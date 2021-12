HIV-besmette mannen die extra betalen voor seks zonder condoom, gewelddadige klanten of seks onder invloed van drugs: de wereld van de jongensprostitutie is een slangenkuil. Luca werkte een paar maanden bij een illegaal jongensbordeel in Utrecht. 'Ik heb zelf voor deze branche gekozen. Maar er zijn mij daar dingen overkomen waar ik niet voor heb gekozen.'

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Luca kijkt recht in het felle licht van de koplampen. Na een korte achtervolging is de auto waarin hij samen met een van de verdachten zit, klemgereden door de Utrechtse politie. Hij was al in paniek toen hij het appje kreeg over de inval in het appartement. Het bordeel. Nu ze de politie niet hebben weten te ontvluchten, is Luca 'helemaal over de tering', zoals hij het zelf later noemt.

En dan komt er ook nog 'zo'n lul van de gemeente' naar hem toe. Om te praten. Luca, een jonge twintiger probeert hem nog af te poeieren. Maar besluit na lang 'doorzeiken' toch mee te gaan naar het politiebureau. Niet dat hij tijdens het verhoor veel zegt. Dat is ook niet nodig.

De politie heeft eind september 2018 al snel in de gaten dat ze een bordeel voor jongensprostitués heeft opgerold. Het grootste ooit in het land. Verdeeld over twee appartementen in grauwe flats in Utrecht hadden de zestigers Nico en voormalig Avro-dj Romeo tientallen jonge jongens in hun macht. Vaak net wel of net geen achttien jaar, die betaalde seks hadden met honderden mannen.

Hoe jonger, hoe royaler betaald

Met de geruchtmakende zaak staan de schijnwerpers in één klap op een wereld waarvan vrijwel niemand het bestaan weet: jongensprostitutie. Een nieuw onderzoek van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie in Eindhoven en het landelijke Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel legt die wereld nu nog verder bloot.

Uit het rapport dat deze week verscheen, blijkt onder meer dat minderjarige jongens in de prostitutie gemiddeld vijftien jaar oud zijn als ze voor het eerst betaalde seks hebben. Het past bij het adagium in de wereld van payboys: hoe jonger je eruit ziet, hoe royaler er wordt betaald.

Dat weet ook Luca, die nadat de zaak rond het jongensbordeel ontplofte, terechtkwam bij het Expertisecentrum. "Natuurlijk is het schrikken dat ze nog zo jong zijn", reageert Luca, die zelf twintig was toen hij voor het eerst betaalde seks had. "Maar het verbaast me niet. Ik heb het zien gebeuren; jongens van 15 die zich op Bullchat aanbieden en zeggen dat ze 18 zijn."

Slangenkuil

Luca noemt het wereldje een 'slangenkuil' waar je, voordat je het weet, niet meer zelfstandig uit komt. Het is een wereld waarin klanten gewelddadig kunnen zijn. Waar grof wordt betaald voor chemdates, seks onder invloed van drugs. Waar klanten vragen om seks zonder condoom, ook als ze met hiv zijn besmet.

"Of ze trekken de condoom tijdens de seks ineens af", weet Luca. "Ik zei dan altijd: 'als je zo gaat doen, ben ik ervandoor'. Ik ging mijn eigen gezondheid niet op het spel zetten. Maar niet alle jongens kunnen dat weigeren."

Foto ter illustratie. Foto ter illustratie. Foto: Getty Images

Maar misschien nog wel schokkender dan de voorbeelden is het algemene beeld dat uit het rapport naar voren komt. Er is vraag naar seks met jonge jongens. Heel veel vraag. "Als een jongen minderjarig is, is betaalde seks bij voorbaat strafbaar. Zelfs als die jongen er vrijwillig voor kiest. Maar toch zijn er honderden klanten die bereid zijn om dat risico te nemen of er zelfs bewust naar op zoek zijn", reageert onderzoeker Daniëlle van Went van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie.

"Er wordt in Nederland bijna niks gedaan om het die klanten moeilijk te maken. Tegelijkertijd maakt ons onderzoek duidelijk hoe slecht we zicht hebben op deze jongens."

