Jet Nuijten is een jonge Bergse vrouw van 23. Geboren met XY chromosomen en biologisch dus eigenlijk een man. Maar zonder penis en met vagina. Zorgeloos was haar jeugd daardoor niet. Ze voelde zich onzeker over haar lichaam, vooral omdat artsen vonden dat ze er beter niet over kon praten. Inmiddels staat ze stevig in haar schoenen. 'Ik voel me Jet. Heb borsten en een vagina en dat is prima.'

Jet is intersekse. Kort na de geboorte dachten haar ouders een liesbreukje te zien. Het onderhuidse bobbeltje bleken onontwikkelde teelballen. Haar lichaam is grotendeels ongevoelig voor mannelijke hormonen. Daardoor zijn tijdens de zwangerschap alsnog vrouwelijke geslachtskenmerken ontwikkeld.

Ze heeft een vagina, maar geen baarmoeder en eierstokken. Jet heeft een vorm van het partieel androgeenongevoeligheidssyndroom (AOS). Ze is feitelijk een beetje man en een beetje vrouw.

Meer begrip voor intersekse nodig

En dat is zeker niet altijd makkelijk, maar het is ook niets om je voor te schamen. Die boodschap wil Jet graag uitdragen. Ze wil dat het meer bekendheid krijgt, dat er meer begrip komt zodat kinderen die er mee te maken krijgen, makkelijker opgroeien dan zij.

Jet voelt zich vooral vrouw. En zo oogt ze ook. Een stoere vrouw. Op sneakers, in een zwarte outfit met ruimvallende blouse. Daarboven blonde krullen en een vrolijk gezicht met sprekende ogen. Een spontane griet, die opgewekt naar de toekomst kijkt.



Maar dat was niet altijd zo. Ze was tien toen haar moeder haar vertelde dat ze geen kinderen kon krijgen. En dat voor een meisje dat droomde van een groot gezin. Toen ze een jaar of zes was tekende ze zichzelf met een paar eigen en een paar adoptiekinderen. "Alsof ik onbewust wist dat het moederschap voor mij niet vanzelfsprekend zou zijn."

De dag dat ze het hoorde staat in haar geheugen gegrift. "Ik zat in groep 7 van De Borghoek en had die dag een spreekbeurt over beren gehouden. Helemaal opgetogen kwam ik thuis in mijn beren T-shirt. Op mijn kamer vertelde mijn moeder me zo goed mogelijk wat er met mijn lichaam aan de hand was. Ze moest huilen, dan heb je als kind wel door dat het niet zomaar iets is."

Vrouwelijke hormonen slikken

Kort daarna moest Jet naar de dokter waar ze vrouwelijke hormonen kreeg voorgeschreven. Die maakte ze niet voldoende aan en had ze wel nodig in de puberteit om borsten aan te maken. "Een traumatische ervaring, ik kan geen ander woord bedenken", zegt Jet. "De arts zei dat ik het beter tegen niemand kon vertellen. Daar schrok ik heel erg van." Maar eigengereid als ze is, trok Jet haar eigen plan, gesteund door haar ouders.

"De volgende dag vertelde ik het op het schoolplein aan mijn beste vriendinnetje. Die gaf me een knuffel en vond het helemaal niet erg." Het zijn de volwassenen die meer moeite hebben met Jet's openheid. Toen ze tijdens een les sexuele voorlichting haar verhaal wilde vertellen, hield de onderwijzer haar tegen. "Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar het werkte averechts. Het gaf mij het gevoel dat ik me voor mijn lichaam moest schamen."

Ook op middelbare school 't Rijks schuwde Jet het onderwerp niet. Was er een biologieles over chromosomen? Dan vroeg Jet steevast of je als vrouw ook met XY chromosomen geboren kon worden. Het antwoord was vrijwel altijd ontkennend. Eén leraar dacht dat het wel kon, maar dat je dan dood geboren werd. "Toen heb ik gezegd: 'Knijp is in mijn arm, ik ben toch niet dood?' Die leraar durfde het gesprek nooit meer aan te gaan."

