Op Tweede Kerstdag 2018 wurgde de ex van Stefan Coemans hun zesjarig zoontje Ryan. Vijf maanden eerder gooide de ex van Vivian Arets hun acht weken oude baby Daan zo hard in de maxicosi dat het jongetje stierf. Stefan en Vivian bleven gebroken achter, maar de rouw om hun kinderen bracht hen als koppel bij elkaar. Vorige maand viel het doek over het laatste van de twee moordprocessen, nu kunnen de twee eindelijk weer voorzichtig vooruit. 'Onze liefde is het mooiste wat onze kinderen ons hadden kunnen nalaten.'

Het is een doodgewoon huis langs een drukke weg in het Limburgse Kaulille. Zo één van lichtbruine baksteen, met een verzorgde oprit en een poort. Binnen woont een gezin met vier kinderen: magazijnier Stefan Coemans en zijn dochters Melissa (23) en Alyssia (21), en poetsvrouw Vivian Arets en haar zoontje Nick (9) en dochtertje Isa (4). Maar als je Stefan en Vivian vraagt hoe veel kinderen hun gezin telt, zullen ze altijd antwoorden: zes. Drie jaar geleden werden Ryan en Daan vermoord door de vorige partners van Stefan en Vivian, en in hun huis zijn de kinderen nog overal aanwezig. In de inkomhal staan de tennisschoenen van Ryan en het brilletje dat hij altijd droeg, en ook de rammelaar van Daan ligt er, naast een gipsafdruk van zijn voetjes. De woonkamer is versierd met foto's en tekeningen van de jongens, en in de kerstboom hangen twee sterren met hun naam erop.

Naast die kerstboom doen Stefan en Vivian hun verhaal. Drie uur lang vertellen ze over de pijn en het gemis, maar ook over de liefde die uit hun lijdensweg ontstond. Een lijdensweg die begon op zaterdagochtend 28 juli 2018.

Vivian: "Daan was een huilbaby. Hij had vaak last van reflux, en van krampjes. Die nacht zat ik tot 3 uur naast z'n bedje, te wiegen en te sussen, tot hij eindelijk in slaap viel. Maar nog voor 6 uur werd hij alweer wakker, voor z'n flesje. 'Blijf maar liggen', zei mijn vriend Dennis, 'ik zal wel gaan.' Twee uur later stond hij aan mijn bed: 'Vivian! Daan ademt niet meer.' (huilt) Beneden in de keuken zag ik Daantje liggen. Ik ben geen dokter, maar ik zág gewoon dat hij dood was. Ik vroeg aan Dennis wat er gebeurd was, maar die haalde alleen maar zijn schouders op: 'Weet ik veel? Wiegendood, zeker?'"

In de kerstboom van het gezin van Vivian en Stefan hangen twee sterren: eentje met Ryan erop, en eentje met Daan. In de kerstboom van het gezin van Vivian en Stefan hangen twee sterren: eentje met Ryan erop, en eentje met Daan. Foto: Photo News

"Dat hij Daan keihard in z'n maxicosi had gegooid, en hem daarna ook nog eens zo hard door mekaar had geschud dat hij een hersentrauma opliep, zei hij niet. Dagenlang hield Dennis vol dat het wel wiegendood moést zijn, en repte hij met geen woord over wat hij had gedaan. Ook niet toen de politie míj oppakte en urenlang ondervroeg, als potentiële verdachte. Hij bleef z'n mond houden, en liet mij gewoon arresteren."

"Pas drie dagen later kwam het er uiteindelijk toch uit: dat hij Daantje door mekaar had geschud, omdat hij niet meer tegen zijn gehuil kon. En eerlijk? Ik had al zo'n voorgevoel. Want Dennis was al vaker agressief geweest. Hij had me al eens een blauw oog geslagen en me zo hard gestampt dat zijn eigen knie ervan uit de kom ging. Maar toch. Daan was zijn zóón, zijn eigen vlees en bloed. Een baby'tje bovendien, dat zich niet kon verweren: daar raak je toch niet aan? Dennis toonde ook op geen enkele manier spijt. Dat hij Daan had gedood, leek hem totaal niets te doen. Ik ging er compleet onderdoor, alsof er letterlijk een stuk uit mijn lichaam gerukt was, maar Dennis had alleen maar compassie met zichzelf, omdat hij naar de gevangenis moest en het eten daar niet lekker was."

