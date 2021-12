Duizenden zorgmedewerkers zijn dagelijks in touw om coronapatiënten bij te staan. Helaas lieten sommigen daarbij zelf het leven door het virus. Een ode aan al die verzorgenden die nog dagelijks gemist worden.

'Deze kerstdagen worden voor mij heel heftig'

In februari 2021 krijgt Brabander Aad Droog (69) uit Oisterwijk een telefoontje van de HEMA. Er ligt al tijden een pakketje dat nog niet opgehaald is. De HEMA-medewerkster overhandigt Aad het pakketje door een vanwege de lockdown slechts half geopende toegangsdeur. Voorzichtig opent Aad het pakje op de stoep, want misschien is het wel een vergissing. Hij weet van niks.



Het blijkt een bestelling van Ria. Zijn Ria. Zijn vrouw, die een paar maanden daarvoor gestorven is. Aad: "Het waren kerstkaarten, met een foto van ons tweeën erop. Ik moest huilen. Het meisje van de HEMA schoot ook in een huilbui." Ook nu huilt Aad.



Terug naar waar het ziekbed van Ria begon. Half november 2020 werkt Ria op donderdag en vrijdag in Thebe Don Sarto in Dongen, kleinschalig wonen voor mensen met de ziekte dementie. "Ria was echt een mensenmens. Ze is op haar werk besmet. Dat kan niet anders. Verder is ze nergens anders geweest." Op zondag voelt ze zich niet goed en test ze positief op corona.

Ambulance

Dinsdag gaat het zo slecht dat ze per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg wordt verplaatst. "Ik mocht niet mee, want ik voelde me niet goed en wachtte nog op mijn testuitslag. Van achter het raam stond ik Ria uit te zwaaien." Aad blijkt óók corona te hebben en vrijdags is hij zo benauwd dat hij ook met een ambulance wordt opgehaald.

"In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik vanwege de drukte verplaatst zou worden. Ik zei: 'alles wel, maar niet zonder mijn vrouw'." In twee verschillende ambulances worden zij naar Maasziekenhuis Pantein in Beugen bij Boxmeer verplaatst. "We lagen in aparte kamers, maar konden elkaar wel zien." De toestand van Aad holt alleen achteruit. Huilend: "Ik werd in coma gebracht. Doodsbang dat ik niet meer wakker zou worden. Maar na vijf dagen was ik zodanig hersteld dat ik terug mocht. De verpleging heeft toen onze zuurstofslangen zo lang gemaakt, dat we bij elkaar konden zijn. We hadden ons geen fijner ziekenhuis en verzorgende kunnen wensen."

Aad en Ria Droog belandden allebei met corona in het ziekenhuis. Aad herstelde, maar zijn vrouw overleed op zestigjarige leeftijd. Aad en Ria Droog belandden allebei met corona in het ziekenhuis. Aad herstelde, maar zijn vrouw overleed op zestigjarige leeftijd. Foto: Koen Verheijden

Zuurstof

Beiden mogen thuis uitzieken met extra zuurstof. "We hadden twee hoog-laagbedden in de woonkamer en de bank stond daar rechtop tegen de muur", wijst hij naar een hoek. "Maar op 14 december werd mijn vrouw weer ziek en kreeg ze koorts. 's Middags 15 december hebben we bloed laten prikken. Om 19.10 uur belde de huisartsenpost dat de dokter ons wilde zien. Vijf minuten later was de arts er en vijftien minuten later de ziekenwagen. Een paar dagen later kreeg ze hartritmestoornissen en moest ze naar de ic op haar buik aan de beademing. Ik mocht er niet bij. We konden alleen nog heel even videobellen. 'Aad ik hou van jou en de kinderen en kleinkinderen', zei ze me. Toen werd de verbinding verbroken."



Razendsnel gaat Ria verder achteruit. Haar longen doen het nog maar voor 30 procent, maar dan vallen ook haar nieren uit. Op 19 december overlijdt ze, naast corona werd een bacteriële infectie haar fataal. "Op Kerstavond is ze hier thuis opgebaard geweest. Tweede Kerstdag 's avonds ging ze weer naar de begrafenisondernemer en derde kerstdag was de crematie. Deze kerstdagen worden voor mij heel heftig. We hadden nog zoveel samen willen doen. Ze is zestig geworden. We waren net aan het kijken of ze eerder met pensioen kon. Ik ben er bovenop, maar je merkt dat ik er nog vol van schiet."

