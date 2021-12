Zij was in 1986 de snelste vrouw van de Elfstedentocht. Hij is in 1997 een van de slechtst getrainde deelnemers. Dit is het verhaal van moeder Tineke en zoon Sander Dijkshoorn uit Schipluiden, een kwart eeuw na die gezamenlijke helletocht.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Half zeven 's ochtends. Honderden amateurschaatsers staan in het Frisian Expo Centre in Leeuwarden te wachten op wat komen gaat. Als vee in een wagen op een weiland, wachtend tot de klep naar beneden gaat. Of als gladiatoren klaar voor een gevecht. Het is maar net wie je in de ogen kijkt. De een kijkt zenuwachtig, de ander verwachtingsvol, hier en daar is ook een overdreven zelfverzekerde blik te bespeuren. Buiten is het nog pikkedonker, en het waait.

Het zijn een hoop benen bij elkaar. Wat zeker is: dat de meeste benen beter getraind zijn dan die van Sander Dijkshoorn, 23 jaar, woonachtig te Schipluiden, Zuid-Holland. Hij mag dan wel de zoon zijn van Tineke Dijkshoorn, en zij mag in 1986 dan wel de snelste vrouw van de hele Elfstedentocht zijn geweest, dat betekent niet dat Sander daarmee automatisch de nieuwe Evert van Benthem is. Nee zeg, soms vallen appels ook ver van de boom, dat kan toch?

Tineke staat hier in de FEC-hallen naast hem. Ze is geen wedstrijdrijdster meer, en heeft vandaag maar één doel: zorgen dat haar zoon zijn kruisje haalt. Eigenlijk zou ze hier samen met haar man Bram staan, maar hij start pas over een paar uur, omdat hij met Sander heeft geruild. Voor de goed getrainde Bram moet het geen groot probleem zijn, zo laat starten. Een minder groot probleem dan voor Sander in elk geval.

Liever koeien melken

Als kind van acht, negen jaar moest Sander op les. Een kind van Bram en Tineke Dijkshoorn, dat moet kunnen schaatsen, daar viel vroeger niet over te discussiëren. Kleine complicatie: Sander vond er werkelijk geen klap aan. Hij ging liever koeien melken, met de trekker door het Delfland rijden, dat soort dingen. "Dat sporten kèn me wel gestolen worden", zei hij na twee jaar en IJsclub Vlietland had weer een actief lid minder.

Zijn oudere broer Michel en zijn zusje Saskia, die zijn fanatiek. Zij dromen van zoiets als een Elfstedentocht. Sander niet. Op zijn 18de wordt hij wel lid gemaakt van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden. Je bent een Dijkshoorn of je bent het niet.

Als het echt begint te vriezen en heel Schipluiden op de Gaag staat, de vliet die dwars door het dorp loopt, dan haalt Sander de noren heus tevoorschijn. Een paar jaar terug reed hij de Molentocht, bij Kinderdijk daar. Mooi, al die molens. Maar verder? Laat hem maar werken bij het loonbedrijf. Veel mooier dan schaatsen.

Ze waren met Kerstmis 1996 op wintersport gegaan in Kaprun, met de hele familie, voor de 25-jarige bruiloft van pa en ma. Toen ze 's ochtends vroeg wegreden, zagen ze hoe de koude nacht van water een dun laagje natuurijs had gemaakt. Zul je net zien, denkt moeder Tineke. Terwijl de Elfstedenkoorts bezit neemt van Nederland, slaat de thermometer bij de familie Dijkshoorn in Oostenrijk ook langzaam op tilt.

Eenmaal terug in Schipluiden staat Sander een paar keer op het ijs, kort maar. Dan, het bericht. It giet oan, en jij mag hem rijden. Jij, zo'n beetje de geboren antischaatser, wél, je broer en zus niet, die zijn uitgeloot. Dat doet even pijn in huize Dijkshoorn. Michel smeekt nog of hij Sanders startbewijs mag hebben. Sander weigert, toch wel vrij resoluut. Nu het lot bepaald heeft, moet hij het allicht proberen, ja toch?

