Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag volgt hij Johan de Jong, een mortuariumbediende.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als nabestaanden komen kijken in het mortuarium maakt Johan de Jong het niet mooier dan het is. "Ik vertel altijd dat het erger is dan het is. Dan kan het nooit tegenvallen." Leven en dood horen bij het ziekenhuis, en hier, in het mortuarium van het ziekenhuis, dringt dat besef in alle hevigheid tot je door.

Eigenlijk is het precies zoals in de film, deze stille ruimte, vlak bij de dienstlift, waar plek is voor negen overleden patiënten. De koelcel met witte deurtjes, die worden afgesloten door roestvrijstalen handgrepen. Daarachter liggen lichamen op uitschuifbare aluminium brancards. Binnen is de temperatuur gekoeld tot precies vier graden. "Om ontbinding zo lang mogelijk tegen te gaan."

Het ziet er net zo uit als in de films. Het ziet er net zo uit als in de films. Foto: Koen Verheijden

Terwijl buiten verpleegkundigen, dokters en bezoekers zich kriskras een weg banen door het ziekenhuis, heerst hier een serene rust. Praten gebeurt op gedempte toon. Hier wordt niet meer gevochten om patiënten beter te maken, maar doen ze hun best voor een zo mooi mogelijk afscheid.

Verzorgen

Het mortuarium is de werkplek van De Jong, die hij deelt met zijn collega's Gerry Bekken en Gert-Jan Hendrikx, hoofd van het zorgteam. Hun officiële titel is 'algemeen medewerker', maar die benaming dekt de lading niet. Ze verzorgen de overledene, 'technisch en cosmetisch'. Ze kunnen gedetailleerd vertellen over hun precieze handelingen, gereedschappen en materialen.

Ze hoeven het journaal niet te kijken om te weten hoe het ervoor staat met corona in Nederland. Als ze het hier druk krijgen, weten ze genoeg.

Terwijl het in de kranten en op televisie gaat over besmettingscijfers, opnamegetallen en ic-bezetting, worden de overledenen haast nooit genoemd. En als het gebeurt, dan is het vaak alleen in een bijzin. Maar dit team ervaart de realiteit van het coronavirus.

Iedere dag overlijden tussen de veertig en zestig Nederlanders aan corona, in het Catharina Ziekenhuis nu gemiddeld één per dag. "Dus ik snap niet dat mensen zeggen dat corona maar een griepje is", zegt De Jong.

Zwart pak

Hij en zijn collega's dragen een zwart pak met stropdas van Van der Stappen uitvaartverzorging. Het bedrijf waar ze voor werken, beheert de mortuaria van de ziekenhuizen in de regio. "Als ik dit pak aantrek, gebeurt er iets met mij. Dan ga ik als professional aan de gang, in mijn spijkerbroek zou ik het niet kunnen."

Met het pak aan ben ik een professional. Met het pak aan ben ik een professional. Foto: Koen Verheijden

Vaker dan ze voor corona gewend waren, komen verpleegkundigen naar hen toe met hun overleden patiënten. Soms komen ze rechtstreeks van de ic, soms van de verpleegafdelingen. Eén op de drie overleden patiënten heeft corona.

Zeventien

In normale tijden gaan in het ziekenhuis gemiddeld twee mensen per dag dood. Tijdens de eerste coronagolf waren dat er op een dag eens zeventien. Dan was er geen ruimte in de koelcel, maar stonden de uitvaartverzorgers klaar om de overledenen direct mee te nemen.

Sommige verpleegkundigen vinden het fijn om wat te vertellen als ze zich bij het mortuarium melden. Bijvoorbeeld dat de patiënt lang heeft gevochten om beter te worden, maar dat het toch niet gelukt is. Bekken: "Sommige verpleegkundigen komen hier vier keer per week. Je ziet het aan hun blik, dat ze er moedeloos van worden."

De laatste weken zien ze het weer drukker worden. Per dag gaan weer meer mensen dood, soms wel vijf of zes. Dat waren ze al een tijdje niet meer gewend. Ze mogen dan professional zijn, maar sommige verhalen raken ook hen, en dan hoeft het niet alleen over corona te gaan. Kinderen die veel te jong sterven. "Een klein hummeltje in je handen, dat hoort niet", zegt De Jong.

Omgaan met de dood; hoe doen ze dat eigenlijk in de ziekenhuizen? De Jong: "We kennen de persoon niet, weten alleen hun naam, maar niet hun verhaal. Dat moet je ook niet willen. Ik verzorg de overledene zoals ik zou willen dat ze het met mij zouden doen, maar je moet wel afstand bewaren. Anders houd je het niet vol."

Je moet persoonlijke afstand bewaren om het vol te houden. Je moet persoonlijke afstand bewaren om het vol te houden. Foto: Koen Verheijden

Moeilijk

Verpleegkundigen en dokters zijn (ook) gewend om met overlijdens om te gaan, maar nu de dood vaker langskomt, is het toch soms moeilijk. Ook omdat het op andere plekken gebeurt. De afdeling Kort Verblijf bijvoorbeeld, waar voor corona haast niemand overleed, maar nu dat een afdeling voor coronapatiënten is geworden, komen ze veel vaker in aanraking met overleden patiënten.

"Verpleegkundigen zeggen weleens tegen ons, dat ze ons werk niet zouden kunnen doen. Maar ik denk dat hun werk moeilijker is. Dan hebben ze wekenlang alles gedaan voor een patiënt, en vallen ze toch uit hun handen. En ze zien het met eigen ogen gebeuren", zegt Hendrikx.

Dat gedeelte is voor hen misschien anders, maar hun werk gaat nooit op de automatische piloot. "We praten met elkaar over de doden die ons bijblijven, dat is belangrijk. De jonge kinderen, auto-ongelukken, schrijnende verhalen."

De Jong: "Op het moment dat dit werk me niets meer doet, dan stop ik er mee."