Een spiegelende winkelruit jaagt Niek Silvan (32) soms zomaar angst aan. 'Ik kan van mezelf schrikken, alsof ik iemand met een kwaadaardig voorkomen ben', zegt hij.

Terwijl de meeste mensen niets afwijkends aan zijn uiterlijk zien, ziet hij zichzelf als een lelijke man. "Een dikke scheve neus, te diepe inhammen in mijn teruggetrokken haarlijn, geen strakke kaaklijn, een grauwe huid, een te slank lichaam, te grote ogen, mijn wenkbrauwen zijn niet mooi, m'n tanden... en zo kan ik nog wel even doorgaan."

Silvan heeft een problematische verhouding met de persoon die hij ziet als hij in de spiegel kijkt. Body Dysmorphic Disorder (BDD), oftewel 'ingebeelde lelijkheid' heet de stoornis waar de geboren Nijmegenaar mee kampt. Mensen met BDD zijn overdreven veel met hun uiterlijk bezig. "Het is een obsessie die het leven ondraaglijk maakt. Het is iets dat constant in mijn hoofd zat waardoor ik niet meer vrij en normaal kon functioneren."

Afstudeerfilm

Lang hield hij dat geheim, nu heeft Silvan besloten zijn afstudeerfilm voor de Filmacademie in Amsterdam aan dit onderwerp te wijden. Inclusief zijn eigen, persoonlijke verhaal. Om bekendheid te geven aan BDD, om anderen daarmee te helpen en hopelijk ook om zelf een stap verder te komen in het accepteren van zijn uiterlijk.



Uit schaamte om mensen onder ogen te komen, deed hij jarenlang veel moeite om sociale contacten te vermijden. Een noodzakelijk bezoek aan de supermarkt kostte hem veel voorbereiding, lang aarzelen en veelvuldig in de spiegel kijken of hij zich wel buiten kon vertonen. "Totdat twee jaar geleden de bom barstte. Ik realiseerde me hoeveel tijd ik per dag met mijn uiterlijk bezig was, hoeveel energie dat vrat, hoezeer me dat belemmerde. Toen kon ik het niet meer geheim houden."





Hij besloot zich te laten behandelen. "Dankzij een intensieve groepstherapie bij het AMC kan ik er nu veel beter mee omgaan, maar het blijft ongemakkelijk om mezelf in de spiegel te zien. En soms herken ik mezelf niet eens op foto's of in video's", zegt hij. "Maar ik heb besloten er open over te zijn en niet meer binnen te blijven. Het vermijdgedrag is voorbij."

Onzekerheid over je uiterlijk is iets wat velen zullen herkennen, evenals de wens dat een bepaald lichaamsdeel er anders zou uitzien. 100 procent tevredenheid, dat is weinigen gegeven, zeker in een samenleving waar zoveel waarde wordt gehecht aan uiterlijk. Maar in tegenstelling tot mensen die zich spiegelen aan een bepaald schoonheidsideaal, willen mensen met BDD bovenal af van hun lelijkheid en de schaamte die daarmee gepaard gaat.

"Op de schaal van 1 tot 10 geef ik mijn uiterlijk een 1. Ik zou al heel blij zijn als dat een 4 of 5 kan worden", zegt Silvan, die diverse ingrepen door de plastische chirurgie overweegt maar twijfelt of hij daar echt gelukkiger van wordt. "De paradox is dat ik bij anderen helemaal niet met hun uiterlijk bezig ben. Is iemand aardig, empathisch, respectvol? Dat vind ik veel belangrijker. Maar naar mezelf toe is dat heel anders."

Niek Silvan groeide op in de Nijmeegse wijk Bottendaal. "Ik herinner me dat kinderen op school vroeger tegen me zeiden dat ik een lelijke kop had", zegt hij. "Dat is me goed bijgebleven." Toen hij tien, elf jaar was, vond hij het moeilijk te accepteren wie hij zag als hij in de spiegel keek. "Maar hoort dat er bij op die leeftijd, is dat normaal? Dat wist ik niet, omdat je geen referenties hebt."

