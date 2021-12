Besneeuwde bergtoppen verleiden bijna één miljoen Nederlanders tot een wintersport-vakantie. Met vervoer, verblijf en materiaal kunnen de kosten flink oplopen. Welke bestemming kies je en wat kost het?

Welk land? Frankrijk is voordelig

Met de grootste en meest uitgestrekte pistes gaan de echte kilometervreters naar Frankrijk. Volgens onderzoek van Holidu, een zoekmachine voor vakantiewoningen, is van de grote wintersportlanden Frankrijk ook het goedkoopst. Zo heb je in skigebied La Norma al voor gemiddeld 47 euro per dag een accommodatie en skipas.



Met die skipas heb je ook toegang tot het Valfréjus-gebied, samen goed voor 135 kilometer aan pistes. Ideaal voor beginners en families. Wil je meer, dan verken je met de Eskimo skipas (€133) zes dagen lang ook de andere skigebieden in de buurt. In totaal bijna meer dan 350 km aan piste, te bereiken met een gratis bus.



Met de betaalbare Italiaanse keuken als dikke plus is Italië na Frankrijk het goedkoopste wintersportland. Voor accommodatie en skipas ben je bijvoorbeeld in Via Lattea gemiddeld 77 euro per dag kwijt. Via Lattea is toegankelijk voor alle niveaus en heeft wel 400 kilometer aan pistes. Italië heeft verder relatief veel zonnige dagen en op enkele plekken kun je skilessen volgen in het Nederlands.



Oostenrijk staat bekend om de gemoedelijke sfeer en gezellige après-ski. Daar betaal je wel wat meer voor. In de goedkoopste skigebieden in Oostenrijk kost je verblijf en skipas gemiddeld 89 euro per dag. Zoals in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, waar je met elk niveau terechtkunt op de 100 km aan pistes. Bij Reither Kogel en Roggenboden kun je zelfs 's avonds en 's nachts de verlichte pistes af.



De mooiste Alpentoppen vind je in Zwitserland, maar dat land piekt wel in prijs. Toch zijn dit jaar in ieder geval de gemiddelde prijzen voor accommodatie en skipas ongeveer gelijk aan die in Oostenrijk. In Crans- Montana, dat 140 km aan pistes heeft op alle niveaus, betaal je gemiddeld 88 euro per dag voor je verblijf en een skipas. Een hapje eten op de piste of boodschappen in de supermarkt blijven wel anderhalf tot twee keer duurder. Daar krijg je dan wel meer ruimte op de piste voor terug.

De beste tijd: Vanaf tweede week maart

Zoals altijd zijn de schoolvakanties - uiteraard ook die van andere landen - de drukste en duurste periodes. Ideaal om te gaan zijn de weken vóór de kerstvakantie, de periode van 10 januari tot 6 februari 2022 en de tijd vanaf de tweede week in maart tot het einde van het seizoen. Die laatste periode adviseert ook Arjen de Graaf, commercieel directeur bij de Nederlandse Ski Vereniging. "De pistes liggen gevuld met een maximale hoeveelheid sneeuw, de dagen worden weer langer en de massa is dan al geweest."



Ben je gebonden aan de schoolvakanties, dan is het vaak net even wat langer rijden om bij een rustiger skigebied te komen. Dit wintersportseizoen biedt Frankrijk wel een gunstige gelegenheid, tipt De Graaf. "De kerstvakantie daar stopt al op 3 januari. Dat betekent dat de eerste week van januari een heel goede optie is om naar Frankrijk te gaan."

Vervoer: Bus kost het minst, trein is een duurzame optie

De bus is het goedkoopste vervoersmiddel. Betaal je alleen voor de bus, dan kost een retourtje naar Valfréjus in Frankrijk 104 euro bij Winter-liner.nl. Met een pakketreis wordt het nog beter. Bij Sunweb kost vijf dagen naar La Plagne in Frankrijk in de eerste week van januari 439 euro p.p. op basis van twee personen, inclusief skipas. Als je anderhalve week later gaat, is het slechts 359 euro. Ideaal voor jongeren. Zo ideaal zelfs, dat Sunweb op zijn website aangeeft dat de vele grote groepen jongeren dan wel tot overlast kunnen zijn.



Vliegen is nog steeds belachelijk goedkoop. Genève, Grenoble, Innsbruck en Salzburg zijn enkele bestemmingen van waaruit je gemakkelijk naar mooie skigebieden reist. Een retourtje Amsterdam - Genève kost bij easyJet 39 euro. Vanuit Genève kun je naar Franse gebieden als Portes du Soleil of Le Grand Massif. Met Transavia reis je voor 88 euro heen en weer naar Innsbruck voor de Oostenrijkse en Italiaanse skigebieden in Tirol en Zuid-Tirol. Dan vertrek je rond 15 januari en ben je rond 22 januari weer terug.