Profielwerkstuk als lesmateriaal

Een positieve ervaring was er ook. Een biologiedocente die ruiterlijk toegaf dat ze het niet wist maar het wilde uitzoeken. "Haar heb ik het uitgelegd. Ik heb toen mijn profielwerkstuk geschreven over intersekse. Zij heeft dat de jaren erna als lesmateriaal gebruikt."



Jet's tienertijd heeft veel van haar gevergd. Er waren lichamelijke ongemakken. De hormonen gaven bijwerkingen. "Ik zat niet lekker in mijn vel, hield vocht vast, werd voller, waardoor ik nog neerslachtiger werd. Kortom een neerwaartse spiraal." Jet stopte een poos met hormonen slikken en voelde zich een stuk beter. Helaas kreeg ze daardoor wel overgangsklachten ('vreselijke opvliegers') en broze botten. "Dat ontdekte ik toen ik ging snowboarden en allebei mijn polsen brak." Opnieuw aan de hormonen dus. Maar wel andere, nu zonder bijwerkingen.

Jet Nuijten. Jet Nuijten. Foto: Peter van Trijen / pix4profs

Pelotten om vagina op te rekken

Mentaal waren de tienerjaren een beproeving. Op een natuurlijke manier je eigen lichaam ontdekken, zoals pubers dat doen, was er voor Jet niet bij. "'Als je later seks wil hebben, moet er wel een piemel in kunnen'. Dat kreeg ik van de arts te horen als meisje van vijftien. Daar ga je dan in mee, wist ik veel."

Ze kreeg pelotten mee, een soort plastic buisjes waarmee ze druk moest uitoefenen op haar vagina. Dat kon ze wel doen als ze naar haar favoriete televisieprogramma keek was de koude mededeling. "Het was helemaal geen fijn gevoel, het deed zeer maar je moest gewoon doorduwen. Die vagina moest opgerekt."

Inmiddels heeft Jet een paar relaties achter de rug. Met mannen. "De pelotten hebben wel gewerkt. Maar artsen hadden dit anders aan moeten pakken. Het automatisme waarmee wordt gezegd, je hebt een vagina dus daar moet een piemel in, klopt gewoon niet." Achteraf vindt Jet het jammer dat er niet eerst over sexualiteit is gesproken. "Dat had ik heel graag gewild, weet ik nu. Je kunt sex op meerdere manieren beleven."

Jet is bisexueel. "Weet je, de sociale norm vertelt mij dat ik van buiten een vrouw ben, maar van binnen een man. Ik hoop gewoon dat ik het geluk vind."

Reizen

Momenteel maakt reizen haar gelukkig. Dat virus heeft haar te pakken. De afgelopen maanden trok ze met rugzak door Zuid-Europa en belandde op de Canarische Eilanden. Binnenkort gaat ze terug naar Fuerteventura. Duiken, surfen en zeilen. En mensen leren kennen. Andere culturen opsnuiven. "Reizigers zijn over het algemeen heel open-minded . Ik stuur het gesprek vaak snel naar wie ik ben. De reacties zijn bijna altijd goed."

Haar doel is Australië, al is dat nog niet open voor toeristen vanwege corona. "Maar dat gaat wel gebeuren. Ik ga zeker nog naar Australië", klinkt het vastberaden. Veel verder vooruit kijkt ze niet. Ergens sluimert nog die kinderwens. "Daar ben ik nu niet mee bezig. Past ook niet bij het leven dat ik nu leid. Maar de medische wereld werkt aan de mogelijkheid voor baarmoedertransplantatie. Als ze daar proefpersonen voor zoeken, meld ik me denk ik wel aan."

Dat is later. Het gaat Jet meer om het hier en nu. Ze zit goed in haar vel. Dat straalt ze aan alle kanten uit. "Zolang ik maar gelukkig ben en ergens energie uithaal. Dat vind ik belangrijk."