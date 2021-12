Het Chateau Meiland-seizoen is nog maar net afgelopen of er ligt alweer een nieuw avontuur in het verschiet: een twee uur durende kerstspecial. Maar zitten kijkers nog wel te wachten op een show die mogelijk uit de duim gezogen is? 'We bedenken met z’n allen het verhaal.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nee, dit gaat nu een keer níét over de anti-islam-opmerkingen van Erica. Al lang daarvóór werd namelijk het (voorlopige) einde van Chateau Meiland aangekondigd, en dat moet een klap zijn geweest voor trouwe kijkers van de realitysoap. Vals alarm, zo bleek kort daarna. Het wel en wee van de familie is volgend jaar gewoon weer te volgen op SBS6, beloofde een Talpa-woordvoerder. Sterker: er komt zelfs een reeks bij in de vorm van De Meilandjes: Effe Geen Cent Te Makken.

Gezien het afgelopen seizoen is dat een vrij opvallende keuze. Want hoewel de Meilandjes nog altijd erg populair zijn, kruipen de kijkcijfers achteruit en wordt er met steeds meer argwaan naar de familie gekeken. De reden? Sommige scènes zouden niet misstaan in Goede Tijden, Slechte Tijden. Twitteraars vielen afgelopen seizoen vooral over de prille romance van Erica met privédetective Sander van Betten, die ze later met klem ontkende, en de 'stiekeme' achtervolging van Martien en dochter Maxime tijdens een van hun afspraakjes. Is dat echt allemaal verzonnen?

Familie Meiland. Familie Meiland. Foto: ANP

De vileine aangever

Als er iemand is die alle geheimen van de familie Meiland kent, dan is het regisseur Timon Moll (58) - ooit Goudkust-acteur en Fox Kids-presentator. Hun gezamenlijke band begon in 2006, kort nadat Martien en Erica zich hadden opgegeven voor het programma Ik Vertrek. Ze wilden een chambres d'hôtes beginnen in de buurt van het Franse Vierzon. Voor proefopnames kwam de toenmalige Ik Vertrek-regisseur Moll langs in de woonwinkel van Martien en Erica in het centrum van Noordwijk.

Meteen bleek hij een goede klik met Martien te hebben. Toen ze later hun chambre d'hôtes verkochten en terug naar Nederland gingen, kreeg Moll er uiteindelijk lucht van dat de Meilandjes een realitysoap op de markt wilden brengen. "Toen heb ik producent Vincent TV opgebeld en gezegd: 'Er is er maar één die dit kan doen, en dat ben ik.'"

Op dat moment hoorde ik dat Martien ongeveer hetzelfde had gezegd en alleen met mij wilde werken. Terwijl we elkaar dertien jaar niet hadden gezien! Heel bijzonder." De rest is intussen geschiedenis. Chateau Meiland groeide aan de hand van regisseur Moll uit tot een doorslaand succes en won in 2019 zelfs de Gouden Televizier-Ring, nog geen half jaar na de eerste aflevering.

Martien en Maxime Meiland Martien en Maxime Meiland Foto: ANP

De rol van Moll in het Meiland-succes moet niet worden onderschat. Buiten het zicht van de camera's is hij degene die bepaalt wat ervoor gebeurt. "Ik ben degene die de vragen stelt en tegen wie Martien, Erica, Maxime en Montana praten. Noem het de aangever. Als ik denk van: dit of dat antwoord zit er nog niet in, dan stuur ik de gesprekken richting een leuke opmerking. Ik probeer dat wel op een vileine wijze te doen en let daarbij goed op hun gezichten. Dan zeg ik: nou ja, je zegt dat nu wel. Maar volgens mij vind je dit of dat? En dan gaan ze los."

Volgens Sander van Betten, de vermeende ex-vriend van Erica die met haar op wandeldate ging in de bossen van Gelderland en daarbij in de gaten werd gehouden door Martien en Maxime, bepalen de makers wel meer bij Chateau Meiland. "Voor die zogenaamde achtervolging van Erica door Martien en Maxime wist ik al dat we zouden worden gefilmd. Dat had Erica al aan me gevraagd. Erica liet bewust haar telefoon op de keukentafel liggen, zodat Martien en Maxime de locatie van onze afspraak konden achterhalen. Dat hoorde bij de verhaallijn."

Martien en Erica Meiland Martien en Erica Meiland Foto: ANP

"We hebben bij dat bos ook nog een kwartier op ze staan wachten." Regisseur Moll moet hem daarin gelijk geven. "Die scène hebben we van tevoren bedacht omdat Erica geheimzinnig over haar contact met hem deed. Ik zei tegen Erica: 'Je doet zo geheimzinnig. Is het niet logisch dat de rest van de familie denkt: we moeten haar achtervolgen en deze man van een afstand beoordelen?' Erica zei toen: 'Ja, leuk.' Zo ontstaat een scène. We bedenken met z'n allen het verhaal, gebaseerd op wat de familie in het dagelijks leven meemaakt."

Je zou maar 'stiekem' gefilmd worden terwijl je op date bent met Erica. Gelukkig wist Sander van Betten ervan.

Heel intiem

Een andere aflevering waarbij oplettende Chateau Meiland -kijkers hun wenkbrauwen fronsten, was die over Martiens verjaardag. Te zien was hoe hij door de rest van de familie wakker werd gezongen. Een ongeloofwaardige scène, oordeelden kijkers, aangezien Martien 's ochtends altijd vroeg wakker is en zijn bed overduidelijk al was opgemaakt. "Ook dat was van tevoren bedacht", bekent Moll.

"Ik zei: wat is er nou leuker dan op je verjaardag wakker worden en dat het hele gezin aan de rand van je bed voor je staat te zingen? Zo doen we dat dus." De familie en Moll beseffen ook dat ze niet te ver moeten gaan. "We moeten het wel doseren en onszelf constant de vraag stellen: is dit geloofwaardig?"

Anders dan wordt aangenomen, leven de Meilandjes vaker zónder dan mét cameraploeg in hun kielzog, zegt Moll. Maar als ze de serie draaien, zijn ze heel close. "We maakten het afgelopen jaar negentien afleveringen samen; dat zijn bijna zeventig draaidagen. Dat doen we met z'n drieën: een regisseur, een cameraman en een productieleider. We zijn echt één met de familie, heel intiem. De familie bespreekt alles met ons."