dief, altijd een mens..."

Onbedaarlijk huilen

Haar allereerste gevangene blijft haar altijd bij. Ze gaf de man een hand, zei gewoon: ga zitten... Hij heeft daarna alleen maar onbedaarlijk zitten huilen, dat er iemand op bezoek was gekomen en normaal deed.



Ze snapt dat het voor buitenstaanders niet altijd te begrijpen is. "Ik denk dat je je als vrij persoon ook niet kan voorstellen hoe eenzaam het bestaan op de wereld is, als niemand naar je omkijkt. Als er jarenlang niemand bij je op bezoek komt. Iedereen je met de nek aankijkt. En dat je in het gevang achterna wordt gezeten, niemand kan vertrouwen en steeds over je schouder moet kijken. Dat is dodelijk. Het maakt mijn mededogen alleen maar groter. Hij is nu 67. Wat wil je dan nog van het leven verwachten?"

Eenzaam als een kerkrat

Dat desolate gevoel is wat Klaas al te goed kent. De keren dat hij eenzaam als een kerkrat diep in de put zat zijn niet meer te tellen. In mei 2018 kreeg hij kanker. "In maart 2019 werd bij mij een tumor verwijderd en heb daarna 8 weken in allerlei ziekenhuizen gelegen. In het UMC Groningen en in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Niemand van het personeel van de gevangenis is toen ook maar één keer langs geweest. Wil wel. Dat doet een mens goed en heeft echt een bijdrage geleverd aan mijn herstel."



Wil en Klaas troffen elkaar voor het eerst in het Huis van Bewaring (HvB) De Karelskamp in Almelo; zijn proces moest toen nog komen. "Ik had daar eerst drie maanden in beperking gezeten. Dan mag je geen enkel contact met de buitenwereld, alleen met je advocaat. Na die drie maanden had ik behoefte aan gewoon menselijk contact. Temeer omdat er weinig tot niks te doen is in zo'n HVB en alles voor mij nieuw was."

'Het klikte meteen'

Hij kreeg een folder in handen van Next, nazorg ex-gedetineerden Twente. Deze stichting is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij. Er zijn nauwe banden met Exodus. Bij beide organisaties is Wil betrokken.



Klaas: "Via de geestelijk verzorger kwam ik zo in contact met Wil. Op een of andere manier klikte het meteen. Uiteraard was het in begin voor mij een beetje aftasten, maar het ijs was gauw gebroken. Er waren geen verplichtingen. Vooral dat ze geen waardeoordeel had, deed me goed. Ze is ook bij elke rechtszitting aanwezig geweest. Dat gaf steun, dan was ik niet zo alleen in die afschuwelijke ruimte."



Ze praten nu al jaren over van alles en nog wat. Er is nog geen zicht op vrijheid. Omdat Klaas vindt dat de tbs onterecht is opgelegd, werkte hij niet altijd mee aan zijn gedwongen behandeling. Wil geeft hem geen adviezen wat hij zou moeten doen voor zijn eigen bestwil. Ze laat het zijn keus. Uit het contact put de Almelose zelf levenswijsheid. Het gevangenisbezoek is als een spiegel voor haar.

"Ik heb intussen wel geleerd dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven een grote misstap kan begaan. Dat je in een verleiding komt die je niet meer kan weerstaan. Er is vaak een reden waarom iets gebeurt. Veel van de mensen die ik bezoek hadden een verknipte jeugd met grote gevolgen: bindingsangst, verlatingsangst, antisociale trekken... Mij is het gelukt om uit de bak te blijven. Maar ik had wel een goede jeugd."



Wils ogen gingen open, toen ze gevraagd werd of ze een 72-jarige man in een Huis van Bewaring wilde bezoeken. Toen ze daar aankwam was ze perplex. "Het was iemand waar ik bij Exodus jaren mee gewerkt heb. Hij zat er voor moord, nota bene met voorbedachte rade. Ik kende hem echt heel goed. Dat hij zoiets gedaan had. Het bewijst dat je niet zomaar kan zeggen: ik zal dat nooit doen."

'Kan geen geld tegenop'

Het gevangenisbezoek laat de Almelose ook beseffen hoe goed ze het zelf heeft. Dat krijgt ze ervoor terug en daar kan geen geld tegenop "Ik heb een prima echtgenoot waar ik 60 jaar mee getrouwd ben. Kinderen, kleinkinderen, een goed huis, een auto. Ik heb alles. Ik ben gelukkig. En iets van dat geluk wil ik proberen door te geven aan Klaas en alle andere gedetineerden die ik bezoek."



* Vanwege veiligheidsoverwegingen is Klaas een gefingeerde naam.