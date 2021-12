Robert ten Brink roept het elke Kerst weer: All You Need Is Love! Maar klopt dat eigenlijk wel? Wij vragen 'Dr. Love' of hij écht genoeg heeft aan alleen liefde in z'n leven. 'Dat tweede huis was de beste beslissing ooit.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is nog aardig wat dagen voor Kerstmis als Robert ten Brink (66) zich meldt voor onze niet zo doorsnee-kerstfotoshoot. In de aanloop naar de All You Need Is Love-kerstspecial doet hij het met liefde - en hij heeft er zichtbaar lol in. Een partijtje luchtgitaar spelen op een XL kerstzuurstok, knuffelen met een kerstboom vol ballen, zich laten behangen met een snoer vol kleurige lampjes; Robert draait er zijn hand niet voor om. "Ik doe niet alles, zéker niet", zegt hij lachend. "Maar zolang het met een knipoog is, vind ik het hartstikke leuk om eens iets anders te doen dan de geijkte publiciteitsfoto's."

Hoe ga je ons na al die jaren op Kerstavond wéér van de bank blazen?

"Dat wordt dit jaar heel makkelijk, want er is zo veel coronaleed van mensen die na lange tijd graag weer bij elkaar willen zijn. We proberen om weer naar Lapland af te reizen en gaan natuurlijk naar Schiphol. Als het allemaal lukt hè. Ik moet wel een slag om de arm houden, want het wordt door corona met de dag spannender wat wel of niet kan. De verhalen bij elkaar zoeken, dat is het probleem niet. Het zijn de praktische zaken waar we ons hoofd over breken."

Pink je zelf ook een traantje weg als stellen elkaar bespringen van enthousiasme?

"Ja hoor. Niet altijd, het hangt van het onderwerp af. Je hoeft ook niet overal bij te huilen, vind ik. Maar bij sommige heftige verhalen gebeurt het zeker."

Is het weleens gebeurd dat iemand totaal níét blij was met de verrassing?

"Zo'n twintig jaar terug belden we ergens in Zeeland aan. Een jongen uit een ver land kwam zijn vriendin verrassen. Zij woonde nog bij haar moeder en die deed open. Het eerste wat ze zei was: 'O, is hij er? Waar moet hij dan slapen?' Zijn komst viel niet zo in goede aarde, maar daar zal wel een oplossing voor zijn gevonden."

Hoe had je zelf gereageerd als je vrouw Roos jou op nationale tv de liefde had verklaard?

"Ik ben heel slecht in verrassingen. In een zeer grijs verleden zat ik voor een programma eens maandenlang op een boot in Zuid-Europa. Totaal onverwachts kwam Roos op een gegeven moment ingevlogen. Dat leek haar een leuk idee, maar ik ben toen zo geschrokken - o nee, er is iets met de kinderen! Nee, dat is niet aan mij besteed."

Welke toeters en bellen haal je zelf uit de kast om haar te laten weten wat je voor haar voelt?

"Daar ben ik een ramp in, zoals de meeste mannen. Ik ben niet goed in schatje-patatje, sterker nog: ik roep vaak dat ik a-romantisch ben, wat door Roos dan weer wordt tegengesproken omdat ik heus weleens iets liefs doe. Dat klopt ook wel, maar ik ben niet het type dat de hele dag hand in hand op de bank zit en 'ik hou van jou' zegt."

Wanneer zei je voor het laatst 'ik hou van jou'?

"Dat moet in 1823 zijn geweest, haha. Nee, weet ik veel. Het gebeurt weleens, maar niet uit een soort routine. Zo van: het is vrijdag, dus ik neem een bloemetje mee en ik zeg dat ik van haar hou. Nee, nee, alsjeblieft niet."

Is de liefde voor jou het belangrijkste ingrediënt voor een lang en gelukkig bestaan?

"Ik trek even een groot cliché uit de kast: je moet eerst van jezelf houden, wil je van iemand anders kunnen houden. Dat is gelukkig bij mij al lang het geval, dus dan kun je een beetje gaan rondkijken. Ik heb Roos ontmoet in een periode dat we nog niets hadden, nog niets waren, nog niets deden en hoogstwaarschijnlijk ook bijna niets konden, dus dan kun je samen gaan bouwen aan de toekomst. Dat is het mooie van de liefde, dat je samen van de ene kick naar de andere gaat."

Kun je met droge ogen beweren dat liefde het enige is wat telt?

"In the end wel, zeker. Ik hoor dat ook vaak van mensen die aan het einde van hun leven zijn, dat het daar toch allemaal op neerkomt. Dat kan de liefde zijn van je partner, je kinderen, je familie of je vrienden. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit in welke vorm het is, als er maar liefde is."

Robbert ten Brink Robbert ten Brink Foto: Mike van den Toorn

Ach toe, een mens kan niet leven van de lucht, maar ook niet alleen van de liefde. Toch?

