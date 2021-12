Succesvolle creatievelingen vertellen hoe ze geïnspireerd raken en productief blijven. In de zevende aflevering schrijver Griet Op de Beeck. 'Schrijven is blijven zitten en het doen, ook als je denkt: dit wordt nooit wat.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Werk als het kan op een chaise longue

"Het lekkere aan schrijver zijn, is dat je leven helemaal van jou is. Het feit dat ik niet om 9 uur 's ochtends ergens wordt verwacht of een verplichte middagpauze moet nemen, vind ik zo fijn dat ik dat ten volle uitbuit. Ik schrijf niet op vaste uren, ik schrijf niet op vaste plekken. Hoe minder ik het gevoel heb achter een bureau te moeten werken, hoe beter. Bij voorkeur hang ik in de meest luie posities met mijn laptop op een chaise longue, die ik daarvoor speciaal heb aangeschaft."

Kleed je tijdens het thuiswerken een beetje leuk aan

"Ik was altijd enorm tegen de chill-outfit. Ik vond het een vorm van zelfrespect om goedgekleed de dag tegemoet te gaan, ongeacht of die dag mij uit huis bracht of niet. Nu heb ik een hond. Dat noodt tot een andere garderobe. Ik moet drie keer per dag een uur naar buiten in de kou en dat is niet fijn in een rok. Omdat ik geen zin heb om me om te kleden, werk ik nu noodgedwongen in dikke truien en broeken."

Wees kieskeurig van wie je kritiek aanneemt

"Tijdens het schrijven van mijn tweede boek heb ik zes of zeven mensen laten meelezen. Ik was erg onzeker, omdat iedereen zegt: dat gevreesde tweede boek is vaak slecht, zoals de tweede plaat van alle goede rockgroepen ook altijd slecht is. Het probleem met feedback is dat mensen er onontkoombaar met zichzelf tussen zitten. Wat ze zeggen, heeft dus altijd met hen te maken."

"Als iemand zegt: 'Die moederfiguur vind ik niet zo geslaagd', dan moet je snappen dat die persoon zelf met haar moeder in de knoop zit en dat dit niet per se relevant is voor wat jij probeert te doen. Als je waardevol advies zoekt, vind dan die ene vriend of collega die zijn eigen onzin wil loslaten om met jou mee te denken."

De schrijver zit en schrijft

"Veel mensen vertellen me dat ze ook een boek willen schrijven. Mijn droge antwoord is altijd: the writer is the one who stays in the room. Je moet blijven zitten en het doen, ook als je geen zin hebt of denkt: dit wordt nooit wat. Je moet alles uit jezelf halen. Elke dag opnieuw. En laten we eerlijk zijn: als schrijvers al iets in het openbaar doen, dan zitten daar vaak maar dertien mensen in de bibliotheek onder wit tl-licht. Dat is niet het wilde artiestenbestaan waarvan men droomt."

Liever kort en vaak dan één keer per week lang

"Mijn debuutroman schreef ik toen ik nog een fulltimebaan had. Toch maakte ik elke dag tijd. Ik denk dat het beter is om elke dag een half uur aan je boek te werken dan één keer per week vijf uur. Een boek moet in je gaan leven, zodat alles wat je ziet, hoort en ruikt het boek voedt. Met af en toe schrijven bereik je die flow niet."

Voor elk project is een juiste tijd

"Voor het eerst in mijn leven weet ik even niet wat mijn volgende boek wordt. Het was de bedoeling dat ik het derde deel van mijn trilogie ging afmaken, maar tijdens de eerste lockdown kreeg ik dat niet met mezelf geregeld. Ik heb het even gehad met de zwaarte van die thematiek."

"Ik durf nu op dat gevoel te vertrouwen. Dus heb ik eerst Jij mag alles zijn geschreven, voor kinderen en volwassenen. Als er opeens een ander idee opkomt dat direct vloeit, dan moet je daar 100 procent naar luisteren. Ik weet zeker dat er een juiste tijd is voor een project. De dag dat je iets gaat doen alleen omdat het gepland staat of omdat je denkt dat mensen dat willen lezen, ben je verloren."

Van hardlopen keer je altijd beter terug

"In mijn leven heb ik 37 sporten geprobeerd, maar na verloop van tijd werd ik het beu. Hardlopen is de eerste sport waarvan ik voel dat ik mentaal gezien altijd beter terugkom dan ik vertrokken ben. Niet dat ik sta te popelen om te rennen in de regen, maar dan ga ik toch en na 5 minuten is dat over."

"Onder het rennen luister naar podcasts, zoals This American Life en The Daily.