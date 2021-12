Na een turbulent jaar bij Ajax maakt Het Parool de balans op met CEO Edwin van der Sar. De club denkt na hoe zich te beschermen tegenover spelers die transfervrij vertrekken. 'Wij hebben transfersommen nodig om aan te kunnen blijven haken bij de Europese top.'

U deelt als algemeen directeur de kerstpakketten uit. We nemen de lijst met u door. Om te beginnen: kan André Onana een kerstpakket onder de boom verwachten?

"Zeker kan hij dat, hij is tenslotte lid van de A-selectie, maar ik kijk ook hoe belangrijk iemand is geweest voor de club. En dat is hij ontegenzeggelijk. We hebben Andre op jonge leeftijd de kans geboden en hij heeft laten zien dat hij veel in huis heeft. Ik had zijn kerstpakket graag iets beter gevuld, met een mooie gratificatie, maar die bonus gaat hij waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen zelf bij een nieuwe club halen."

Dus no hard feelings ten opzichte van Onana?

"Toch niet helemaal. Wij hebben hem volledig gesteund in zijn dopingzaak en we denken dat we hem een paar keer een goede aanbieding hebben gedaan om zijn contract te verlengen. Los van de sportieve waarde zijn wij als grote club in een kleine competitie ook gebaat bij transfers. Dat is een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsproces."

U treedt niet in detail over salarissen, maar zou Onana met dat nieuwe contract bij de best verdienende Ajaxspelers gaan behoren?

"Ja. En dat zegt iets over de waardering die wij voor hem hebben."

Misschien kunt u Mazraoui met een mooi kerstpakket nog over de streep trekken om bij te tekenen?

"Zijn voorgeschiedenis is wel anders dan die van Onana. Ik heb Nous ook gezien toen mijn zoon hier in de jeugd speelde. Hij zat in de A2, bij de A1 op de bank. Hij ging zonder contract naar Jong Ajax en met een klein contractje naar het eerste elftal. Hij heeft zich geweldig opgewerkt. In dat seizoen dat Ajax zo geweldig presteerde in de Champions League, was hij erg goed."

"Daarna is Nous wat gaan kwakkelen, ook fysiek. Zijn contract is in die periode wel verhoogd. Dit seizoen speelt hij weer erg goed. Hij heeft zich deze zomer georiënteerd op een nieuwe zaakwaarnemer en daarin heeft hij een keuze gemaakt (dat is Mino Raiola geworden, red.). Er zijn wel enkele maanden verloren gegaan in de onderhandelingen. We willen graag dat hij bij ons blijft, maar het is nu half december, dan weet je waar het naartoe gaat."

Het is een tendens in heel Europa; voetballers die hun contract laten aflopen.

"Als dit mode gaat worden, dan is dat bedreigend voor Ajax. Wij hebben transfersommen nodig om aan te kunnen blijven haken bij de Europese top. Marc en ik willen dit graag veranderen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij willen dat de trainer met Ajax 1 wedstrijden wint, kampioen wordt en zo ver mogelijk komt in Europa. Daar heb je de beste spelers voor nodig. Dat is de korte termijn. We moeten de club echter ook op de lange termijn beschermen. Misschien moeten wij ons in enkele gevallen principiëler opstellen dan we nu doen."

Wat denkt u: krijgt Erik ten Hag zijn laatste kerstpakket van Ajax?

"Hij heeft een contract tot 2023, dus nee, dat denk ik niet. Ik hoor en lees ook dat er veel lof is voor onze trainer en dat er belangstelling is voor hem van buitenlandse clubs. Daar ben ik blij mee. Dat is in het begin ook wel anders geweest. Erik heeft zich bij ons verder ontwikkeld. Het spel dat Ajax speelt, de prijzen die we winnen, de exposure die we krijgen - we hebben dat mede aan hem te danken."

Wat is eigenlijk de definitie van een goede trainer?

"Het belangrijkste is dat Marc Overmars, de technische baas voor de lange termijn, kan lezen en schrijven met de hoofdtrainer. Ze dagen elkaar uit, prikkelen elkaar en hebben discussies. Bij Ajax moet een trainer dan ook nog creatief en aanvallend voetbal spelen. Bovendien was en is het streven om aan te haken bij de Europese top. Erik benadert dat op een heel professionele wijze, gedreven, soms op het maniakale af. Elke dag beter, dat streven heeft hij er wel in gekregen. Soms denk je: waar maak je je druk over? Maar dat had Louis van Gaal ook: altijd het onderste uit de kan halen."

Dat kan ook een valkuil zijn: zó veeleisend zijn dat het bij de spelers het ene oor in en het andere weer uit gaat.

"Dat gebeurt misschien bij clubs waar spelers langere tijd bij elkaar zijn. Bij Ajax is het verloop veel groter."

Wat stopt u eigenlijk in het kerstpakket van collega Overmars? Een kaartje met: fijn dat je blijft?

"Daar ben ik zeker blij mee. Ik ken Marc, hij zoekt altijd naar de uitdaging en blijft nooit lang op één plek. Daar hebben we wel over gefilosofeerd. Hij heeft een afweging gemaakt: bij Ajax kan ik prettig werken, mijn werk wordt gewaardeerd en het leven in Amsterdam en Epe is goed."

Geldt dat ook voor u?