Honderden slachtoffers

Hoeveel jongens jaarlijks slachtoffer worden, is niet duidelijk. Van Went en haar collega's zijn ervan overtuigd dat het in omvang vergelijkbaar is met het aantal minderjarige meisjes - naar schatting 1300 - dat jaarlijks seksueel wordt uitgebuit.

"De jongens die we voor het onderzoek hebben gesproken, hebben we ook gevraagd naar het aantal klanten dat zij hadden en het aantal andere jongensprostitués dat zij kenden. Dat doet alleen al vermoeden dat het om honderden slachtoffers gaat."

Tegelijkertijd kwamen er bij CoMensha, het meldpunt tegen Mensenhandel, de afgelopen vijf jaar 45 signalen van jongens binnen, weet Van Went. "Dat is toch om te huilen? Het is enorm triest om te constateren dat we van alle slachtoffers bij wijze van spreken maar een honderdste in beeld hebben. Het is, nog meer dan bij meisjes, een ongelooflijk verborgen wereld."

Drievoudige taboe

Dat heeft alles te maken met het drievoudige taboe waardoor jongensslachtoffers nog minder om hulp vragen dan meisjes. Want behalve het taboe op werken in de prostitutie hebben de jongens ook te maken met het taboe op homoseksualiteit en het taboe op mannelijke slachtoffers.

Het zicht op jongensprostitutie is de laatste jaren bovendien in rap tempo verder vertroebeld, omdat alles is verplaatst naar internet. Afspreken gebeurt allang niet meer in gaybars, seksbioscopen of op de ontmoetingsplaatsen langs de snelweg.

Op de seksadvertentiesite Boys4U bieden jongens zich nog redelijk open en bloot aan. Maar onder de radar worden ook betaalde seksafspraken gemaakt via Telegram, chatwebsite Bullchat of datingapp Grindr, de homoseksuele equivalent van Tinder.

Dat zijn ook de plekken waar buiten het zicht van hulpverleners jonge jongens voor de prostitutie worden geronseld. Zo gebeurde het ook in Utrechtse zaak. De twee zestigers struinden internet af op zoek naar 'nieuwe prinsjes'.

Ook Luca kwam via Bullchat in contact met een van de twee verdachten. "Hij vertelde me dat ik meer geld kon verdienen, dat hij me aan klanten kon helpen. Ik had op dat moment niet in de gaten dat ik werd gebruikt. Ik was alleen maar bezig om mijn kop boven water te houden."

Uit wanhoop geboren

Luca werkte op dat moment al in de prostitutie. Een eigen keuze. Maar wel eentje die uit wanhoop was geboren. Hij zat diep in de schulden en dreigde zijn huis uit te worden gezet. "Ik moest zo snel mogelijk veel geld bij elkaar zien te krijgen. Ik zag dit als mijn laatste redmiddel. Want in deze - sorry dat ik zeg - tyfuswereld draait het allemaal om geld, geld, geld. Het enige alternatief was de straat. Als ik daar terecht was gekomen, had mijn leven er heel anders uit gezien, misschien wel slechter."

Rechtbanktekening van Nico L. en Romeo A. in de rechtbank van Utrecht. De twee mannen runden een illegaal bordeel met onder andere minderjarige jongens in hun flats in Utrecht. Rechtbanktekening van Nico L. en Romeo A. in de rechtbank van Utrecht. De twee mannen runden een illegaal bordeel met onder andere minderjarige jongens in hun flats in Utrecht. Foto: Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

Dat is precies waar de mannen van het Utrechtse bordeel op loerden: kwetsbare jongens. Minderjarigen, jongens met schulden, jongens die dakloos waren, uit gebroken gezinnen kwamen of die in een instelling woonden. In de telefoons en laptops van de daders, beiden veroordeeld tot zes jaar cel en tbs, vond de politie duizenden namen, voorzien van foto's, chats en werknamen. En hun 'stats': lengte, gewicht, leeftijd en penislengte.

Luca was er vaak in de weekenden te vinden. Soms al vanaf donderdagavond. De zestigers regelden afspraken. Het ene weekend tien stuks, het volgende weekend geen. In het appartement waar Luca vaak zat, was een slaapkamer waar de jongens beurtelings afspraken met de klanten. In de flat stond een pot waar de jongens een deel van hun verdiensten in moesten stoppen.

