Een dansgezelschap mag het salaris inhouden van een ongevaccineerde danser omdat hij een wekelijkse zelftest weigert. Een kantonrechter heeft dat vorige week geoordeeld. Hoever mag de werkgever nu gaan om de werkplek coronavrij te houden?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een van de eerste rechterlijke uitspraken over een arbeidsconflict als gevolg van corona: een niet-gevaccineerde danser die per 1 december niet meer betaald krijgt omdat hij zelftests weigert, stapte naar de rechter om zijn salaris te behouden. De tests zijn een inbreuk op zijn lichamelijk integriteit, vindt hij. De rechter oordeelt daarentegen dat testen noodzakelijk is om een veilige werkplek te garanderen. De dansers hebben veel fysiek contact, het besmettingsrisico is hoog. Het doel van de werkgever weegt volgens de rechtbank daarom zwaarder dan de bezwaren van de danser.

Precedent

Werkgevers worstelen al langer met coronavraagstukken. Uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN bleek al dat zeker 70 procent van de werkgevers wil controleren of medewerkers al dan niet zijn gevaccineerd. De recente rechterlijke uitspraak geeft werkgevers weer meer mogelijkheden om personeel te controleren op COVID-19. De opgelegde testplicht kan bovendien een precedent zijn voor andere beroepen met veel fysiek contact, zoals de zorg. Krijgt de baas hierdoor niet te veel macht?

Gerechtvaardigde inbreuk

"Het is een lastige uitspraak", zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. "Je kunt het oneens zijn met de redenen erachter, maar concreet dwingt de werkgever een werknemer om iets te doen wat hij niet wil. Er wordt ook een zware sanctie aan verbonden: het inhouden van loon."

Maar, zegt Verhulp, het kan wel degelijk rechtvaardig zijn. "Een beroep op lichamelijke integriteit is in dit geval onvoldoende. Het is voor de danser moeilijk uit te leggen waarom zo'n zelftest te ver gaat. Het is heel anders dan bijvoorbeeld een vaccinatieplicht. Bovendien hebben grondrechten grenzen. Als je zonder testen het risico op besmetting vergroot, kan een testplicht dus gerechtvaardigd zijn."

Geloofsovertuiging

Betekent dit dan dat iedere werknemer binnenkort zo'n testplicht op de werkvloer kan verwachten? Onwaarschijnlijk, denkt Verhulp. "Als er een goede reden is om een test te weigeren, zoals iemands geloofsovertuiging, zal de rechter vermoedelijk anders oordelen. En dat is ook het geval als het gaat om iemand met een kantoorbaan die gewoon 1,5 meter afstand kan houden: dan is er geen reden voor zo'n plicht."

Minder rechten

Toch is het oordeel van de rechter opvallend, zegt Agnes Akkerman, hoogleraar regulering van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. "Als je twee jaar geleden had gezegd dat werkgevers deze ruimte zouden krijgen, hadden we dat vreemd gevonden."

De uitspraak is niet los te zien van de verschuiving in het publieke debat. "We eisen nu ook meer van werkgevers", zegt Akkerman. "We willen dat ze de gezondheidsrisico's op de werkvloer beperken, ze hebben een zorgplicht. Het is niet gek dat ze dan manieren zoeken om aan zo'n plicht te voldoen."

Het gevolg is wel dat rechten van werknemers nu minder belangrijk lijken, zegt hoogleraar Verhulp. "En dat is op zich niet eens verkeerd. Als het daardoor mogelijk wordt om mensen op het werk beter te beschermen lijkt het me zelfs verstandig. Maar als we vaker dit soort uitspraken gaan zien, is daar wel een wet voor nodig waaraan een goede politieke discussie is voorafgegaan. Daar ontbreekt het nu aan."

Een ander gevaar is dat werkgevers deze macht behouden als de pandemie eenmaal voorbij is. "Het kan best in het belang van een bedrijf zijn om te voorkomen dat mensen ziek zijn. Een ziek gemelde werknemer is lastig", zegt Akkerman. "Maar vinden we zo'n integriteitsbeperking dan nog steeds gerechtvaardigd? Het grootste risico schuilt erin dat we dat op lange termijn als norm gaan zien."