"Nee, zo is het ook. Maar het is wel een soort basis. Iets waar je op terug kunt vallen."

Laten we het eens hebben over materiële zaken. Hecht je daar waarde aan?

"Tuurlijk, maar dan is de vraag: is het een doel of een middel? Voor mij is het altijd een middel geweest. Ik vind het een fantastische bijkomstigheid dat ik kan beschikken over allerlei moois in mijn leven, maar - zo zegt hij grootmoedig - daar zou ik ook afstand van kunnen doen, denk ik. En dan zou het net zo gezellig blijven." Lachend: "Of nou ja, misschien ietsje minder."

Je hebt al jaren een tweede huis op Vlieland. Is dat niet een piepklein beetje belangrijk voor je?

"Het is de beste beslissing ooit geweest om dat huis te kopen. Voor mij is het mijn tweede leven. Midden in een beschermd natuurgebied waar je buiten de seizoenen helemaal alleen bent. 's Morgens loop je een duin over en sta je op een leeg strand. Dat is waanzinnig."

Voel je je niet schuldig dat je er in een tijd van woningnood twee onderkomens op nahoudt?

"Nee, ik zou niet weten waarom. Jij wel? Na de vliegschaamte en vleesschaamte wordt dit de woonschaamte. Ik heb daar geen last van. We hebben zo veel plezier van dat huis, met zo veel mensen."

Je bent inmiddels al langer wel dan niet op tv. Hoe zorg je ervoor dat je niet onder de druk bezwijkt?

"Die druk heb ik nooit gevoeld. Voor mij voelt het als een luxe dat ik dit werk nog steeds kan doen. Ik ben een bejaarde die bij een commerciële omroep werkt. Dat is bizar."

Voel je je een bejaarde?

"Nee joh, dat is gekkigheid. Het is alleen maar heerlijk om er met al die techniek, knowhow en goede mensen om me heen zo'n programma uit te rossen. Dat gaat als een mes door een pakje boter."

Robbert ten Brink Robbert ten Brink Foto: Mike van den Toorn

Wat doe je jezelf na de kerstspecial cadeau als beloning voor alle noeste arbeid?

"Een orgastische naborrel. Behalve vorig jaar, toen kon het door corona niet. Maar normaal komt onze favoriete band de Útlopers, waarover ik vandaag las dat Amalia er ook naar luistert, bij ons in de studio. Dan gaan we tot in de kleine uurtjes los."

Wat is je favoriete alcoholische versnapering?

"Ik begin met een paar biertjes en ga dan aan de witte wijn."

En ondertussen lekker meezingen met het dweilorkest?

"Het hangt ervan af hoe moe ik ben, maar uiteindelijk doe ik de Houdini. Dan trekt de oude Ten Brink zich terug om even te bed te gaan."

Hoe broodnodig is een goedgevuld salaris-zakje om een gelukkig leven te leiden?

"Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb een soort ingebouwde knop. De ene stand is niksen, in een kamer zitten, om me heen kijken of gaan liggen en aan wat dingen denken, dat vind ik zalig. Maar zodra ik aan het werk ben, weet ik van geen ophouden en ga ik maar door. Een raar fenomeen dat losstaat van mijn salaris-zakje. Ook als ik minder zou verdienen, zou ik plezier hebben in mijn werk."

Kun je je voorstellen dat je binnen nu en een paar jaar met pensioen gaat?

"Voor een tv-maker is met pensioen gaan anders dan wanneer je bij KPN werkt. Of piloot bent. Het zou in mijn geval betekenen dat alles ophoudt. De vraag is: stop je zelf een keer of laat je het gebeuren? In mijn geval zal dat een combinatie zijn. Het zal allemaal wat minder worden en wie weet gaan mensen ook denken: jeetje, daar heb je hem weer. Dat is een mooi moment om te zeggen: veel plezier ermee, ik ga door met mijn echte leven."

Staat je werk los van je echte leven?

"Ja, grotendeels wel. In het werkdeel herkennen mensen me en krijg ik leuke complimenten: o, wat leuk dit, wat doe je dat goed. Dat is prettig en egostrelend, maar privé heb ik dat helemaal niet nodig. Ik heb niet zo'n hang naar aandacht en hoef ook niet in allerlei tv-programma's te zitten. Elke week word ik er voor een paar uitgenodigd, maar ik ga daar zelden op in. Ik heb mijn eigen programma's."

Wat is het geheim van jouw succes, denk je?

"Mijn manier is een beetje no-nonsense, een tikkeltje vilein, nooit helemaal serieus. Dat komt doordat ik mezelf best wel op de hak neem, dat vind ik belangrijk. Je moet jezelf ook niet te veel opdringen, want uiteindelijk gaat het om de mensen in het programma. Dat is het geheim, gecombineerd met een keiharde kijk op montages, muziek en inhoud. Ik zit overal bovenop, vrees ik."

TV All You Need Is Love Kerstspecial, RTL 4, vrijdag 24 december.