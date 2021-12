Leuk en aardig dat het leenstelsel weer verdwijnt en dat er een korting komt op de bestaande schudieschuld, maar de huidige generatie studenten voelt zich flink gepakt. Die vreest dat ze hun hele werkzame leven schulden moeten aflossen.

"Ik ben er echt boos over", zegt Eswara de Mol (22) studente bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze durft amper nog op de website van DUO te kijken hoe hoog haar schuld is. Afgelopen zomer was die opgelopen tot 40.000 euro. En ze moet nog twee jaar. Ze vindt het goed dat het leenstelsel wordt afgeschaft, maar zou het toch wel eerlijk vinden als de generatie die wel moest lenen met hetzelfde bedrag gecompenseerd wordt als de nieuwe generatie gaat krijgen. "Dat moeten we toch wel waard zijn? Ik heb echt stress en mentale druk ervaren door het leenstelsel."

Het nieuwe kabinet zet 1 miljard euro opzij om de huidige generatie tegemoet te komen, bleek dinsdag uit het coalitieakkoord. De totale studieschuld die uitstaat is grofweg 5 miljard euro.

Eswara stond voor de keuze: onbetaald werk in het bestuur van een politieke jongerenorganisatie doen óf meer betaald werk en dus minder hoge schuld. "Ik koos voor de bestuursjaren in de politiek. Maar mijn vertrouwen in de politiek is wel afgenomen moet ik zeggen. Ik voel me echt genaaid." De gevolgen zijn groot, denkt ze. "Een hypotheek krijgen is moeilijk. Hoe lang moet ik afbetalen, dat kan wel tot mijn 60ste zijn. Dat is wel een eng gevoel."

Ook de pas afgestudeerde socioloog Oscar Weusten (23) uit Utrecht voelt zich bekocht. Hij heeft 50.000 euro schuld. Maar hij wordt er eerder cynisch dan boos van. "Ergens diep van binnen voel ik wel het onrecht, maar ik ga er erg genoeg al vanuit dat we toch niks zullen krijgen." Hij is er oprecht blij mee dat het leenstelsel wordt afgeschaft voor komende generaties. Maar zijn leven is er wel door bepaald geweest. "Het zit eigenlijk altijd in je hoofd, maar je drukt het weg, door te denken: ach, iedereen heeft een schuld dus ik ben niet de enige. Maar kwalijk is het wel."

Oscar Weusten: 'Ergens diep van binnen voel ik wel het onrecht, maar ik ga er erg genoeg al vanuit dat we toch niks zullen krijgen' Oscar Weusten: 'Ergens diep van binnen voel ik wel het onrecht, maar ik ga er erg genoeg al vanuit dat we toch niks zullen krijgen' Foto: Jeroen Jumelet

Voor hem en zijn generatiegenoten was het geen keuze; als je gaat studeren, krijg je een schuld. Hij vindt het niet erg om te moeten terugbetalen. Je erover druk maken geeft je niet echt een leuk leven, denkt hij. "Maar ja, het zou wel fair zijn als wij het aantal jaren dat we gestudeerd hebben gecompenseerd krijgen met het bedrag wat de toekomstige generatie gaat krijgen."

Frustrerend is het, overal net tussenin vallen. De basisbeurs werd afgeschaft toen ze begon en komt weer terug als ze klaar is met haar studie. Valentina Kouwenberg (23), studente geneeskunde in Nijmegen, voelt zich een proefkonijn, met straks als ze klaar is 40.000 euro schuld. "Voor de nieuwe studenten is het leuk, maar ik heb alles misgegrepen. Er werd ons gezegd dat het geld zou worden geïnvesteerd in het onderwijs, daar hebben we niets van gemerkt."

Het heeft haar leven behoorlijk bepaald. Ze maakte minder reizen, ze haalde niet zomaar 'garnalen bij de supermarkt.' Alle kosten zijn hoog, van haar kamer tot en met het levensonderhoud. En zo zegt ze, je hebt geen keuze, je moet wel lenen. Zonder dat er enige begeleiding is in hoe je zo'n schuld moet managen. "Hoe moet ik het betalen? Daar maak ik me druk om. Als ik klaar ben moet ik misschien wel noodgedwongen bij mijn ouders wonen. Ik wil zo snel mogelijk van die schuld af dus dat worden een paar magere jaren."