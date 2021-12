De woningmarkt is oververhit. De 22-jarige Thirsa Harbers uit Dedemsvaart dacht een slimme oplossing te hebben: zij bouwde van haar spaargeld een eigen tiny house. Maar voorlopig blijft haar mini-woning in de bouwschuur staan. Een locatie vinden blijkt namelijk lastiger dan gedacht.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al drie jaar wil ze op zichzelf wonen, maar een combinatie van een overspannen woningmarkt en ziekte gooide roet in het eten. Daarom woont Thirsa noodgedwongen nog steeds bij haar ouders. En zij is niet de enige. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden vorig jaar ruim 900.000 20 tot 35-jarigen thuis; zeker 200.000 meer dan in 2010.

De lijst met redenen is eindeloos, maar met stip bovenaan staat de enorme krapte op de woningmarkt. In ruim vijf jaar tijd is het gemiddelde koophuis in Oost-Nederland bijna 60 procent duurder geworden. Tegelijkertijd is een (sociale) huurwoning bijna niet te vinden.

Ook Thirsa's zoektocht naar een eigen plekje verliep erg stroef. Ze schreef zich in bij verschillende woningcorporaties en reageerde enthousiast op allerlei huurhuizen: het mocht niet baten. Omdat ze een tijd ziek is geweest, had ze lang geen vaste baan en dus ook geen vast inkomen. "Dan wordt het helemaal lastig, want er wordt gekeken naar je maandsalaris en niet naar je spaargeld." Maar Thirsa liet zich niet uit het veld slaan en besloot om zelf een huis te bouwen. Of nou ja, huis... "Een tiny house van 30 vierkante meter", glundert ze.

Droomhuis in wording

Voor Thirsa geen kant-en-klaar prefab-woning: haar tiny house is uniek. Bij de bouw van haar mini-woning krijgt ze veel hulp van haar neef, die timmerman is. "Zonder hem had ik het echt niet gekund." De twee begonnen eind mei met de bouw van Thirsa's droomhuis. "We bouwen het in de schuur van de vrienden van mijn ouders, die daar genoeg ruimte hebben." In de avonduren en weekenden wordt er druk geklust en met resultaat: de woning is bijna klaar. "We zijn nu bezig met sausen, daarna gaan we aan de slag met de vloer en het plafond."

Maar dan moet de grootste uitdaging nog beginnen: een plek vinden om het huisje neer te zetten. Enige haast is daarbij wel geboden: haar woninkje mag tot eind maart in de schuur staan. De tijd begint te dringen en dat gaat Thirsa bepaald niet in de koude kleren zitten. "Ik ben wel bang en gestrest", vertelt ze. Want inmiddels draait alles om die ene vraag: "Hoe ga ik het regelen en lukt dat wel op tijd?"

Thirsa heeft al bij verschillende gemeenten aangeklopt om haar verhaal te vertellen. "Maar al leg ik de situatie uit, ik word telkens afgewezen." Eén gemeente opperde dat ze een bouwkavel kon kopen om haar tiny house op te zetten. "Maar dat zijn super grote lappen grond, waar ik met zo'n klein huisje niets aan heb. Bovendien kan ik dat nooit betalen."

Vanwege ziekte moest Thirsa drie jaar geleden stoppen met haar studie. Inmiddels gaat het beter en werkt ze bij een veganistische lunchroom in Zwolle. Waar de gemeente volgens Thirsa vooral inzet op een terugkeer naar school, legt zij zelf de focus op iets anders. "Voor mijn welzijn is een eigen plekje nu veel belangrijker", stelt ze. "Maar daar wil de gemeente niets mee doen. Als het erop aan komt, zijn ze er niet voor je."

De gemeente Hardenberg geeft aan druk bezig te zijn met het versnellen van de woningbouw, aldus een woordvoerder. "En hoewel er nu nog geen plek is voor tiny houses, zijn we daar wel druk naar op zoek." Een kant-en-klaar oplossing voor mensen zoals Thirsa is er dus niet, maar de gemeente staat open voor een gesprek.

Advies en hoop

Voordat ze begon met bouwen, won Thirsa advies in bij mensen die al in een tiny house wonen. "Zij zeiden allemaal: begin gewoon. Het maken van een huis duurt lang en in de tussentijd zou ik vanzelf een plekje vinden voor de woning." Nu het bouwproject ten einde loopt, weet ze nog steeds niet waar ze 'm kan neerzetten. Was het dan niet verstandiger geweest om toch eerst een locatie te vinden? Thirsa vindt van niet. "Voor hetzelfde geld had ik na een maand een plaats gevonden, maar nog lang geen huis gehad. Dan gaat die optie ook aan je neus voorbij." De afronding van het huis staat nu nog bovenaan de agenda, maar tussendoor blijft Thirsa op zoek naar een mooi plekje: "Ik blijf hoopvol."