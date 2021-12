Ga niet shoppen over de grens, riep demissionair premier Rutte de Nederlanders op. Maar ook woensdag was het weer druk in het centrum van Antwerpen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Buiten is het nog amper licht als het rijkversierde art-nouveaustation van Antwerpen al de eerste dagjesmensen naar buiten spuwt. Ze slenteren naar winkelstraat de Meir, waar winkeliers en café-eigenaren zich opmaken voor opnieuw een drukke dag. Sinds zondag, toen Nederland in lockdown ging, komen de buren massaal de grens over om hun kerstinkopen te doen.

Terwijl de eerste winkels hun deuren openen, struinen Daantje Gutker de Geus en Sara de Waal al over de Meir. De twee studentes uit Leiden hebben vannacht vlakbij in een hostel geslapen. "Ik voel mij nu wel een beetje betrapt", giechelt De Waal. "Maar we werden wat down van de nieuwe lockdown." De twee vriendinnen en huisgenoten boekten daarom last minute een low budget uitje naar Antwerpen.

"We willen even de kerstsfeer opsnuiven", zegt Gutker de Geus. In hun studentenhuis houden zij zich al de hele coronacrisis goed aan de regels, haast ze zich te zeggen. Ook in Antwerpen zijn ze niet van plan om overvolle winkels in te gaan. "Nou ja, misschien alleen even naar de Zara". Wat ze dan wel gaan doen? "Naar een museum of misschien naar de dierentuin, die schijnt erg mooi te zijn", vult De Waal aan. "En we gaan ook zeker nog een wafel eten."

Daantje Gutker de Geus (links) en Sara de Waal in Antwerpen: 'We werden wat down van de nieuwe lockdown'. Daantje Gutker de Geus (links) en Sara de Waal in Antwerpen: 'We werden wat down van de nieuwe lockdown'. Foto: Sander de Wilde

De oproep van Mark Rutte om niet over de grens te gaan winkelen hebben ze even gemist, verontschuldigen ze zich. "Ga niet shoppen in Keulen of uit eten in Antwerpen", zei de premier dinsdag. Eerder drukte de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, de Nederlanders al op het hart 'niet naar hier af te zakken' uit bezorgdheid over de erg besmettelijke en oprukkende omikronvariant.

De hele week al bomvol

"Onbegrijpelijk", reageert Didier Boehlen op de waarschuwingen om weg te blijven. De eigenaar van hotel Rubens, vlak achter de Grote Markt, denkt dat de risico's van verspreiding minimaal zijn als iedereen zich maar netjes aan de regels houdt. Na een drukke ochtend puft Boehlen even uit in de eetzaal van het hotel, terwijl om hem heen de ontbijtbordjes worden afgeruimd. Zijn hotel zit al de hele week bomvol, 'dankzij onze noorderburen'. Na de lockdown in Nederland kwamen er last minute nog veel boekingen binnen. "Van onze gasten komt momenteel 95 procent uit Nederland."

Didier Boehlen, eigenaar van hotel Rubens in Antwerpen. Didier Boehlen, eigenaar van hotel Rubens in Antwerpen. Foto: Sander de Wilde

Boehlen is blij met de toestroom. De hotels hebben een moeilijk jaar achter de rug, weet hij als voorzitter van de Antwerp Hotel Association, vooral de grote hotels. "Toeristen zijn nu op zoek naar kleinschaligheid, ze willen nu niet met honderden mensen tegelijk in een ontbijtzaal zitten." Boehlen vindt dat de drukte in de stad niet overdreven moet worden. Rond de kerstdagen ontvangt Antwerpen altijd al veel Nederlandse bezoekers, relativeert hij.

Ondertussen wordt het steeds drukker in het centrum, auto's met een Nederlands kenteken cirkelen rond. Jan Oscar de Klerk kon zijn auto vanmorgen nog wel makkelijk kwijt. Terwijl hij voor C&A op zijn vrouw staat te wachten, rookt hij op zijn gemak een sigaar. Ze zijn eigenlijk op weg naar het museum waar ze een tijdslot hebben gereserveerd. Het advies van Rutte heeft hij naast zich neergelegd. "Ik luister niet meer naar Rutte, ik ben helemaal klaar met hem en zijn kabinet. Ze laten geen visie zien en hebben het vooral druk met elkaar."

De Antwerpse Resy Vangeel stoort zich niet aan de Nederlandse bezoekers. De Antwerpse Resy Vangeel stoort zich niet aan de Nederlandse bezoekers. Foto: Sander de Wilde

Resy Vangeel vindt het vooral een beetje 'flauw' dat Nederlanders worden gemaand weg te blijven. De Antwerpse, die haar twee witte hondjes op de Meir uitlaat, stoort zich niet aan de Nederlandse bezoekers. "Zo'n lockdown is al erg genoeg toch?" En, geeft Vangeel eerlijk toe, als België andersom op slot zou zitten, zou ze zelf vast ook over de grens gaan winkelen. Vangeel heeft haar derde prik al binnen en zegt vertrouwen te hebben in de boostercampagne die volgens haar in Antwerpen flink op stoom is.

'Net als bij jullie een lockdown'

In schoenenwinkel West-End op de Meir maakt Carole Thewissen zich meer zorgen. Natuurlijk is ze blij met de vele passanten, zegt ze terwijl ze heen en weer rent om meerdere maten voor haar klanten te halen. Maar deze week is het wel erg druk door de extra bezoekers uit Nederland. Die houden zich bovendien niet allemaal even goed aan de regels voegt ze toe. "Normaal hoef ik niemand te wijzen op het dragen van een mondmasker. Maar de laatste week moet ik klanten daar voortdurend aan helpen herinneren."

In België is anders dan in Nederland het dragen van een mondkapje na de zomer niet afgeschaft. "Ik vrees dat we door de drukte hier straks net als bij jullie een lockdown krijgen. Woensdagavond komt het overlegcomité bijeen. Ik kijk met een bang hart naar hun beslissing."

'Glühwein wint het van cultuur'

Winkelen mag ook na de Kerst nog in België, maar met maximaal twee volwassenen tegelijk. Dat is één van de extra maatregelen die de Belgische overheid op woensdagavond aankondigde om de verwachte golf van omikronbesmettingen te dempen.

Het land gaat niet op slot, maar de regels worden strenger, vooral binnen. Grote binnenevenementen worden afgelast, en theaters en concertzalen moeten ook helemaal sluiten. Buitenevenementen, zoals kerstmarkten, mogen wel doorgaan, zo lang er geen tenten worden gebruikt.

De maatregelen zijn nog iets strenger dan aanbevolen, concludeerde de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst enigszins verbaasd. Hij vindt het gek dat theaters, die de ventilatie naar zijn idee op orde hebben, zo hard getroffen worden. "De glühwein heeft het gewonnen van de cultuur".