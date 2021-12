Wiesje van der Velde uit Breda heeft CCI/AAI, een relatief onbekende aandoening waarbij de hersenen zijn verzakt en het voelt alsof haar hoofd van haar romp valt. Het houdt haar aan bed en bank gekluisterd.

Een peperdure operatie in Barcelona kan de kwaliteit van haar leven wellicht verbeteren. Maar de zorgverzekeraar vergoedt geen cent.

Ze ligt op de bank in haar appartement in Princenhage. Haar negenjarige hond 'Buurman' wijkt niet van haar zijde. De kamer is verduisterd, want licht, maar ook geluid en andere prikkels verdraagt ze nauwelijks. Constant een ondraaglijke pijn. Een interview geven kost enorm veel energie, vader Henk staat haar bij. "Ik ben 35 en ik kan gewoon niks meer. Het gaat alleen maar achteruit, al jaren."

Ze praat er nuchter over, maar de ernst van de situatie klinkt wel degelijk uit haar stem. De pijn, vermoeidheid en overgevoeligheid voor prikkels leiden ertoe dat ze haar huis nauwelijks meer uitkomt. "Mijn ouders laten drie keer per dag de hond uit. Mijn moeder zorgt voor het eten."

Wiesje van der Velde lijdt aan CCI/AAI wat staat voor Cranio Cervicale Instabiliteit en Atlanto Axiale Instabiliteit. In gewoon Nederlands betekent dit dat haar schedel te veel beweegt ten opzichte van haar nekwervels die zeer instabiel zijn.

Haar nek zit heel erg los. Bewegingen zorgen voor irritatie van hersenstam en zenuw- en bloedbanen. "Ze raken in de verdrukking wat gevolgen heeft voor bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhaling. Eigenlijk komt het er op neer dat mijn systeem kapot is."

Flauwvallen

Wiesjes problemen begonnen al in haar puberteit. Ze was 4 vwo-leerling van het OLV in Breda toen ze op een gegeven moment steeds vaker hoofdpijn kreeg, zwaar vermoeid was en zo nu en dan flauwviel. "Dan fietste ik naar school, maar moest ik onderweg afstappen en mijn moeder bellen omdat ik niet meer verder kon."

De klachten verergerden zodanig dat ze haar school niet afmaakte. Ook een opleiding aan een school voor volwassenen zat er niet meer in.

In de jaren daarna deed ze een schriftelijke studie journalistiek ('met veel pijn en moeite afgerond') en werkte ze in een kinderkledingzaak tot ook dat niet meer ging.

Om er achter te komen waar de problemen vandaan kwamen, onderging Wiesje in de loop van de jaren tal van medische onderzoeken. Ze bleek in ernstige mate aan ME te lijden, maar met die diagnose was een zoektocht naar een oplossing lang niet ten einde.

Ook de diagnose POTS werd gesteld, dat staat voor Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom. Daarbij gaat de hartslag extreem omhoog als Wiesje gaat staan. Met alle gevolgen vandien, zoals duizeligheid, flauwvallen, hartkloppingen en onwel worden.

Operatie in Leiden

Uiteindelijk werd twee jaar geleden duidelijk dat de Bredase aan CCI/AAI lijdt. Een operatie in het LUMC in Leiden volgde in september 2020. "De neurochirurg daar vertelde dat hij zo'n grote mobiliteit als die in haar nek nog nooit had meegemaakt", zegt vader Van der Velde. "Haar nek leek op die van een uil. Probeer het maar eens, je kin zo'n 5 centimeter over je schouder heen draaien."

Klachten zijn erger geworden

De chirurg zette haar nek vast van haar schedel tot de twee nekwervel. Maar tot de gehoopte verbetering leidde de uren durende ingreep niet. "De extreme beweging met mijn nek kan ik niet meer maken, maar de pijn is gebleven, de klachten zijn eigenlijk alleen maar erger geworden."

CCI/AAI heeft een progressief karakter

Bij CCI/AAI zijn de banden die de bovenste nekwervels op hun plaats houden te zwak waardoor er verschuivingen van de nekwervels plaatsvinden en zenuwen klem komen te zitten. Er ontstaat druk op de hersenstam. Door de stress op de hersenstam en de zenuwen raakt het 'autonoom zenuwstelsel' ontregeld. Vanuit dit autonome zenuwstelsel worden alle vitale functies van je lichaam geregeld zoals hartslag, bloeddruk, ademhalen, spijsvertering, enzovoort.