Aad Droog is weduwnaar geworden. Zijn vrouw werkte in de zorg en is gestorven aan corona. Aad Droog is weduwnaar geworden. Zijn vrouw werkte in de zorg en is gestorven aan corona. Foto: Koen Verheijden

Zo goed en zo kwaad als het gaat pakt Aad de draad weer op. Hij ziet uit naar de geboorte van een kleindochter. In de week dat Ria thuis was met zuurstof, werd bekend dat het een meisje zou worden. "Ria heeft toen voor haar dochter nog een cadeautje besteld. De doos stond buiten op de stoep in verband met besmettingsgevaar. Ze hield het lichtroze jurkje voor het raam omhoog. Dat was zó emotioneel. We zijn heel blij dat Ria dat nog mee mocht maken."

Aad Droog probeert de draad weer op te pakken, maar de Kerst wordt zwaar, zo vreest hij. Aad Droog probeert de draad weer op te pakken, maar de Kerst wordt zwaar, zo vreest hij. Foto: Koen Verheijden

'Soms kijk ik omhoog en zeg ik: Isaac, hoe zou jij het doen?'

Isaac Nanuru (64), Venlo, liep corona op tijdens zijn werk als verpleegkundige in hospice Mariaweide.

"Wat als hij eerder de huisarts had gebeld." Die gedachte krijgt Nel Nanuru-Tahapary maar moeilijk uit haar hoofd. Ze weet dat ze er niets mee opschiet, maar de tranen schieten in haar ogen als ze de woorden uitspreekt. Nel krijgt haar geliefde man Isaac Nanuru (64) uit Venlo er niet mee terug.



Want vorig jaar op 13 april overleed Isaac aan corona. Hij raakte een maand eerder besmet tijdens zijn werk als verpleegkundige in hospice Mariaweide. Eén van de gasten die Isaac bij binnenkomst hielp, bleek achteraf besmet. Maar toen was het al te laat. "Bijna ons hele team is ziek geworden", vertelt zijn collega Yvonne Kersten, die Nel tijdens het gesprek bijstaat. "We waren nog zo onwetend, werkten in het begin gewoon zonder beschermingsmiddelen."

Nel Nanuru-Tahapary (links) verloor haar man Isaac. Nel Nanuru-Tahapary (links) verloor haar man Isaac. Foto: Koen Verheijden

Omdat zoveel medewerkers van het hospice ziek thuis zaten, draaide Isaac op 23 maart nog een extra nachtdienst. Toen hij die ochtend thuiskwam, voelde ook hij zich niet lekker. "Normaal gaf hij me altijd een kus als hij binnenkwam, nu niet", vertelt Nel. Ook sliep hij die middag veel langer dan normaal.

In de dagen die volgden, werd het er niet beter op. Isaac lag veel op bed, had koorts, was benauwd. "Maar dat heeft hij allemaal niet tegen me gezegd." Yvonne: "Isaac was iemand die alles zelf wilde regelen. Hij was zo gewend om voor anderen te zorgen, wilde niemand tot last zijn." Nel: "Al zag ik soms dat hij zich groot hield voor mij."

Ook bij het hospice drong langzaamaan door dat de situatie van hun collega ernstig was. Isaac reageerde niet meer op berichten, nam de telefoon niet meer op. Na twee weken was het een verzorgende van het hospice - tevens een maatje van Isaac - die op bezoek ging en de dokter belde. Hij moest direct naar het ziekenhuis. Die avond stuurde Isaac vanuit het ziekenhuis nog een selfie waarop hij er volgens zijn vrouw wat beter uit zag. "En van het eten dat hij kreeg", vult ze lachend aan.



