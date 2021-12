Eerder deze maand meldde de stadsregio Aken dat wie net over de grens woont van harte welkom is voor een boosterprik. Voor veel Nederlanders - kwetsbaar of niet - was dat niet aan dovemansoren gezegd. 'Fijn dat we die booster hier krijgen, maar ik had hem liever op tijd in Nederland gekregen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Daar draait weer een wagen met Nederlands kenteken de parkeergarage van winkelcentrum Aachen Arkaden binnen. Mees Veraa (18) en Tom Schelfhorst (19), studenten uit Kaatsheuvel, stappen uit de grijze SEAT Altea en kijken verwachtingsvol om zich heen.

Het tweetal komt hier overduidelijk niet om te shoppen, want het verouderde winkelcentrum staat nagenoeg leeg. De Nederlandse studenten uit het Brabantse Efteling-dorp volgen de bordjes naar de Impfstelle, het vaccinatiecentrum op de begane grond.

"We willen begin volgende maand gaan skiën in Oostenrijk en komen hier onze boosterprik halen", zegt Schelfhorst. "Mijn broer heeft het vorige week ook gedaan. Het is gratis en niemand wordt geweigerd. In Nederland zouden we op z'n vroegst pas in de tweede helft van januari aan de beurt zijn. Dat is te laat."

Aangekomen bij het vaccinatiecentrum worden de studenten vriendelijk opgevangen door een dame die hen twee formulieren overhandigt die ze in tweevoud moeten invullen. Het is nog ochtend, de rij wachtenden valt mee. Dan mogen ze naar binnen en worden de prikken gezet.

Een priklocatie in Aken. Nederlanders weten de Duitse boosterprikken prima te vinden. Een priklocatie in Aken. Nederlanders weten de Duitse boosterprikken prima te vinden. Foto: Marcel van den Bergh

'Meer Nederlanders dan Duitsers'

Binnen een uurtje staan ze weer buiten, met de booster van Pfizer in de bovenarm. "Ze zijn echt heel vriendelijk", zegt Veraa. "Ze hebben geen moment vervelend gedaan omdat we Nederlanders zijn."

Schelfhorst: "Alleen één vrouw vond het een beetje irritant dat we geen Duits spreken. Maar de meneer die onze ID controleerde, zei zelfs: er komen hier meer Nederlanders dan Duitsers."

Dat zou best eens kunnen kloppen, want het is deze morgen een komen en gaan van Nederlanders in het Akense vaccinatiecentrum, waar iedereen zonder afspraak terechtkan. 'Hol du deine Booster-impfung jetzt', staat in koeienletters geschreven op de voorgevel van het winkelcentrum: 'Haal nu je boostervaccinatie.'

Van harte welkom

Eerder deze maand zei de woordvoerder van de stadsregio Aken nog tegen Limburgse media dat Nederlanders (en Belgen) die net over de grens wonen en regelmatig de grens overgaan vanwege werk of familiebanden van harte welkom zijn. Maar dat het 'niet de bedoeling is dat wij alle Europeanen vaccineren'.

Toch wordt in praktijk, voor zover bekend, niemand in het vaccinatiecentrum van de Aacher Arkaden geweigerd. En dus zijn Jessica Nieuw (51) en haar dochter Annebelle Lohman (21) helemaal uit Haarlem naar de Duitse grensstad gereden, bijna vijfhonderd kilometer heen en terug.

"In Nederland zijn ze veel te laat begonnen met vaccineren, dat was de vorige keer ook al zo", zegt Lohman, die na Kerst wil gaan skiën in Oostenrijk en een week later naar Bonaire vertrekt om er in de horeca te gaan werken.

"Nu ik toch die hele afstand heb gereden, ga ik die booster ook maar halen", lacht Nieuw, die een café in Haarlem runt. Ze heeft er vanwege de harde lockdown ook alle tijd voor. "Kunnen we meteen de laatste kerstboodschappen doen in Duitsland", aldus Lohman. "Zo slaan we twee vliegen in één klap."

Snel, vriendelijk en gratis

Het contrast tussen de booster-chaos in Nederland en het gemak waarmee Nederlanders hun prik in Duitsland halen, zelfs zonder afspraak, is enorm. Café-eigenaar Nieuw vertelt over haar schoonmoeder van 79 die nota bene recht tegenover een vaccinatiecentrum in Haarlem woont. "We hebben geprobeerd online een afspraak te maken, maar ze kon alleen in Amsterdam of Zaandam terecht. Toen zijn we gaan bellen, maar kwamen we er niet doorheen. Of dat wanbeleid is? Nou, er is in ieder geval sprake van onderbezetting."

Een bejaard echtpaar uit Maastricht, dat anoniem wil blijven, heeft de Duitse booster zaterdag al gehaald en begeleidt nu een familielid dat hetzelfde doet. "We zijn in Nederland pas over twee weken aan de beurt. Zo lang willen we niet wachten, zeker niet vanwege die omikronvariant die heel besmettelijk is", zegt de 75-jarige vrouw. "Ze zijn in Nederland veel te laat begonnen. Het voelt gewoon goed dat we sneller beschermd zijn tegen het virus."

Haar 71-jarige man prijst de Duitse aanpak: "De ontvangst hier is heel snel en vriendelijk, en gratis. Ze weten dat we Nederlander zijn, maar ze doen er helemaal niet moeilijk over. Totaal niet."

Traag prikbeleid

Vaccinatie- of boostertoeristen worden ze genoemd - het zoveelste nieuwe woord dat de coronacrisis heeft voortgebracht. Veel Nederlandse priklustigen willen hun skivakantie naar Oostenrijk veiligstellen, dat eind vorige week aankondigde een boosterprik te eisen als toegangsbewijs tot de skipistes.

In de wachtrij, die begin van de middag al behoorlijk is gegroeid, klinkt behalve lof voor de efficiënte Duitse aanpak ook veel kritiek op het zwalkende, trage prikbeleid in Nederland.

"Dit laat wel weer zien hoeveel verder Duitsland is", zegt de Brabantse student Schelfhorst hoofdschuddend. "En hoe typerend dat Nederland weer eens achterloopt in Europa. Ik vind dat echt wanbeleid. Het is fijn dat we die booster hier hebben kunnen krijgen, maar ik had hem liever op tijd in Nederland gekregen."

Voordat de boosterprik wordt toegediend, moeten enkele vragenlijsten worden ingevuld. Voordat de boosterprik wordt toegediend, moeten enkele vragenlijsten worden ingevuld. Foto: Marcel van den Bergh

Samen met zijn vriend Veraa loopt hij mét vaccinatiebewijs door de uitgang van de Aacher Arkaden naar buiten. Ze zoeken de dichtstbijzijnde apotheek om hun vaccinatiebewijs om te zetten in een QR-codebewijs. Dat is dan wel weer wat omslachtiger dan in Nederland, maar de Brabantse studenten hebben het er graag voor over.

Driehonderd meter verderop sluiten ze aan in de rij voor Apotheke Im alten Bürgermeisteramt, waar al meer Nederlanders staan. Na een kwartiertje is het gepiept. Vol trots tonen Schelfhorst en Veraa hun Europese vaccinatiebewijs mét QR-code. Die kunnen ze meteen zelf scannen door de Duitse coronacheck-app te downloaden; een alternatieve route is de QR-code via de huisarts door te geven aan het RIVM. "Gelukt", lachen de studenten uit Kaatsheuvel, "en straks skiën maar."