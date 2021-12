Soms hoeft het niet moeilijk te zijn en is meneer doktoor gewoon De Slimste: intensivist Geert Meyfroidt (50) mag aan de feestdis aanschuiven als Slimste Mens Ter Wereld. Zonder cool of kunde te verliezen werkte de professor een fikse achterstand tegen de Nederlandse zangeres Merol weg. Hoog tijd dus voor een eerste interview over z'n weg naar de winst. 'Artsen zijn meer dan vakidioten.'

"Ik weet niks." Even spande het erom voor Geert Meyfroidt, vlak na zijn fragment over de film 'Promising Young Woman'. Maar zelfs met een achterstand van 100 seconden volstond zijn score voor het finalespel en lukte het Merol niet haar opponent een twééde keer onder tafel te spelen. De Nederlandse zangeres beet haar tanden stuk op Roy Lichtenstein, de professor mocht na zeven overwinningen op rij naar huis met een zoveelste diploma, twee tickets voor Erik Van Looys nieuwe zaalshow én de eer van de natie onder de arm.

"Tijdens de finale merkte ik dat Merol veel nerveuzer was dan ik", klinkt Meyfroidts analyse. "Tot vlak voor ik op die stoel zat, was ik dat ook. Ik moest kalmeren. Ik heb die rust snel kunnen vinden, zoals ik die ook op het werk vind wanneer ik onder druk moet presteren. En dat bleek de truc. Alles kon nog keren, natuurlijk, maar ik voelde dat ik dit écht kon winnen."

Toch kan u het nog niet geloven, precies.

"Nee. Mijn eerste gedachte toen ik won, was: 'Hoe kán dit?' Ik heb mezelf nooit als favoriet gezien. Ik vierde in september mijn vijftigste verjaardag, maar blijkbaar haal ik het dus toch nog van jonkies. Interessante jonkies, trouwens."

Misschien had u het uzelf niet kunnen vergeven als u niét gewonnen had. Bent u een strever?

"Zo zie ik mezelf niet. Wat ik doe, doe ik graag goed. In sport bijvoorbeeld probeer ik mijn grenzen te verleggen, maar dat doe ik enkel voor mezelf en niet om beter te zijn dan iemand anders, laat staan om de geschiedenisboeken te halen. Überhaupt de finaleweken halen vond ik al fijn. Ik durfde ook nooit vooruitdenken: ik ruilde pas mijn shiften in het ziekenhuis wanneer ik zeker was van een volgende aflevering."

"Voorheen werd ik nerveus wanneer het niet goed ging. Maar omdat het deze laatste weken zo druk was op het werk en ik me van het ziekenhuis naar de studio moest haasten, was er geen tijd meer om mij zorgen te maken. Misschien is dat zelfs het geheim: ontspanning vinden in het spel. Ik ben trots dat ik in dat rijtje met al die grote namen beland, maar kan het ook relativeren: uiteindelijk win ik een tv-quiz met 33 tegenstanders. En ik heb Arjen Lubach mogen ontmoeten. Ik heb hem altijd als één van mijn idolen beschouwd."

Met kalmte alleen win je dit spel toch niet?

"Ik heb een brede algemene kennis, dat klopt. Ik leg gemakkelijk verbanden, en weet snel wat de makers eigenlijk willen weten. Daarmee probeer ik mijn hiaten te compenseren: ik volg niets over de sterren van het moment en commerciële muziek, exact waar ze in De slimste mens al eens naar vragen. Daarom was ik zo bang voor Merol, die die 'jonge' kennis wel heeft."

"Artiesten als Drake, The Weeknd, of Sia probeerde ik te onthouden wanneer ik hun foto zag. Ik bekeek de kaartjes van het gezelschapsspel op voorhand, ging de laatste nieuwe reeksen op Netflix na, en leerde heel wat bij van mijn zonen, die veel van sport kennen. Maar meer dan extra aandachtig zijn voor de actualiteit, die ik sowieso al volg, kon ik niet zijn."

"Vlak voor elke opname stuurde ik ook iedereen mijn loge uit, puur voor de concentratie. Bockie De Repper en Jennifer Heylen bezorgden me soms buikpijn van het lachen, en tussen dat zalige gezwans door is het soms moeilijk om focus te houden. Wanneer ik na de fotoronde antwoorden wilde aanvullen terwijl ze er eerst nog een paar mopjes doorjoegen, geef ik toe dat ik soms dacht: 'Kom, laat ons doordoen.' Nu, één keer tijdens 3-6-9 waren mijn gedachten afgedwaald en heb ik zelfs een vraag niet goed gehoord. Met mijn hoofd zat ik nog bij het werk."

Hoe is de coronasituatie vandaag in uw ziekenhuis?

"Het is alle hens aan dek. Alles ligt vol, elke dag moeten we een puzzel van formaat leggen. Op dit moment heeft ons land simpelweg geen normale gezondheidszorg. Ik kan mijn job doen. Maar de teleurstelling en onzekerheid bij collega-chirurgen en patiënten die niet weten wanneer hun operatie zal doorgaan, vind ik zwaarder om dragen."

