'Er is op de wereld geen ander bedrijf dat de handel in unieke producten zo goed georganiseerd heeft als wij', zegt Ravi Vora, CEO van Catawiki, het onlineveilinghuis voor 'speciale objecten'. Onder corona maakte het een spectaculaire groei door.

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vraag: wat hebben een kindertekening van de Nederlandse prinses Beatrix, het skelet van een wolharige mammoet en een hoed van Michael Jackson met elkaar gemeen? Antwoord: ze zijn afgelopen decennium allemaal verkocht via onlineveilinghuis Catawiki. Net als meer dan een miljoen objecten die het Nederlandse bedrijf onder de digitale hamer bracht. Van designmeubels en moderne kunst tot wijn, postzegels, oude kaarten en opgezette dieren.

En die handel is sinds corona alleen maar gegroeid. Mensen die thuiszitten en op zoek gaan naar bijzondere spullen en handelaren die winkels en galeries moeten sluiten, het is voor Catawiki een lucratieve combinatie gebleken. Vorig jaar leverden de veilingen opgeteld 466 miljoen euro op, een groei van 34 procent ten opzichte van 2019. Het bedrijf, een typische start-up waar vooral heel veel geld inging om te kunnen groeien, maakte vorig jaar voor het eerst winst.

"Het mooiste is toch dat je elke keer weer verrast wordt door de bijzondere objecten waar mensen mee aankomen", zegt Sophie Clauwaert via de computer vanuit haar huis in de bossen nabij Antwerpen. In de boekenkast achter haar staan naslagwerken die zij als expert moderne kunst nodig heeft om schilderijen en objecten te beoordelen die gebruikers ter veiling bij Catawiki aanbieden. "Ik krijg via het platform de objecten binnen die verkopers, veelal handelaren, zelf hebben aangeboden. Inclusief foto's en echtheidscertificaten. Een op de drie objecten steek ik direct in een veiling, een op de drie stuur ik terug voor meer informatie en een op de drie wijs ik direct af."

Encyclopedische verzamelwereld

Een site waar iemand met kennis van zaken per verzamelgebied de beste objecten bij elkaar zet en beoordeelt op kwaliteit, dat is precies het idee waarmee Catawiki in 2008 wordt opgericht door ICT-ondernemers René Schoenmakers en Marco Jansen. Schoenmakers ergert zich als enthousiast verzamelaar van strips aan de grote hoeveelheid slecht te beoordelen spullen waar hij zich op websites als eBay en Marktplaats doorheen moet werken. Dat kan beter.

Ravi Vora, de Indiase CEO van Catawiki. Ravi Vora, de Indiase CEO van Catawiki. Foto: Raymond Rutting

Hoewel een onlineveilinghuis van meet af het plan is, beginnen de oprichters hun site eerst als een gratis platform. Verzamelaars kunnen via Catawiki - een naam die is samengesteld uit de woorden catalogus en Wikipedia - hun collectie strips, platen of postzegels bijhouden. Dat blijkt een formule die in de tamelijk encyclopedisch ingestelde verzamelwereld van strips, platen, boeken, treintjes en postzegels direct aanslaat. Binnen korte tijd heeft de site duizenden gebruikers.

In 2011 is de gemeenschap zo groot dat de oprichters het aandurfden de eerste stripveiling te organiseren via het platform. Die wordt in het Noord-Nederlandse Assen op een vrijdagmiddag geopend door oud-veilingmeester en stripverzamelaar Alexander Pechtold. Als eerste kavel brengt de politicus een spel van Tom Poes in - 'compleet met de 110 aanlegkaarten, zes naamkaarten, de zeshoekige kaart, fiches en spelregels'. Catawiki int na een geslaagde verkoop een commissie bij zowel de hoogste bieder (9 procent) als de verkoper (12,5 procent).

Wereldspeler

Een succesvolle start-up is geboren. Binnen enkele jaren en dankzij miljoeneninvesteringen groeit het bedrijf explosief. In vier jaar tijd gaat de omzet met ruim 3.500 procent omhoog en is Catawiki actief in verschillende West-Europese landen. Dit kan na Booking.com en betalingsdienst Adyen weleens de derde Nederlandse 'unicorn' worden, gonst het. Een internetbedrijf dat uitgroeit tot wereldspeler.

"Dat is nog steeds de overtuiging", zegt Ravi Vora. Hij is inmiddels de derde CEO van Catawiki. Schoenmakers en Jansen traden in 2016 terug omdat het managen van vijfhonderd medewerkers hen veel minder voldoening gaf dan het opbouwen van iets nieuws. Vora: "Er is op de wereld geen ander bedrijf dat de handel in unieke producten zo goed georganiseerd heeft als wij. En het bedrijfsmodel is schaalbaar naar vele landen."

Dat de stap naar werelddominantie de afgelopen jaren nog niet is gemaakt, heeft volgens Vora te maken met de fase die zoveel succesvolle start-ups door moeten. "Wij groeiden te hard en op te veel fronten. Van alleen maar verzamelobjecten gingen we naar kunst en antiek, klassieke auto's, horloges, sieraden en zelfs boten. En op hetzelfde moment gingen we in steeds meer landen werken. We dreven te ver af van onze kern: speciale objecten beschikbaar maken voor mensen die daar gepassioneerd over zijn."

Groei

Inmiddels is dat businessmodel onder controle, zegt Vora. Een mijlpaal is dat Nederland inmiddels niet meer de grootste markt is, uit Frankrijk en Italië komt meer omzet. "Onze ambitie is de komende drie jaar in heel Europa actief te zijn, te beginnen met Duitsland. En daarna hopelijk Noord-Amerika." Om die groei mogelijk te maken stapte de Britse investeringsmaatschappij Permira vorig jaar in. Het fonds telde daarvoor 150 miljoen euro neer - geld dat vooral bedoeld is om personeel mee aan te nemen, het bestand van 250 experts groeit gestaag.

Naast groei in landen is het voor de experts vooral leuk te zien hoe nieuwe objecten populair worden, zegt Sophie Clauwaert. "Je ziet dat de millennials nu opkomen als kopers. Zij zijn geïnteresseerd in popart en streetart. Zo veilt de bekende graffitikunstenaar Fake rechtstreeks zijn werken via ons. Dat ga je in de toekomst waarschijnlijk meer zien, kunstenaars die direct via ons platform verkopen."

Catawiki

Waar: Assen/Amsterdam

Sinds: 2008

Aantal werknemers: 700

Omzet: 77 miljoen euro