Vivian huilt wanneer ze het vertelt. Stefan staat op, pakt een doosje zakdoeken uit de kast en zet het voor zijn vriendin. Hij begrijpt wat ze voelt, want vijf maanden nadat Vivian haar zoon verloor, moest hij dezelfde horror ondergaan. Op Tweede Kerstdag 2018 vond hij zijn zesjarige zoon Ryan dood terug in bad. De jongen was gewurgd door zijn moeder.

Stefan: "Tamara en ik waren eerder dat jaar uit elkaar gegaan. Van de ene dag op de andere is ze thuis vertrokken, zonder dat ik dat zag aankomen. We werkten een co-ouderschapsregeling uit, en Kerstavond brachten we samen door, zoals vroeger: Ryan, Tamara en ik. Dat Tamara de dag voordien nog een mislukte zelfmoordpoging had ondergaan, wist ik niet, alles leek doodnormaal. Na het eten speelden we een spelletje Monopoly, en daarna ging Ryan slapen en vertrok ik naar huis. Het was een gezellige avond. De dag nadien stuurde Tamara me nog een berichtje om me een prettige Kerst te wensen, met een foto erbij: Ryan, met z'n twee duimpjes omhoog. Het is het laatste wat ik van haar gehoord heb."

In het hele huis zijn herinneringen aan de twee overleden kindjes te vinden, van Ryans schoenen tot Daans rammelaar. In het hele huis zijn herinneringen aan de twee overleden kindjes te vinden, van Ryans schoenen tot Daans rammelaar. Foto: Photo News

"Op Tweede Kerstdag kon niemand haar bereiken. Ik ben uiteindelijk naar haar huis gereden. Ik zag dat er licht brandde, maar niemand deed open. Tamara nam ook haar gsm niet op, hoewel ik die binnen hoorde rinkelen. Ik voélde dat er iets mis was, en forceerde de deur. En dan zag ik hen liggen... Ryan dreef in bad, Tamara lag bewusteloos op de grond, met bebloede armen. 'Ik ben net te laat', flitste door mijn hoofd. Ik dacht dat er iemand dat huis was binnengedrongen, een inbreker of zo, en dat die hen zo had toegetakeld. Dat Ryan vermoord was door zijn eigen moeder, drong totaal niet door. Er drong helemaal niks door. Wat ik daar zag in die badkamer, was compleet onrealistisch, dat kón gewoon niet."

"Met de moed der wanhoop probeerde ik Ryan nog te reanimeren, maar hij reageerde niet meer. Tamara kwam wel weer bij. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, en verklaarde aan de politie dat ze opnieuw geprobeerd had om uit het leven te stappen en plots het idee kreeg om Ryan mee te nemen. Ze heeft hem gewurgd, waarna ze met hem in bad is gaan zitten. Daar heeft ze uren later geprobeerd om haar polsen over te snijden, maar dat is mislukt. Ik ben compleet gecrasht toen ik dat hoorde. Mijn zoon was dood. Vermoord. Niet door een indringer, maar door zijn moeder, uitgerekend diegene bij wie hij zich het allerveiligst moest voelen. (huilt)"

"Ik heb nog geprobeerd om Tamara te spreken, zodat ze me kon uitleggen wat haar bezield had, maar daar is ze nooit op ingegaan."

Een paar maanden na de dood van Ryan ging je in Tongeren de rechtszaak over de dood van baby Daan volgen.

Stefan: "Omdat ik wist dat er mij ook zo'n moordproces te wachten stond. Ik was van mijn leven nog niet in een rechtbank geweest, wist niet hoe het er daar aan toeging, wat er werd gezegd of gevraagd. Ik behoud graag de controle, en dus ging ik op zoek naar soortgelijke rechtszaken, zodat ik me kon voorbereiden."

Vivian: "Ik zag Stefan voor het eerst na de uitspraak. Mijn ex was net veroordeeld tot zes jaar cel. Toen ik buitenkwam, zat Stefan op een bankje voor het gerechtsgebouw."

