Fitboys en fitgirls, mensen met rugklachten, ouderen, gewone sporters, ze worden er allemaal moedeloos van: sportscholen, zwembaden en sportclubs zijn allemaal dicht. De Tweede Kamer roept het kabinet op om sporten als 'essentieel' aan te merken, zodat het ook in lockdowns kan. Waarom nu pas? En wat betekent het voor de sporters?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Zo verschrikkelijk dat het zwembad dicht moet", zegt Ingrid Merks (54), jurist bij Merks Advies in Son en Breugel. Vier jaar geleden kreeg ze een nieuwe knie. Ze moet sindsdien elke ochtend een uur zwemmen tegen de pijn. De beweging in het water zorgt dat de rest van de dag probleemloos gaat. In de vroege ochtend is ze de jongste van het clubje van zes vrouwen die er zwemt, de rest is twintig jaar ouder. Met groot gemak hou je daar 10 meter afstand. "Dat maakt het zo zuur. Ook voor die vrouwen, voor hen is het een sociaal uurtje. Tegen mij zeggen ze dan: 'werk ze!'"

Voor Merks betekent het opnieuw pijn. Traplopen is ineens moeilijk, terwijl dat normaal gesproken probleemloos gaat. Ze is sinds de operatie 40 kilo afgevallen, door haar fitte lifestyle is ze een ander mens geworden. "Daarom ben ik bang dat mijn conditie weer achteruit gaat. Of dat ik aankom. En ik ben als de dood dat het zwembad langer dicht blijft, net als vorig jaar. Dat zwemmen heb ik echt nodig."

Sporten is cruciaal. Sporten is cruciaal. Foto: Henriette Guest

Sport is cruciaal

Alle sportscholen, zwembaden zijn opnieuw dicht, omdat ze geen essentiële sector zouden zijn. Ondanks dat NL Actief al eerder alarm sloeg over het belang van de sportscholen tijdens lockdowns. Inmiddels heeft hun petitie om sport als essentiële sector te beschouwen al 111.000 handtekeningen opgehaald.

"Al die clubs mailen ons al tijden, de Tennisbond, Volleybalbond en ook NL Actief", zegt Lisa Westerveld van GroenLinks. "Maar pas de laatste tijd hoor je: maak van sport een essentiële sector. We weten dat mensen met COVID-19 die in ziekenhuizen komen vaak niet zo'n goeie conditie hebben." Een meerderheid van de Tweede Kamer is het met haar eens en nam hierover deze week een motie aan. Ook VVD-Kamerlid Rudmer Heerema vindt dat. "Eerder was er in politiek Den Haag geen ruimte om sport essentieel te maken, nu wel. Uit zo veel onderzoek blijkt dat sport cruciaal is."

Dat de slijterijen wel open mogen en essentieel zijn, dat valt toch niet uit te leggen, stelt bewegingswetenschapper Jan Middelkamp, oprichter van trainingsprogramma Les Mills. "Deze discussie hoeven we niet eens te voeren. Door het sluiten van de sportscholen schaad je aantoonbaar de volksgezondheid. De regering weet dit echt wel." Hij benadrukt dat de 3,2 miljoen mensen die in de fitnessclubs sporten dat niet voor niets doen. "Die hebben een steuntje in de rug nodig, die vinden daar de plek en de motivatie om aan hun fitheid te werken. De opgebouwde conditie, de spiermassa, die verdwijnt nu als sneeuw voor de zon."

Maak sport ook essentieel. Maak sport ook essentieel. Foto: Robin Utrecht

Vaker, niet zwaarder

Het lastige is dat er een knik komt in de patronen en daarmee in de motivatie, legt hij uit. "Om daarna weer te beginnen is voor veel mensen moeilijk." Uit onderzoek is gebleken dat er amper besmettingen waren op sportscholen, stelt hij. "En onderschat niet het effect op al die jongens die niet meer kunnen voetballen. Je zult daar meer overgewicht gaan zien." Hij adviseert sporters om een trainingsmaatje te zoeken en toch buiten pull ups te doen, met gewichten te werken, een nieuwe routine te zoeken van niet zwaarder maar vaker trainen. "Je krijgt de spieren dan makkelijker weer terug, maar vind de motivatie maar."

Ga een rondje hardlopen, wandel een stukje langer - het is allemaal gemakkelijk gezegd. Want als je dat niet kunt, wat moet je dan? Daar loopt Lieneke Steverink-Jorna uit Silvolde nu tegenaan. "Als mondhygiënist heb je lichamelijk belastend werk door de statische houding, zonder dat je je armen kunt ondersteunen." Haar nek en schouders, maar ook haar rug worden behoorlijk belast. Ze gaat normaal gesproken vier keer in de week naar de sportschool, waar ze krachttraining doet. Maar die is nu dicht.

Ze wandelt nu. Dat kan niet te lang, want zonder de krachttraining krijgt ze last van haar benen vanwege hypermobiliteit. En ja, ze heeft een kamertje thuis waar ze met elastieken wat probeert te trainen. "Maar daarmee haal je het niet. Hardlopen kan ik niet omdat ik een chronische blessure heb aan mijn enkels." Voor haar betekent dit werken met pijn. "Als ik niet train krijg ik zware hoofdpijn. De vorige lockdown ben ik vier kilo aan spieren kwijt geraakt."