Influencer en presentatrice Nikkie de Jager laat dingen liever niet aan het toeval over. Want in de op het oog zelfverzekerde transgenderdiva huist een onzeker meisje.

Als ze in volle glorie het grote ­podium van het Eurovisie­songfestival ­opstapt, twijfelt niemand meer: dit wordt het jaar van Nikkie de Jager. De kleurrijke verschijning die hoog boven de andere presentatoren uittorent, steelt direct de show. Ze is prachtig, innemend, robuust én grappig. In perfect Engels voegt ze precies het vleugje humor toe dat nodig is in de show waar veel mensen vooral hun best doen om serieus te worden genomen.

Aanvankelijk zou De Jager alleen de on­line presentatie voor haar rekening nemen, maar de vlinder die vorig jaar met zoveel vuurwerk uit haar cocon knapte verdiende dit jaar in de uitgestelde editie de volle songfestivalspotlights. Achteraf onbegrijpelijk dat de organisatie niet eerder op dat idee kwam.

Lang voordat Hilversum De Jager in de ­armen sluit, is de influencer door YouTube al een ster van wereldformaat. Nederlandse ­televisie heeft ze niet nodig om in landen als de Verenigde Staten en Koeweit niet meer normaal over straat te kunnen. Haar kanaal NikkieTutorials heeft bijna 14 miljoen volgers die al meer dan 1,5 miljard keer naar haar openhartige filmpjes keken.

Ze is pas veertien als ze vanuit haar meisjeskamer begint met het geven van online make-uplessen. Ze leert kijkers hoe ze oogschaduw kunnen blenden, of hoe je met schaduwen de perfecte jukbeenderen ­creëert. Haar Engelstalige vlogs begint ze steevast met: "Hey guys, it's me: Nikkie."

Blotebillengezicht

Als onzekere tiener vlucht ze graag in de online wereld: het voelt er veilig en het is heerlijk om eindelijk eens niet te worden gepest. Al sinds haar zesde weet ze zeker dat ze een vrouw is, en op school kennen ze haar als 'dat trans-meisje'. Online is ze gewoon Nikkie. Langzaam ­verdwijnt haar oude leven uit zicht en ze ­besluit dat niemand hoeft te weten dat ze in een verkeerd lichaam zat toen ze in 1994 werd geboren in Wageningen.

De Jager heeft een enorm talent voor visa­gie en ze gebruikt haar eigen blotebillengezicht als canvas voor de meest extravagante creaties. Ze wordt geprezen omdat ze ook zonder foundation voor haar camera's verschijnt en laat zien hoe ze zichzelf omtovert tot een glamoureuze diva. 'The power of ­make-up', noemt ze dat. Haar ster rijst en al snel wordt de influencer gevraagd om ook de gezichten van wereldsterren als Kim Kardashian en Lady Gaga te beschilderen.

Uit de kast

Maar hoge bomen vangen veel wind, en met haar lengte van 1,90 meter steekt De ­Jager nu eenmaal flink boven het maaiveld uit. Ze baalt ervan dat ze de regie kwijt is over het moment dat ze als transgender uit de kast komt, zegt ze in het coming-outfilmpje dat ze in januari 2020 noodgedwongen publiceert op haar ­eigen kanaal. Maar ook dat ze niet van plan is zich te laten gijzelen door een lafhartige afperser, of door wie dan ook. Het is een opluchting.

De regie in eigen handen houden is belangrijk voor De Jager, blijkt ook uit de vierdelig documentaire Layers of me, die eind ­vorig jaar verscheen op haar eigen kanaal. Ondanks dat die werd gemaakt door haar beste vriendin Linda Hakeboom is het een openhartig document waarin ze onder meer vertelt over hoe ze in 2018 haar jonge broertje verloor aan kanker. Het gaat over haar verdriet en hoe ze vlucht in haar werk als ­influencer, want daar heeft ze nog wel controle over.

Gelukkig reageert de wereld vooral positief op haar dappere ontboezemingen. En hoewel ze baalt dat ze nu toch in het hokje van de transgenders terecht is gekomen, krijgt ze er ook veel voor terug, zegt ze. "Het is fijn dat ik mensen kan helpen." Niet lang na haar coming-out zit ze in de talkshow van Ellen DeGeneres in Amerika. "Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor alle kleine Nikkies op deze wereld."

Inmiddels lijkt De Jager de controle over haar leven terug te hebben en een positieve draai te hebben gegeven aan haar coming-­out als transpersoon. In september van dit jaar sprak ze in New York zelfs op de 76ste vergadering van de Verenigde Naties als ambassadeur over thema's als gendergelijkheid en discriminatie van de lhbtiq+-gemeenschap.

Acceptatie en tolerantie

Dreigde in 2020 het lot nog een loopje te nemen met haar privéleven met chanteurs die op de loer lagen, haar bruiloft met verloofde Dylan Drossaers die door corona moest worden afgeblazen en de overval in haar in Beverly Hills-stijl verbouwde villa in Uden waarbij al haar Louis Vuitton-tassen werden gestolen.

In 2021 heeft ze het roer weer stevig in handen. Nog elke week verschijnt er een nieuwe video op haar kanaal. In de laatste met de prikkelende titel Ariana Grande, don't hate me... test ze op de haar kenmerkende vrolijke, maar kritische wijze Grandes nieuwe make-uplijn. "Ik geef altijd mijn eerlijke mening", waarschuwt ze vooraf. Zeker niet alle producten krijgen een voldoende.

En voor wie nog twijfelde: dat dit het jaar is van Nikkie de Jager werd in oktober nog eens bevestigd door Cornald Maas. Hij mocht de Televizier-ster voor beste presentatrice uitreiken en benadrukte voordat hij de envelop opende alvast dat het Songfestival dit jaar een 'prachtig podium was voor vanzelfsprekende acceptatie en tolerantie, met dank aan Nikkie de Jager'. Pas daarna opende hij de envelop en ontdekte dat haar naam erin zat.