"We hebben allebei al in het buitenland gewerkt en gewoond. Het kan leuk zijn, maar ook keihard. Bij Ajax is er vertrouwen, rust en duidelijkheid. Ik vind het ook wel prettig dat het wordt gewaardeerd wat we doen. Ik ben sowieso niet van het conflictmodel. Ik wil best nog eens over de grens, maar ik heb nog een contract tot 2023 en we zijn in gesprek om dat te verlengen. En we zijn nog niet klaar bij Ajax. We willen toch proberen dit niveau vast te houden en misschien zelfs uit te breiden. Ook met de nieuwe Champions League die eraan komt."

U bent een van de initiatiefnemers van die nieuwe Champions League, die in 2024 van start gaat. Hoe komt die eruit te zien?

"Het huidige poulesysteem verdwijnt; er komen 36 clubs, die elk tien wedstrijden spelen: vijf thuis, vijf uit. Bij de loting wordt rekening gehouden met het niveau van de clubs. Na tien duels wordt de ranglijst opgemaakt. De top acht gaat door naar de achtste finales. Voor clubs uit de middelgrote landen betekent het dat je bent verzekerd van meer internationale wedstrijden op hoog niveau."

En dus meer inkomsten. Dat maakt u minder afhankelijk van transfers?

"De verhoudingen veranderen niet, de verschillen tussen de grote en middelgrote clubs blijven bestaan. En de ambities van Nederlandse voetballers reiken verder dan de eredivisie. Ook dat zal niet veranderen. Spelers van Ajax moeten ons drie, vier mooie jaren geven en dan uitvliegen. We hadden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, nu staan daar Ryan Gravenberch en Jurriën Timber. Ik vind dat mooi om te zien."

Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Foto: Daniel Cohen

Andrea Agnelli, uw collega van Juventus met wie u nauw hebt samengewerkt bij de ECA, de koepelorganisatie van voetbalclubs in Europa, kan een kerstpakket zeker op zijn buik schrijven?

"Op persoonlijk vlak hadden wij een goed contact gehad, maar die oprichting van de Super League met twaalf clubs, waaronder Juventus, sloeg in als een bom. Zonder enige vorm van overleg met de andere clubs in één keer het hele bestel op zijn kant gezet. Vrijdag opgericht, maandag bekrachtigd. De rest in verwarring achterlatend."

Onder druk van de publieke opinie trokken veel van die twaalf clubs zich snel terug. Borrelt er nu nog wat?

"Dat denk ik wel, want een aantal clubs verkeert in grote financiële problemen. En de coronapandemie heeft de situatie er niet rooskleuriger op gemaakt."

Verdient Hugo de Jonge wat u betreft een kerstpakket?

"Hij heeft heel hard gewerkt en harde werkers verdienen een kerstpakket. Hij is ook degene die de slechte boodschap moet brengen en is dus steeds de kop van Jut. Ik zie ook liever dat de stadions vol zitten - en ik kan wijzen op het feit dat er amper grote uitbraken van corona zijn in die stadions. Maar uiteindelijk zijn er veel mensen in de zorg die al twee jaar op hun tandvlees lopen en zijn wij in de luxepositie dat we nog steeds mogen voetballen."

Het kost wel een lieve duit.

"Vorig seizoen zo'n 33 miljoen euro. Dat baart zorgen. Corona heeft ook invloed op transfers en zoals gezegd: Ajax is daar deels van afhankelijk."

Geniet u nog steeds van voetbal?

"Wel van het spel, niet van voetbal zonder publiek. Maar de wedstrijd tegen Borussia Dortmund thuis, 4-0, die ambiance - ik neem het woord trots niet snel in de mond, maar als ik bij de vergadering van de ECA ben en iedereen spreekt vol bewondering over het feit dat je een half elftal verkoopt en het toch weer flikt om op een mooie wijze de achtste finales van de Champions League te halen, dan maakt dat me wel trots."

Was u bij de loting voor de achtste finales van de Champions League?

"Nee, die heb ik digitaal gevolgd. Ik was in Turijn voor de uitreiking van de Golden Boy, het grootste talent van Europa. Die eerste loting ging dus mis, het werd geen Inter, maar Benfica. Allebei mooie clubs. Ik vind het ook maar een gehannes altijd met die balletjes. We zouden in de knock-outfase eigenlijk af moeten van die landenbeperking bij die loting. Dat clubs uit hetzelfde land elkaar ook gewoon kunnen treffen."

Dat kunt u zelf agenderen. U zit toch in de ECA?

"Ja, ik vind het belangrijk voor het Nederlandse voetbal om daar de vinger aan de pols te houden. We hebben jaren gehad dat Nederlandse clubs niet of amper vertegenwoordigd waren in de Europese toernooien, terwijl de urgentie groot is. We hebben gepleit voor de invoering van de Conference League. Dat levert meer internationale wedstrijden op, meer weerstand, meer financiën."

"Het is interessant voor je sponsors en voor de fans. Vitesse speelde tegen Tottenham Hotspur voor het eerst in een uitverkocht huis. Spelers als Wittek en Openda kunnen zich misschien in de kijker spelen. Vijf Nederlandse clubs overwinteren, we stijgen op de Uefa-ranglijst. Ik haal daar wel voldoening uit. Iedereen wil in de Champions League spelen, dat is het summum, dat snap ik ook wel. Maar er is méér dan dat."

Een kwartfinale Europa League tegen AS Roma is ook mooi, wilt u zeggen?

"Zeker, maar we vlogen er minimaal een ronde te vroeg uit."

Had u Haller maar moeten inschrijven voor dat toernooi.

"Klopt. Hij krijgt twee kerstpakketten."