Stefan: "We hebben die dag nog niet met elkaar gepraat. We hebben elkaar alleen even de hand geschud, meer niet."

Vivian: "Hij gaf mij wel meteen een warm gevoel. Want hoe je het ook draait of keert: je wéét dat je de hand schudt van iemand die net hetzelfde heeft meegemaakt als jij, iemand die zonder woorden aanvoelt wat je doormaakt. 's Avonds stuurde Stefan me nog een berichtje via Facebook, om te zeggen dat hij bewonderde hoe sterk en waardig ik me gehouden had in de rechtszaal. Ik antwoordde, en voor ik het wist waren we urenlang, dagenlang met elkaar aan het chatten. Na een dikke week over en weer sturen, heeft Stefan voorgesteld om samen eens een koffie te gaan drinken."

Stefan: (knikt) "En net voor we het café binnenstapten, viel dat vlindertje uit je handtas."

Vivian: "Een klein, houten vlindertje van Daan, met een smiley erop. Dat het net dán uit mijn handtas viel, zag ik als een teken, alsof Daan me wou zeggen: 'Het is goed, mama.' We hebben die namiddag véél gepraat. Dat ging vanzelf, we waren zielsverwanten in ons ongeluk. Ergens tijdens dat gesprek ben ik verliefd geworden. Het gebeurde gewoon, ook bij Stefan, dat voélde ik. We hebben daarna nog een tweede keer afgesproken, en heel de tijd zat ik toen te denken: 'Gaat hij me nou nog pune (zoenen, red.) of hoe zit het?' Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan, na ons derde afspraakje. (lacht)"

Was je niet bang dat je je gevoelens met iets anders verwarde, zo midden in de rouw? Dat het een vlucht was om de pijn te verdoezelen?

Stefan: "Het lijkt me normaal dat je daar even bij stilstaat: voelen we dit écht, of lijkt dat alleen maar zo, omdat we allebei hetzelfde hebben meegemaakt en elkaar zo goed begrijpen? Maar eigenlijk was dat een overbodige vraag. Iedereen in mijn omgeving zei dat ik opnieuw stráálde. En dat kwam door Vivian. Het was geen vlucht, geen bevlieging, ik was écht verliefd."

Vivian: "Ik heb me die vraag eigenlijk nooit echt gesteld. Mijn ouders wel. Intussen zijn ze heel blij voor ons, maar in het begin waren ze niet zo gelukkig. Niet omdat ze Stefan niet graag hadden, maar omdat ze bang waren: 'Meiske toch, ge hebt het zelf al zo moeilijk, en nu neemt ge er ook nog eens dezelfde miserie van een ander bovenop?' Maar Stefan en ik lieten gewoon gebeuren wat gebeurde, lieten toe dat ons verdriet ons samenbracht. Het was alsof het lot het zo wilde."

Stefan: "Wij zijn een koppel geworden op het moment dat we allebei door de moeilijkste periode uit ons leven gingen. De meeste koppels beginnen omgekeerd. Die stappen zorgeloos in een relatie, en pas wanneer ze al een tijdje samen zijn, duiken er problemen op. Bij ons was onze pijn net het vertrekpunt. Dat wij allebei hetzelfde hebben meegemaakt, is onze sterkte als koppel, maar tegelijk ook onze zwakte."

Wat bedoel je daarmee?

Stefan: "Wij hebben aan een paar woorden genoeg om elkaar te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat je alles op dezelfde manier belééft. Vivian en ik gaan op een totaal andere manier met ons verdriet om. Er gaat geen uur voorbij zonder dat ik aan Ryan denk, ik mis hem voortdurend, maar ik praat niet graag over wat er met hem is gebeurd. Terwijl Vivian er net wel nood aan heeft om veel over Daan te praten."

Vivian: "En elke avond, voor ik ga slapen, geef ik Daan nog een zoentje op zijn foto - nog zoiets wat Stefan nooit zou doen. Ik ben ook veel emotioneler. Als ik het moeilijk heb, wil ik dat Stefan me vastpakt en troost. Maar als hij het moeilijk heeft, sluit hij zich op en wil hij dat ik hem met rust laat."

