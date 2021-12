Als de lockdown voorbij is, moet de QR-verplichting voor tieners ook verdwijnen. Dat betogen ouders en docenten in het middel- baar onderwijs. Ook de politiek heeft zorgen.

Arnhemmer Martijn Leisink deed recent een oproep op Twitter om kinderen tot achttien jaar niet te verplichten een QR-code te gebruiken. 'Ik zie kinderen die door hun ouders, maar ook door de overheid worden buitengesloten. Voor kinderen is vaccineren géén eigen keuze. Als ouders het niet willen, zit je als kind klem', zo schreef hij.



Leisink, voormalig wethouder in Arnhem, is nu docent op een middelbare school. "En ik zag de afgelopen weken dat leerlingen soms uitvluchten bedachten als hun vriendjes even naar de McDonald's liepen. Ze hebben geen QR-code, maar wilden dat niet zeggen. En je kunt niet snel even de test regelen."



Een QR-code was tot nu toe niet verplicht voor kinderen van 13 tot achttien jaar in een sporthal of zwembad. Maar in een restaurant of bioscoop wel. Leisink ziet graag dat dit in de toekomst aangepast wordt. "Collega's herkennen dat kinderen smoesjes bedenken. En er speelt ook wat anders. Deze kinderen moeten straks weer naar school. Ook als ze niet gevaccineerd zijn. Dan zitten ze de hele dag bij elkaar op schoot. Ik heb er moeite mee dat dan wordt gezegd: bij een restaurant mogen ze niet naar binnen."

Iedereen moet mee kunnen

Ook culturele uitstapjes komen straks in de knel. Als scholen vragen wie er in de komende maanden mee kan naar een museum of het theater, moet een deel van de leerlingen negatief antwoorden. Leisink wijst op een wet die de Tweede Kamer in 2019 aannam. "Toen hebben we gezegd dat iedereen mee moet op schoolreisje, ook als ouders dat niet kunnen betalen. Blijkbaar vinden we het dus heel belangrijk dat iedereen mee kan."



Maar dat is nog niet zomaar geregeld. Docenten mogen formeel niet vragen of iemand wel of niet gevaccineerd is. Dat gebeurde de laatste tijd wel, zeggen ouders. Bijvoorbeeld door een docent van het Metzo College in Doetinchem. Hij wil weten welke excursies hij wel of niet kan organiseren en of er mogelijk aparte programma's moeten worden aangeboden.



Een van de ouders noemt vooral dit laatste onbegrijpelijk. "Men mag geen medische gegevens van leerlingen vragen", zegt Guido van Rijswijk. "Wat mij betreft moet de school dan maar niet op excursie gaan. Het zou niet uit moeten maken. Kinderen moeten hier niet de dupe van worden."



Volgens bestuurder Hans Baan was van grote spanning over het onderwerp op de Doetinchemse school echter geen sprake. "Natuurlijk zijn er meerdere opvattingen. Maar er zijn ook ouders die strengere regels willen."

Meer aandacht effect op kinderen

De schaamte die Leisink beschrijft, herkent hij niet. "Wij merken dat leerlingen open zijn of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Dat heeft nog niet tot veel spanningen geleid. We hebben natuurlijk ook veel minder excursies dan voorheen."



Op Twitter blijkt dat op veel andere scholen het geluid wél herkend wordt. Ook politici zien dat kinderen door de coronaregels meer in de knel komen dan zou moeten. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld uit Nijmegen zegt de zorgen van Leisink dan ook te begrijpen. "Je kunt het kinderen niet kwalijk nemen als ze niet gevaccineerd zijn. Je merkt dat in het hele beleid te weinig rekening gehouden wordt met de effecten op kinderen. Sommige kinderen kunnen vanwege een aandoening ook niet gevaccineerd of getest worden. Daar heb ik al eerder aandacht voor gevraagd. Maar ouders melden me dat er nog steeds geen oplossing voor is."



De QR-discussie speelt ook sterk in zwembaden, ziet ze. Ouders die niet gevaccineerd zijn - en dus niet met hun kind mee naar binnen mogen - haalden in de afgelopen periode soms hun kind van zwemles. Westerveld: "Die kinderen kunnen er niets aan doen, maar het raakt ze wel. Er zijn al zo'n 45.000 kinderen zonder zwemdiploma. Dit zijn er al te veel en dus houd ik mijn hart vast voor komende zomer."

Kinderen zijn vaak loyaal aan ouders

Veel verenigingen in de regio worstelden (voor de nieuwe lockdown inging) met controle van de QR-codes. Maar veel opzeggingen hebben ze nog niet gezien, blijkt uit een rondgang. Bij zwembad de Bongerd in Wageningen blijft het beperkt tot een paar ouders die hun kinderen van zwemles hebben gehaald omdat ze zelf niet naar binnen mogen. "Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om een goed alternatief te bieden en dat dit heeft geholpen", zegt manager Alwin Heij.



In de sporthal mochten kinderen tot achttien jaar voor de lockdown nog zonder QR-code naar binnen. Toch was er soms ook discussie bij de turnverenigingen, zegt Berthe van de Weem van de Hazekamp in Nijmegen.



"Bij ouder-peuter-gym hebben we wel wat onenigheid gehad. Daar kunnen kinderen dus niet zomaar naar binnen met een ouder die niet gevaccineerd is. Vaak doen ouders dan wel een test. Slechts één ouder heeft er echt een punt van gemaakt en uiteindelijk ook het lidmaatschap van het kind opgezegd. Dat is jammer", aldus Van de Weem.



Kinderen mogen vanaf zestienjarige leeftijd zelfstandig beslissen of ze een vaccin willen. Tot zestien jaar mogen de ouders meebeslissen, maar heeft het kind uiteindelijk het laatste woord. In veel gevallen blijken kinderen tot zestien jaar echter loyaal aan de keuze van hun ouders.