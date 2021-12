Waar een 'kleine' wijk groot in kan zijn. Het Soesterkwartier staat in Amersfoort al bekend als buurt waar mensen klaar staan voor elkaar, maar met Kerst doen ze daar dankzij de 'engelenactie' van Buurtkerk Soesterkwartier nog een schepje bovenop.

Het concept is even simpel als doeltreffend. 'Wees een engel voor iemand uit de buurt'. Margreet Kramer is samen met haar echtgenoot én Oeds Blok drijvende kracht achter de engelenactie, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden. Dat was meteen een groot succes. 125 Soesterkwartierders melden zich via een speciale website aan om iets te doen voor een buurgenoot.

"Dat hoeft helemaal geen groot gebaar te zijn", legt Margreet uit. "Een kaartje door de bus gooien of een kerstster voor de deur zetten, het mag echt klein zijn", Oeds vult haar aan. "Toch zag je vorig jaar dat er ook mensen zijn die op z'n Soesterkwartiers over the top gaan. Er wordt niet alleen een kerstster gehaald in de supermarkt, maar er wordt meteen een hele doos gevuld met spullen."

'Even gluren'

Charme van de actie is dat de zogenaamde engelen zich niet bekendmaken. "Even gluren mag wel natuurlijk", zegt Oeds met een lach. "En we leggen niks op hoor. We laten dingen gewoon gebeuren. Als mensen het leuk vinden om zich wel bekend te maken, dan houden we dat natuurlijk echt niet tegen."

De mensen die verrast mogen worden, kunnen ook aangedragen worden via de website. "Het enige wat wij hoeven doen, is zorgen te dat zoveel mogelijk mensen weten van de actie en uiteindelijk de mensen aan elkaar koppelen."

De motivaties om mensen aan te melden, zijn legio, zo merkt Blok. Bijvoorbeeld een alleenstaande vader of moeder die keihard werkt, iemand in de zorg die wel eens een extra blijk van waardering mag krijgen of een gezin dat in een paar maanden tijd met veel ziektes geconfronteerd is. Want Soesterkwartierders (bijna 12.000) mogen dan graag klaar staan voor een ander: "Je moet wel wéten dat er een ander is die hulp nodig heeft. Het kan bij wijze van spreken bij jou om de hoek zijn", legt Margreet uit.

"Je hoeft natuurlijk geen probleem te hebben om verrast te worden." Juist de mensen die normaal gesproken zelf graag klaarstaan voor een ander, worden ook genomineerd. "Bijvoorbeeld die ene buurman die graag taarten bakt en altijd uitdeelt als hij over heeft. Of een vrouw die altijd de straat veegt. Het gaat ook om mensen die de samenleving dragen. Het is toch mooi om daar op een verrassende manier een zwieper aan te geven."

Kerstgedachte

De engelenactie vanuit de kerk past geheel in de kerstgedachte, zo legt Oeds uit. "De engelen in het kerstverhaal kwamen ook op onverwachte plekken. Maria was waarschijnlijk een meisje van ongeveer 16. Die had ook niet verwacht een engel te zien. De engelen van onze actie verschijnen ook onverwachts."

De actie leeft nu al volop op Facebook merkt de organisatie. "We zijn nu een week bezig en hebben al zestig aanmeldingen, met nog een kleine week te gaan", aldus Oeds. "Maar het is niet zo dat onze actie pas geslaagd is als we een bepaald aantal mensen hebben gekoppeld", benadrukt Margreet.

En als er nu meer mensen zich opgeven als engel dan dat er genomineerden zijn? "De Buurtkerk is al negen jaar actief in de wijk, dus we kennen genoeg mensen en organisaties. De verrassingen komen altijd goed terecht."

Meedoen met de actie? Opgeven als 'Engel' of iemand aandragen kan nog tot donderdagmiddag 16 december via: engelenactie.nl. Op 18 december hoor je op welk adres je een verrassing mag brengen in de dagen voor Kerst.