De stempelkaart van Tineke Dijkshoorn. De stempelkaart van Tineke Dijkshoorn. Foto: Pim Ras Fotografie

Nu staat hij hier, in de vroege Friese ochtend. Het hek gaat open en Sander wil rennen naar de Zwettehaven, zo snel mogelijk. Rustig aan, maant Tineke, de dag is nog lang. Neem de tijd, doceert ze. Besteed aandacht aan het goed vastmaken van je noren. En niet te veel praten, dat kost alleen maar energie.

Hele happening

Wat weet Sander eigenlijk van die Elfstedentocht? Dat het een 'hele happening' is, herinnert hij zich nog wel van 1986. Als kind was hij uit school gekomen, toen iemand hem vertelde dat zijn moeder voorop lag in De Tocht. Bij de vrouwen dan. Hij fietste zo hard hij kon naar zijn tante, waar hij zag hoe zijn moeder omringd door een Fries volksfeest als eerste vrouw over de finish kwam. Daarna stond heel Schipluiden op zijn kop, werd moeder gehuldigd en het gezin rondgereden door de paarden van de familie Chardon. Toch wel bijzonder.

Nou, daar gaan ze. Tineke met al haar ervaring voorop, Sander erachter op de oude noren van zijn vader. Allebei een bontgekleurde jas van de schaatsclub aan. Eerst richting Sneek, daarna naar IJlst, met de wind in de rug, het gaat eigenlijk verrassend lekker. Wat hem vooral bijblijft van die eerste uren: al die boeren met hun trekkers, die de sloten verlichten zodat de deelnemers zien waar ze rijden. Prachtig vindt hij het, de niet-of-nauwelijks-schaatser. Mensen kunnen het je wel vertellen, je moeder kan gewonnen hebben, maar je moet het zelf meemaken, echt, om te concluderen: het is gewoon een heel bijzondere tocht.

Tineke Dijkshoorn na de Elfstedentocht van 1986, waar ze als eerste vrouw over de finish kwam. Tineke Dijkshoorn na de Elfstedentocht van 1986, waar ze als eerste vrouw over de finish kwam. Foto: Dutchphoto/Hans van Weel

Rond negen uur trekt de schemer op, de benen doen het nog steeds prima. Langs de kant overal mensen. In kilometerslange linten staan ze langs de randen van de weilanden, en in 'die dorpies' is het overal of Nederland een minuut geleden wereldkampioen is geworden. Al die mensen, mensen, mensen, Sander kan er niet over uit.

Na Stavoren tegenwind. Hij begint de voetjes nu toch wel te voelen, en ook zijn onderrug laat duidelijk merken dat die op deze inspanning niet bepaald was voorbereid. Natuurlijk, weinig recreanten zijn volledig klaar voor de tocht, je weet immers nooit wanneer die komt. Maar Sander spant toch wel de kroon.

Tineke rijdt voorop, houdt haar zoon uit de wind. Zij heeft intussen haar eigen zorgen. Ze rijdt noodgedwongen langzamer dan ze zou willen en dat bevalt maar matig. Elf jaar geleden vlóóg ze hier over het ijs. Anderen hadden veel meer last van de barre kou dan zij. Eén keer viel ze, bij Dokkum, maar toch hield ze aan de streep twee minuten over op Betty Westerveld. Nog altijd is de Elfstedentocht de enige wedstrijd die Tineke won. Dat heet pieken op het juiste moment.

Sander wil zijn schaatsen uitdoen. Eventjes ruimte geven aan zijn pijnlijke voeten, daarna weer verder. Gaan we niet doen!, verordonneert Tineke. Als je ze eenmaal uittrekt, krijg je ze nooit meer aan. Ze wil niet onaardig zijn, maar haar bloedeigen zoon hier achterlaten in een Friese polder, dat gaat dus mooi niet gebeuren. Dat is haar eer te na. Ze bladert in gedachten door het Dijkshoorn-familiewoordenboek, en het woord stoppen is toevallig nergens te vinden. Dus. Er is maar één manier om dat kruisje te halen, zegt ze over haar schouder. Niet praten. Niet nadenken. Alleen maar rijden rijden rijden..

