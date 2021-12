Als Milanda Shamoun Malki haar trouwjurk gratis aanbiedt op Facebook ontploft haar inbox. Ze is overdonderd door de vele hartverwarmende reacties. 'Helaas kan ik maar één iemand blij maken. Ik hoop oprecht dat iedere bruid in haar droomjurk mag en kan stralen.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het was écht de mooiste dag van mijn leven", zegt Milanda Shamoun Malki (26) over haar trouwdag. Ze vertelt enthousiast over het feest op 6 november met driehonderd gasten in Eventique Partycentrum in de Wesselerbrink en laat enkele foto's zien van de reportage tegen de romantische achtergrond van kasteel Bentheim. Naast man Johnny Shamoun (33) straalt ze in een jurk van Alyssa Bridal Couture. "Mooi hè", zegt Milanda. "De jurk maakte het feest compleet. Ik was er zo gelukkig mee."



Toch besloot ze begin deze week haar bruidsjurk weg te geven. "Het was eigenlijk een vrij impulsieve actie. Ik zat in de auto en dacht aan onze trouwdag. Ik dacht: 'Ik kan de jurk in de kast laten hangen, maar misschien kan ik er ook wel iemand blij mee maken'", zegt Milanda, geboren in Hardenberg en opgegroeid in Enschede.

Gratis jurk

Haar man kwam vijf jaar geleden uit Syrië. Sinds hun trouwdag wonen ze in Gronau. "We hebben het goed samen. Niet iedereen kan zo'n jurk betalen. Mijn man vond het een heel mooi idee de jurk gratis aan te bieden. Hij zei direct heel trots op mij te zijn."



Ze plaatste maandagmorgen een bericht op Facebookpagina 1001-Dingen Marktplaats Enschede waarin ze meldt dat ze graag haar bruidsjurk wil weggeven aan iemand die die hard nodig heeft. Waarbij ze eerlijk meldt dat de jurk niet helemaal ongeschonden uit de trouwdag is gekomen. "Er zit een klein scheurtje aan de onderkant."



Dat weerhoudt mensen er niet van om te reageren. Haar inbox ontploft. Tientallen reacties van mensen die onder de indruk zijn van het 'ontzettend lieve gebaar', maar ook van toekomstige bruidjes die graag het ja-woord in 'deze droomjurk' willen geven. Milanda is er beduusd van. "Echt ongelofelijk wat er is gebeurd. Nog steeds krijgt ik berichtjes binnen", zegt ze dinsdagmorgen, direct nadat ze haar jurk heeft gegeven aan de nieuwe eigenares (37) uit Enschede.

Milanda en haar trouwjurk. Milanda en haar trouwjurk. Foto: Reinier van Willigen

Tranen

Het is een ontroerend moment. Tranen vloeien. "Van geluk", zegt Milanda bijna verontschuldigend. Ze lacht. "Ik ben heel blij dat ik op deze manier kan helpen. Mijn jurk komt goed terecht. Bij iemand die het moeilijk heeft. Daar ging het mij om. Ik ben heel benieuwd hoe het haar straks zal staan." Dat kan ze zelf zien, want ze wordt ter plekke spontaan uitgenodigd voor de trouwdag.



Met haar actie heeft Milanda iets moois in gang gezet. "Mijn bruidsmeisjes gaan hun jurken ook weggeven. En vrouwen die gereageerd hebben op Facebook hebben me bericht ook hun bruidsjurk gratis te gaan aanbieden."



Dat heeft de nieuwe eigenares van haar eigen jurk ook al aangekondigd. Milanda: "Hoe mooi is het dat steeds iemand anders er gelukkig mee kan worden gemaakt. Ik ben benieuwd hoe vaak mijn jurk straks wordt doorgegeven."

'Ik moest huilen toen ik de jurk zag'

"Op het moment dat ik binnen kwam en de jurk zag, moest ik huilen", vertelt de nieuwe eigenares. Ze zegt een moeilijke tijd achter de rug te hebben en 'liever niet met naam en foto in de krant te willen'. Haar trouwdag is op 20 juni. Het moet de start zijn van een gelukkiger tijdperk. "Ik ben slachtoffer van de Toeslagenaffaire. Het vooruitzicht van mijn trouwdag helpt. Helemaal met deze prachtige jurk."