"Een heupoperatie hoeft niet dringend te zijn, maar intussen wordt de patiënt steeds minder mobiel. Meestal sta ik nogal nuchter tegenover de euforie van een daling en de paniek bij een stijging van de cijfers. Vandaag maak ik me meer zorgen, en wel omdat de omikrongolf begint - en die zál beginnen - wanneer de deltavariant nog niet volledig getemd is."

"De impact van omikron op hospitalisaties is nog heel onduidelijk. Opnieuw: ook voor de niet-coronapatiënten is dat zorgwekkend. Ik vertrouw op al de gezondheidswerkers dat we ook dit zullen bolwerken. Maar intussen sukkelen we van de ene crisis in de andere en houdt niemand zich bezig met de pijnpunten in de zorg die al vóór deze crisis bestonden. Er is leiderschap nodig om ons door de komende jaren te loodsen. We moeten zorg dragen voor werknemers in de zorg, voor de organisatie en de infrastructuur, want er zullen 'pandemic proof'-gebouwen nodig zijn, willen we zo'n pandemie - dit was niet de laatste - nog eens bedwingen."

Andere jaren gooit De slimste mens de riem eraf. U niet. Bent u onvermoeibaar?

"In juni heb ik mijn klop gehad. Een aantal nachten schoot ik wakker met een hoge hartslag en bloeddruk. Het gevolg van een opstapeling van chronische stress en slaapgebrek, en een waarschuwing dat ik oog moet hebben voor ontspanning tussendoor. Ik werk nog van Tweede Kerstdag tot en met Oudejaarsdag, dan neem ik een week vakantie. Maar het zou deugd doen er nog eens langer dan twee weken uit te zijn. In ieder geval was De slimste mens de ideale ontspanning de voorbije weken."

Zeiden uw collega's niet: 'Dokter, met alle respect, maar uw handen zijn nodig aan het bed?'

"Integendeel: we gunnen elkaar elke vorm van ontspanning, zeker na de afgelopen twee jaar. Ik ben ook gewoon mijn werk blijven doen, zowel de patiëntenzorg als mijn wetenschappelijk werk. Mijn collega's zijn heel trots dat ik zo ver ben geraakt, in de gangen word ik er continu op aangesproken, ook door patiënten. 'En, gade winnen? Wij supporteren hè!' Het is een ander, ruimer publiek dan dat van De Afspraak of Terzake. Al zal ik één reactie op het HLN-forum niet snel vergeten: 'Ik hoop dat ze u er snel uitspelen, dan kan er terug gelachen worden.' Ben ik toch grappig? (lacht) Veel kijkers vonden me zelfs grappiger dan gedacht."

"Ik heb nooit toegezegd om een ander soort bekendheid te verwerven dan ik tot nu toe al had. Ik doe het gewoon heel graag. Ook Steven (Van Gucht, red.), een ontzettend grappige man, zei me dat hij enorm genoot om eens met iets anders bezig te kunnen zijn. Ik hoop dat mijn deelname iets kan betekenen voor onze sector. We zijn niet gewoon de mensen die deze crisis mee oplossen door dag in dag uit in het ziekenhuis te werken, onze interesses reiken verder dan COVID-19."

"Eén keer per jaar doen mijn vrienden en ik mee aan een quiz, in De Twijg in Wijgmaal. Met de 'Kabouterkes op fietskes' - een naam die ik voor alle duidelijkheid niet zelf bedacht heb - halen we meestal de top vijf, één keer wonnen we. Misschien moeten we volgend jaar toch maar iets doen aan die groepsnaam." (lacht)

Nochtans bevindt u zich in een zeer gespecialiseerde wereld.

"Toch denk ik dat die brede blik heel belangrijk is. Ik vond het verrijkend in contact te komen met werelden die de mijne niet zijn, zoals die van een muzikante als Merol, of een jonge regisseur als Anthony (Nti, red.) - een voorrecht om hen te mogen ontmoeten. Ik ken veel specialisten die een krak zijn in hun vak, maar daarbuiten slechts een deel van het nieuws volgen, of zelfs een deel van de populaire cultuur als minderwaardig beschouwen. Da's een gemiste kans."

"Zelf vind ik niet dat er zoiets bestaat als hoge en lage cultuur. Zodra je je verdiept, is veel interessant, ook de hits van Miley Cyrus, die totaal mijn ding niet zijn. Daarom denk ik dat ik mijn oorkonde in mijn bureau zal hangen, aan de muur met awards. Dan hangt er toch iéts werelds tussen al die vakidiotie." (lacht)

Mogen ze u vragen voor De allerslimste mens ter wereld volgend jaar?

"Dat hebben ze al gedaan. Al valt af te wachten of de situatie in het ziekenhuis het op dat moment toelaat. Maar ook daarop zal ik me, samen met mijn collega's, voorbereiden zoals op dit spelletje: elke ronde nemen zoals 'm komt, en er nooit vanuit gaan dat we verloren zijn."