Oprah Winfrey

Dat veranderde toen hij zestien jaar was en een aflevering zag van de Oprah Winfrey Show. "Daar vertelde een mooie jongen over het monsterachtige uiterlijk dat hij zag als hij in de spiegel keek. En dat hij BDD had. Daarin zag ik heel veel herkenning, dat was precies mijn verhaal. Maar uit schaamte heb ik dat niemand verteld", zegt Silvan.



"Voor mijn afstudeerfilm probeer ik deze Jesse in Amerika op te sporen. In mijn hoofd is hij een soort rolmodel geworden. Ik wil weten hoe het nu met hem gaat maar ook of eventuele plastische chirurgie hem geholpen heeft. Welke verwachtingen had hij daarvan en zijn die uitgekomen? Of is hij er op een andere manier uitgekomen? Hopelijk helpt mij dat om te besluiten wat ik ga doen."



Voor de film interviewt Niek Silvan ook mensen die hij kent uit zijn BDD-therapiegroep. "Een van hen raadde me af om een cosmetische ingreep te laten doen; ze had dat zelf wel gedaan maar het had haar geen goed gedaan. Maar we filmen ook mijn intakegesprek bij de plastisch chirurg", vertelt hij. "Ik wil in de film mijn hele zoektocht in beeld brengen."

'Een mooie zoon'

Daarvoor keerde hij deze week met zijn filmcrew ook terug naar Nijmegen, om een gesprek op te nemen met zijn moeder Marjolijn Abbink, die nog steeds in Bottendaal woont. "Ik heb vroeger nooit iets aan hem gemerkt", zegt ze, terwijl haar woonkeuken wordt omgebouwd tot filmset. "Als puber was hij wel veel met zijn uiterlijk bezig maar dat was in mijn ogen niet anders dan andere jongeren in die leeftijd doen."

Toen Niek haar een paar jaar geleden vertelde dat hij BDD had, kwam dat dan ook zeer onverwacht. "Ik was heel verbaasd want ik heb altijd gevonden dat ik een mooie zoon heb. Het is dan moeilijk om je voor te stellen dat Niek iets heel anders ziet. Nu snap ik dat beter maar het verbaast me nog steeds."

De afstudeerfilm van Niek Silvan gaat in oktober 2022 in première en is daarna ook op televisie te zien. Hij hoopt dat de korte film ook gebruikt wordt voor educatie over BDD. Op Cinecrowd is hij een crowdfunding gestart om de productiekosten te dekken.

Ingebeelde lelijkheid

BDD (Body Dysmorphic Disorder) is een psychiatrische stoornis waarbij iemand zijn lichaam anders beleeft dan de werkelijkheid. Foto's of het eigen spiegelbeeld roepen een gevoel van afkeer, walging en schaamte op; bepaalde lichaamsdelen worden als afstotelijk beschouwd terwijl er voor een buitenstaander geen afwijking te zien is. Het negatieve zelfbeeld vormt een obsessie, wat zich bijvoorbeeld uit in urenlang voor de spiegel staan om het lichaam te bekritiseren, of het vermijden van sociale contacten. Het kan ook leiden tot suïcidale neigingen.

Patiënten kunnen behandeld worden met medicatie (antidepressiva of antipsychotica) of via psychotherapie (onder meer met cognitieve gedragstherapie). Dat biedt goede slagingskansen. Hoewel de diagnose BDD in Nederland nog niet zo vaak wordt gesteld, lijdt volgens Amerikaans onderzoek ongeveer 1 procent van de mensen aan de stoornis. Onder scholieren en studenten is dat aantal vermoedelijk hoger.

Van de mensen die een cosmetische ingreep willen laten doen, kampt naar schatting 6 tot 20 procent met BDD, al wordt dit niet altijd herkend. Plastisch chirurgen zijn terughoudend in het opereren van mensen met de diagnose BDD aangezien hun klachten psychisch van aard zijn en niet fysiek. Een operatie leidt dan niet tot de oplossing van het probleem.