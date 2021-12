Voor veel van de grote Nederlandse dierentuinen worden publieksacties opgezet om de lockdown door te komen. Zo is er een eindejaarsloterij voor Diergaarde Blijdorp, die ook een bijzondere prijs heeft voor de beste verkoper van de loten. Auke Osinga aast op die prijs.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoewel pas net begonnen, is de eindejaarsloterij voor Diergaarde Blijdorp al flink op stoom. De prijzen liegen er dan ook niet om. 'Word voor een keer dierverzorger', of 'haaien voeren in het oceanium'.

Er is ook een prijs voor de beste lotenverkoper en daarvoor gooit de Rotterdammer Auke Osinga (25) hoge ogen. Honderden loten - het goedkoopste kost euro 2,50 - zijn inmiddels al verkocht aan mensen om hem heen die allemaal hopen dat hij de winnaar wordt. Dan krijgt hij namelijk een rondleiding achter de schermen, en dat is een droomprijs voor Auke, die autisme heeft.

"Dat dit gebeurt, vind ik heel bijzonder", zegt Auke, thuis aan de keukentafel in het Rotterdams Kleiwegkwartier. "Ik houd heel erg van de dierentuin. Ik woon er vlakbij en ik kan er zelf naar toe. Dat doe ik ook vaak."

Auke vindt dieren heerlijk omdat ze voorspelbaar zijn, zegt zijn vader, Meindert Osinga. "Dat is voor hem gemakkelijker, en rustiger. Hij maakt zich bovendien zorgen over het uitsterven van dieren. In de dierentuinen ziet hij dat ze er nog zijn."

'Als het niet lukt, verzinnen we wel iets'

Dat er nu ruim 600 loten zijn verkocht op Aukes naam, geeft zijn zoon een serieuze kans op een rondleiding. "Dat is toch prachtig," zegt Erik Zevenbergen, de directeur van de dierentuin. "Auke is groot fan. Blijdorp betekent veel voor hem. Het zou geweldig zijn als hij zijn droom waar kan maken." En dan, met een knipoog: "En als dat deze keer niet lukt verzinnen we wel iets."

De loterij voor Blijdorp is een van de acties die op poten zijn gezet om deze dierentuin overeind te houden. Vorig jaar vond de loterij voor het eerst plaats, op dit moment krijgt 'ie een vervolg. "Vorig jaar was ie nog harder nodig", zegt Zevenbergen. "Toen maakten we ons echt bezorgd over ons voortbestaan. We stevenden op een faillissement af."

De opbrengst van de eindejaarsloterij gaat naar het olifantenverblijf, dat een opknapbeurt nodig heeft. De opbrengst van de eindejaarsloterij gaat naar het olifantenverblijf, dat een opknapbeurt nodig heeft. Foto: ANP

Noodlening van 10 miljoen euro

Met 600.000 bezoekers minder in 2020 liep de dierentuin dertien miljoen euro aan inkomsten mis. Een noodlening van tien miljoen euro van de gemeente moest het park overeind houden. Onlangs kreeg Blijdorp meer lucht: de diergaarde kan aanspraak maken op een vervolg van de overheidssteun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zevenbergen: "We maken ons nu minder zorgen over een faillissement. Maar in de wereld van de dierentuinen moeten we wel continu blijven vernieuwen. Want er worden steeds hogere eisen aan ons gesteld, en terecht. De laatste tijd hebben we deze investeringen moeten uitstellen omdat we de middelen niet hadden, maar dat kunnen we niet blijven doen."

Livestreams op meerdere plekken in de stad

Het olifantenverblijf is een van de plekken die moet worden vernieuwd. Dat kan voor een deel met de opbrengst van de loterij. Die actie heeft tegelijkertijd nog een effect: het houdt de dierentuin ook onder de aandacht. "Ik ben niet bang dat mensen ons vergeten. We doen daar ook veel aan. We hebben zelfs op meerdere plekken in de stad livestreams gehad, zodat mensen de dieren konden blijven zien."

Nog tot en met 12 januari kunnen er loten worden gekocht. Wie Auke straks meeneemt, als hij de rondleiding achter de schermen voor zeven personen daadwerkelijk wint? "Daar moet ik nog even rustig over nadenken", zegt hij, tot hilariteit van zijn ouders.

In de dierentuin heeft hun zoon een vaste route. Van het oceanium naar de poolgebieden, dan de tijgers en de leeuwen, vervolgens door naar de olifanten. Dat rondje zit er niet meer in, minimaal tot 14 januari niet. Loterij of niet: het blijft een bittere pil. "Ik hoop dat ik snel weer mag."