Een dag later moest Isaac echter naar de ic. "Eerst wilde hij dat niet. Waarschijnlijk omdat hij als verpleegkundige best wist wat dat betekende", vermoedt Yvonne. Maar het kon niet anders. Isaac werd in slaap gebracht. Toch hield zijn gezin - Isaac liet twee dochters na - hoop dat het zou goed komen. "Hoop doet leven. Zijn koorts was een keer weg en hij werd op zijn zij gelegd. Wij dachten dat er eindelijk goed nieuws was. Ik maakte me meer zorgen over hoe ik hem moest verzorgen als hij zou thuiskomen", aldus Nel.





Isaac Nanuru overleed tijdens de eerste coronagolf op 64-jarige leeftijd. Isaac Nanuru overleed tijdens de eerste coronagolf op 64-jarige leeftijd. Foto: Koen Verheijden

Maar nee, zijn toestand werd niet beter. En op 12 april, 's avonds laat, kwam het onvermijdelijke telefoontje: "Of we wilden komen om afscheid te nemen." Een paar uur later overleed Isaac. "Toen bij het hospice dat telefoontje kwam, hakte het er flink in", zegt Yvonne. Want Isaac was geknipt voor zijn werk in de zorg. Hij had een warme persoonlijkheid, was empathisch, kon heel goed luisteren naar de gasten. En zelfs in zijn vrije tijd kwam Isaac terug voor een klusje.

Nog steeds denkt Yvonne regelmatig aan haar collega. "In bepaalde situaties, kijk ik omhoog en zeg ik: Isaac, hoe zou jij het doen?" Maar Isaac is er niet meer. Ter herinnering staat er een monument in de tuin - een Indonesische steen. "Die staat zo dat we er op uit kijken als we koffie drinken. Dan is het alsof hij van buiten meekijkt en -denkt", zegt Yvonne.

Ook thuis is een grote leegte ontstaan. "Hij was echt een familiemens", weet Yvonne. Nel knikt bevestigend. Zijn gezin was alles voor hem, hij was trots op zijn 3 meiden. Op het tv-meubel staan een reeks foto's en multomap met allemaal herinneringen van collega's. Nel leest de teksten nog regelmatig. "Al ken ik die bijna uit mijn hoofd. Het blijft fijn om alles te lezen, ook de enorme doos met kaarten die we na zijn overlijden kregen. Het doet me goed te weten hoe geliefd hij was. Dat maakt me trots. Maar ik mis hem enorm, het hele samen zijn, het leven dat we hebben opgebouwd. Laatst hoorde ik geklop op mijn raam, maar ik zag niemand. Ik dacht: zou hij het zijn? Ik heb het gevoel dat hij toch af en toe nog bij me is."

Het monument in de tuin van hospice Mariaweide dat ter nagedachtenis aan verpleegkundige Isaac Nanuru is geplaatst. Het monument in de tuin van hospice Mariaweide dat ter nagedachtenis aan verpleegkundige Isaac Nanuru is geplaatst. Foto: Hospice Mariaweide

Financiële hulp voor nabestaanden en ernstig zieke zorgmedewerkers

Zeker 33 zorgmedewerkers zijn de afgelopen anderhalf jaar aan corona overleden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De overledenen waren tussen de 30 en 69 jaar oud. Meer dan 237.000 zorgmedewerkers testten tot en met 21 december positief op corona. Van hen werden er 1084 opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoeveel van deze coronapatiënten op het werk besmet raakte.

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) probeert zorgmedewerkers die op de ic belanden of nabestaanden van overleden personeel te helpen met een eenmalige vergoeding. Tot nu toe klopten 122 mensen aan; 16 nabestaanden en 106 zorgmedewerkers die op de ic belandden. De stichting hoopt de financiële zorgen die door ic-opname of overlijden kunnen ontstaan weg te nemen. Zorgmedewerkers die op de ic terecht komen, kunnen in aanmerking komen voor 30.000 euro, nabestaanden voor 50.000 euro als hun geliefde overlijdt als gevolg van werk in de coronazorg.

Al in maart 2020 richtten twee artsen ZWiC op, omdat ze merkten dat collega's zich zorgen maakten over wat er zou gebeuren als zij, door hun werk in de coronazorg, op de ic terecht zouden komen of zouden overlijden. Voor meer informatie: www.geefvoorzorgverleners.nl.