Zorgt dat soms voor wrijvingen?

Stefan: "Soms wel, ja. Ik ben er voor Vivian tijdens haar lastige momenten, maar als ík het lastig heb, duw ik haar weg. Voor haar voelt dat als een afwijzing, terwijl dat zo niet bedoeld is. Dat is soms belemmerend, maar over het algemeen laten we elkaar wel vrij in hoe we met ons verdriet omgaan, juist omdát we hetzelfde verdriet voelen."

Kunnen jullie ondanks dat verdriet ook zorgeloos gelukkig zijn samen?

Stefan: "Onze gezamenlijke pijn is niet het énige dat ons bindt. Ik denk dat Vivian en ik ook een goed koppel zouden vormen, mochten we elkaar tegen het lijf gelopen zijn als onze kinderen niet vermoord waren. We hebben het goed samen, doen vaak citytripjes met ons twee. Maar nog eens écht uitbundig blij zijn: nee, dat kan ik niet meer. Ik weet dat het nergens op slaat, maar toch: als ik heel hard om iets lach, voel ik me schuldig tegenover Ryan. Dan denk ik: 'Mijn kind is dood, wat zit ik hier nu te lachen, dat hoort toch helemaal niet?'"

Vivian: "Dat heb ik niet. Niet meer, tenminste. Ik slaag er intussen in om weer te lachen, zonder dat ik me daarover schuldig voel ten opzichte van Daan. Ik mis hem nog elke dag, maar ik kan ook weer een beetje gelukkig zijn."

Jullie wonen intussen samen, met jullie kinderen uit vorige relaties. Lukt dat goed?

Stefan: "Vraag het hen eens, hé. (wijst naar zijn dochters Melissa en Alyssia, die het gesprek volgen vanaf de bank, red.) Vormen wij een warm gezin, meisjes?"

Melissa: "Ja, toch? Ik heb het gevoel dat iedereen zich hier thuis voelt. Ryan en Daan hebben allebei hun plekje binnen het gezin, wij gunnen papa en Vivian hun nieuwe geluk heel erg, en we schieten ook goed op met Nick en Isa, de twee oudsten van Vivian. We hebben die kindjes helemaal zien openbloeien, dat was echt mooi om te zien."

Vivian: "Mijn dochtertje had een enorme schrik van mannen, nadat haar vader haar broertje had gedood. Maar Stefan heeft dat heel geduldig aangepakt, heeft haar alle tijd en ruimte gegeven. En nu is ze gek op hem. Sinds kort noemen Isa en Nick hem ook 'papa'."

Stefan: (knikt geëmotioneerd) "Dat kwam wel binnen, de eerste keer toen ze dat zeiden."

Vivian, jij was er vorige maand ook elke dag bij, toen het Tongerse assisenhof zich boog over de moord op Ryan, de zoon van Stefan.

Vivian: "Ik wou er zijn, als steun voor Stefan. Ook al wist ik dat het moeilijk zou worden, dat ik onvermijdelijk ook zou terugdenken aan Daan, en al die emoties opnieuw zou beleven."

Stefan: "Zonder haar steun, maar ook die van mijn dochters, mijn familie en mijn vrienden, zou ik er niet gestaan hebben, denk ik. Mijn ex is vorige maand tot twintig jaar cel veroordeeld. Die uitspraak en dat proces had ik nodig, het voelt als een vorm van afsluiting. Het gemis van Ryan en van Daan blijft even groot, maar ik heb nu eindelijk wel het gevoel dat we weer voorzichtig vooruit kunnen. Samen. En daar ben ik blij om."

Vivian: "Als ik had mogen kiezen, had ik natuurlijk liefst van al gehad dat Daan en Ryan nog zouden leven, dat ze niet vermoord waren - en dan hadden Stefan en ik elkaar wellicht nooit leren kennen. Maar het is nu zo. En dan is het wel mooi dat Stefan en ik opnieuw een beetje geluk hebben gevonden bij elkaar. Als je het zo bekijkt, dan hadden onze kinderen ons eigenlijk niets mooiers kunnen nalaten dan onze relatie. Uit ons grootste verdriet is de mooiste liefde ontstaan."