De aandoening heeft een progressief karakter. Deze complicatie is ernstig invaliderend. Het ontneemt de patiënt het plezier in leven en uiteindelijk is de aandoening levensbedreigend. Ook kunnen patiënten niet of nauwelijks prikkels uit hun omgeving verdragen. De lichamelijke aftakeling is dusdanig dat voorheen volledig gezonde personen 24/7 aangewezen zijn op continue verzorging en hulp bij de meest basale dingen.

In Leiden kunnen ze niets meer voor Wiesje betekenen. Inmiddels wist ze van het bestaan van een neurochirurg van een privékliniek in Barcelona, Vincenc Gilete, die als een van de weinigen in de wereld. via een geavanceerde techniek, een operatie verricht die in Nederland niet mogelijk is.

Daarbij wordt de complete nek vastgezet vanaf de schedel tot en met de eerste borstwervel. Tientallen patiënten uit Nederland, met hetzelfde ziektebeeld als Wiesje, hebben de afgelopen jaren bij de Spaanse arts aangeklopt. "In heel veel gevallen heeft het geleid tot een aanmerkelijke verbetering."

Crowdfunding

De operatie in Spanje is volgens haar en haar vader de enige uitweg in haar uitzichtloze bestaan. Wiesje: "Voor mij zijn op dit moment alle andere mogelijkheden uitgeput."

Maar de ingreep kost ruim 80.000 euro. Om die reden is haar vader onlangs een crowdfundingactie gestart. Hij: "We zijn zeker niet de eerste. Deze crowdfunding is de volgende in een rij van veel mensen die kampen met dezelfde problematiek als die van Wiesje. Voor al die mensen voelt het alsof zij hun leven moeten kopen en dat is voor hen geen spelletje, maar rauwe werkelijkheid."

Langetermijneffect

Haar zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet. "Het argument is dat het langetermijneffect van de behandeling in Barcelona niet wetenschappelijk is aangetoond in vergelijking met andere behandelingen. Maar die andere behandelingen zijn er doodeenvoudig niet. Het LUMC in Leiden heeft aangekondigd een studie te starten naar een effectieve behandeling. Die start is tot dusver uitgebleven."

Ondertussen wil en kan Wiesje niet langer wachten, 'want ik zit al jaren in een lockdown'. Ze vreest dat de schade aan haar nek straks onherstelbaar is.

"Al kunnen ze ook in Barcelona geen garanties geven, de enige garantie die ik nu heb, is dat het alleen maar slechter met me zal gaan en ik over een paar jaar misschien wel helemaal niets meer kan. En dat is voor mij geen leven. Op deze manier hoeft het voor mij niet meer. Al zou de operatie in Spanje maar 20 procent verbetering opleveren, dan ben ik al heel blij."

Geen vergoeding

De operatie die Wiesje van der Velde in Barcelona wil ondergaan wordt niet door haar zorgverzekeraar vergoed. Vorig jaar heeft Zorginstituut Nederland, dat het pakket van verzekerde zorg beheert, vastgesteld dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat de operatie effectief is. Het Zorginstituut kwam tot die uitspraak in een procedure waarbij een vrouw, die zich net als Wiesje zich wilde laten opereren in Spanje, van de zorgverzekeraar eiste dat deze financieel over de brug kwam.

De SKGZ (Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen) boog zich over de kwestie en vroeg het Zorginstituut om advies. "Dat er nog te weinig bewijs is, heeft onder meer te maken met de zeldzaamheid van de aandoening", licht een woordvoerder van het Zorginstituut toe. "Terwijl het om een behoorlijk ingrijpende operatie gaat die ook mis kan gaan."

Ze wijst verder op het onderzoek waarbij 'academische centra bezig zijn met het vergaren van onderzoeksgegevens om de effectiviteit te kunnen vaststellen'. Als blijkt dat die bewezen wordt, dan kan de ingreep in principe in het basispakket komen", geeft ze aan."

In een reactie zegt Henk van der Velde dat de opstelling van het Zorginstituut 'veel mitsen en maren bevat'. "Het instituut geef geen enkel uitzicht op een redelijke termijn waarbinnen dit in Nederland kan. Bovendien zul je om de effectiviteit te kunnen vaststellen de ingreep ook moeten doen. Neem daarom de resultaten van wat in Barcelona gebeurt mee."