Tineke en Sander Dijkshoorn reden in 1997 samen de Elfstedentocht uit. Tineke en Sander Dijkshoorn reden in 1997 samen de Elfstedentocht uit. Foto: Pim Ras Fotografie

Maar man, wat is Sander aan het afzien. Die wind! Hoe moet hij dit nog 100 kilometer volhouden, dat kan toch helemaal niet? Hij, de volledig ongetrainde, is kapotmoe. Zus Saskia is hier ergens in de buurt, met de auto. Die gedachte schuift met elke moeizame slag over het ijs ietsjes verder in zijn hoofd naar voren, tot ze niet meer te negeren is. Als Sas hier staat, stap ik in, roept hij.

De scène die volgt is er een voor de eeuwigheid. Moeder en zoon, tegenover elkaar op het ijs. De nijdige Elfstedenwinnares en de uitgeputte, ongetrainde loonwerker. Het is de eerste die het woord neemt, natuurlijk.

De preek, kort samengevat: Hier ga je je leven lang spijt van krijgen. Misschien komt-ie wel nooit meer, die tocht. Hoe ga je dit verkopen aan je vrienden? Aan je broer, je zus? Je hebt het hart niet in je donder, hoor je me? Nee, nee, nee, nee, dit ga je me niet flikken!

Sander bindt in, vermant zich, ze schaatsen verder. Moeder voorop, zoon erachter. Inmiddels beiden met hun tong op het vestje, van Harlingen naar Dokkum. Nog altijd wind tegen, smalle sloten, vaak met een scheur in het midden. Die zat er in 1985 en 1986 ook, weet Tineke. Ze zucht. De Bonkevaart voelt heel ver weg.

Toch wel bijzonder

In Dokkum rusten ze een uur. Niks voor Tineke, maar ook zij kan niet meer. Het wordt donker. Maar: hier volgt de beroemde draai van 180 graden terug naar Bartlehiem, en dat betekent één belangrijk ding. Geen tegenwind meer. En al dat volk! Sander herinnert zich Dokkum als een muur van mensen, links en rechts, net een voetbalstadion, onwijs mooi. Hij voelt: dit zou weleens kunnen gaan lukken.

Het felbegeerde kruisje in binnen. Het felbegeerde kruisje in binnen. Foto: Pim Ras Fotografie

Het lukt. Sander Dijkshoorn haalt Leeuwarden. Minder snel dan Henk Angenent, of dan zijn moeder in 1986. Maar hee, wie maalt daarom? Dat gevoel in Leeuwarden, de schaatsen die eindelijk uit mogen, dat zal hij zijn leven lang niet vergeten.

Tegenwoordig zit hij, vrachtwagenchauffeur, 'in de kassensloop'. Soms, als het terloops ter sprake komt, vertelt hij dat hij de Elfstedentocht heeft uitgereden. Wat, zeggen mensen dan verbaasd, jij? Ja, zegt Sander dan niet zonder trots, ik. En dan vertelt hij het verhaal en beseft: toch wel bijzonder.

In maart 1997 gaan Tineke en Sander trouwens nog een keertje schaatsen op De Uithof in Den Haag. Tineke rijdt voor de verandering eens achter Sander. Ze weet niet wat ze ziet. Een man die niet eens rechtop op zijn schaatsen kan staan, twee voeten die helemaal naar binnen wijzen, een zorgwekkend gebrek aan techniek. Je gaat me toch niet vertellen dat je zo die 200 kilometer hebt gereden?, vraagt Tineke. Zeker wel, antwoordt Sander.

Dit verhaal is een bewerking van een hoofdstuk uit het boek 'De Elfstedentocht van '97', over een sportief volksfeest, precies 25 jaar geleden, dat destijds niet alleen Friezen blij maakte, maar het hele land.