Hoeveel? Luca: "Meestal ging het om iets van 30 of 40 euro. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik na twee uur 300 euro had verdiend en dat ik de helft moest afgeven. Als je dat dan niet deed, werd die dader vervelend, manipulatief."

Jongens werden soms publiekelijk vernederd. "Dan werd er slecht over je gesproken. Maar ik heb ook meegemaakt dat die man bij een van de andere jongens de broek omlaag trok en hem begon te pijpen. In het bijzijn van iedereen."

Verschillende keren verkracht

Hij vindt de situatie van hemzelf moeilijk te vergelijken met die van de andere jongens. Ook omdat hij zelf al in de prostitutie werkte voordat hij het Utrechtse bordeel binnenstapte. Voelt hij zich slachtoffer? Luca: "Ik heb zelf voor deze branche gekozen. Maar er zijn mij daar dingen overkomen waar ik niet voor heb gekozen."

Luca werd onder meer verschillende keren verkracht door een van de twee daders, hij praat er liever niet over. "Ik probeer dat deel van mijn leven achter me te laten."

Het is een bekend fenomeen in de mensenhandel: slachtoffers die zichzelf niet als slachtoffer beschouwen. "Dan leef je op straat en ontmoet je iemand die zich over je ontfermt en die je een dak boven je hoofd geeft. In ruil moet je dan seks met hem en zijn vrienden hebben", geeft José Degen van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel een voorbeeld.

"Slachtoffers denken dan: 'Daar heb ik zelf toch mee ingestemd? Ik mocht toch een deel van het geld houden? Ik ben zelf later toch teruggekeerd?' Wij zien dat er misbruik van die jongens wordt gemaakt, maar zij zien het als eigen keuzes."

En als ze al beseffen dat ze slachtoffer zijn, voelt het niet als een optie om naar de politie te stappen, vertelt Luca. "Als je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met een gewelddadige klant, dan zegt de politie keihard in je gezicht: 'Dan had je maar niet aan prostitutie moeten beginnen'. Dat gevoel leeft onder jongens. Maar ik wist ook niet dat er instanties zijn die je in een veilige situatie brengen en je kunnen helpen."

Foto ter illustratie. Foto ter illustratie. Foto: Thinkstock

Ontmoetingsplekken en chatboxen

Wil je jongensslachtoffers van prostitutie helpen, dan heeft het als hulpverlener duidelijk geen zin om alleen de deur open te zetten en af te wachten. Dat weet ook Van Went al een paar jaar. In Eindhoven is weliswaar een inloophuis voor jongensprostitués, maar zij en haar collega's gaan ook zelf op pad; naar ontmoetingsplekken en chatboxen. "Bij meisjes moet je al niet wachten tot ze zelf aankloppen voor hulp, maar bij jongens is dat helemaal noodzakelijk."

Nog veel belangrijker is volgens Van Went en Degen dat we er ons als maatschappij van bewust zijn dat jongens slachtoffer kunnen worden van seksuele uitbuiting. Degen: "Als een meisje op het schoolplein bij een oudere jongen in de auto stapt, zijn we meteen ongerust. Denken we dat er misschien een loverboy in het spel is. Doet een jongen hetzelfde, dan halen we daar de schouders over op. Of we denken hoogstens dat die jongen in de criminaliteit zit. Maar aan prostitutie zal niemand denken."

De onderzoekers spraken met jongens die 15 waren toen ze startten met betaalde seksafspraken. Toen ze nota bene nog thuis woonden. "Maar zolang wij als maatschappij niet erkennen dat jongens slachtoffer kunnen worden van uitbuiting, gaat geen ouder daarover met zoonlief in gesprek", zegt Van Went.

"Dan wordt daarover op geen enkele school voorlichting gegeven. En zal dus ook geen jongen beseffen dat hij slachtoffer is, of hulp zoeken. En precies dat, maakt hen nóg kwetsbaarder dan ze al zijn."

Luca is niet de echte naam van de jongen die een jaar in de jongensprostitutie werkte. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.