In vergelijking met de vliegreis is een taxi naar je eindbestemming wel prijzig. Zo betaal je met GoMassif.com voor een retourtje vanaf Genève naar bijvoorbeeld Morillon in Le Grand Massif 200 euro. De trein en dan de bus zijn hier ook een optie. Kost je ongeveer 40 euro en 2,5 uur.



Als je met z'n drieën of vieren de kosten deelt, is een reis met de auto vrij voordelig en heb je ter plekke ook eigen vervoer. Heen en weer naar La Norma in Frankrijk met de auto kost gemiddeld 336 euro aan benzine plus 90 euro tolkosten. Wel moet je dan nog zorgen voor winterbanden of sneeuwkettingen (vanaf euro55). Die zijn sinds dit jaar officieel verplicht in de meeste Franse berggebieden.



De trein is een duurzame en comfortabele manier van reizen. Het vereist wel een goede voorbereiding en je bent minder flexibel. Met de Thalys reis je met een directe verbinding naar het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld: Les Trois Vallées. Deze Thalys vertrekt van 26 december tot 26 maart 2022 elke zaterdag. Een retourtje naar Moûtiers in de derde week van januari kost 244 euro, tweedeklas.



Bij de Thalys geldt: hoe eerder je boekt, des te goedkoper het wordt. De trein nemen naar Oostenrijk kan ook. De Nightjet naar Innsbruck kost slechts 139 euro voor een slaapplek in een gedeelde cabine, enkele reis. Vanaf daar trek je makkelijk verder naar Tirol.

Kleding en materiaal: Begin met lenen en huren

Ga je voor het eerst op wintersport en weet je niet of je vaker gaat? Leen dan kleding van je vrienden. Marktplaats is ook een goed alternatief om de kosten te drukken. Kleed je in laagjes, adviseert De Graaf. "Een eerste thermolaag voor warmte- en vochtafvoer, dan een fleecelaag voor de warmte en daarboven een wind- en vochtwerende laag."



Uit hygiënisch oogpunt is het aan te raden wel zelf een thermoshirt en skisokken te kopen. Thermoshirts heb je al vanaf 15 euro, skisokken vanaf 10 euro. Completeer je outfit met handschoenen, een muts of een buffsjaal en eventueel een skibril. Zonnebrand (factor 30 of 50) en lippencrème gaan ook mee.



De rest van je spullen, zoals ski's of snowboard, skischoenen, stokken en een helm, reserveer je van tevoren online. Wil je graag je eigen ski's, dan vind je op het materiaalplatform van de Nederlandse Ski Vereniging jouw nieuwe latten.

Reisverzekering: Let op de juiste dekking

Een goede reisverzekering voor de wintersport voorkomt hoge kosten bij ongelukken. Op diverse sites (onder meer van de Consumentenbond en Independer) kun je doorlopende reisverzekeringen vergelijken. Let behalve op een wintersportmodule ook goed op de dekking voor aansprakelijkheid (voor als jij een ongeluk veroorzaakt) en medische kosten, voor het geval tarieven hoger zijn dan in Nederland.



De premie hangt samen met de hoogte van de dekking en het eigen risico. De goedkoopste kortlopende reisverzekering via Independer is 15 euro voor één week in januari 2022, bij verzekeraar De Internationale. Offpiste is hier bijvoorbeeld niet meeverzekerd.



De Nederlandse Ski Vereniging biedt een reisverzekering aan die dat wel dekt. Leden betalen daar 30 euro per jaar voor. Voor 17,50 euro meer heb je ook bagagedekking zonder eigen risico. Niet-leden sluiten tegen dezelfde dekking een kortlopende reisverzekering af voor ongeveer 28 euro voor zeven dagen (inclusief bagage). Lid worden kost 37,50 euro per jaar.

Skilessen: Boek ze goedkoop online

Om als beginner te genieten van de pistes, zijn een paar skilessen wel verstandig. Met Checkyeti.com boek je online de goedkoopste skilessen in jouw gebied. Prijzen variëren van 25 euro voor 2,5 uur in Valfréjus Frankrijk, tot 54 euro voor 3 uur in Crans-Montana Zwitserland. Wil je graag een keer offpiste, doe dat dan met een gids, ook te vinden via Checkyeti.com. Die gids zorgt dan ook dat je alle benodigde materialen bij je hebt, zoals een lawinepieper, een lawineschep en een sonde.