Zangeres Meau Hewitt (21) raakt een snaar met haar succesvolle nummer over een giftige relatie. Ze wordt overspoeld met reacties. 'Ik wilde het nummer eigenlijk niet uitbrengen.'

Haar grote, brede glimlach is direct ontwapenend. Ze moet wat moois vertellen, zegt ze middenin platenzaak Plato in Utrecht. Ze heeft het echt nét pas gehoord, maar haar nummer Dat heb jij gedaan staat in de Top 2000. "Echt bizar. Dat is toch een beetje een ouwelullenlijst, haha. Mijn vader is groot Queen-fan en die band staat altijd op 1, toch? Dat ouderen mijn nummer ook zó mooi vinden, vind ik eigenlijk het mooist aan dit nieuws."



Dit jaar bracht ze haar EP Kalmte uit. Een plaat met zes Nederlandstalige, kleine en dromerige levensliedjes, zoals Meau het zelf noemt, met eerlijke teksten over liefde, persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid, die ze tijdens de lockdown schreef.



Sindsdien stond ze in het voorprogramma van Racoon en Suzan & Freek, slaagde ze voor de Herman Brood Academie en verkocht ze in één minuut alle kaartjes voor haar concert in Paradiso uit.



Op zo'n beetje iedere hitlijst in Nederland en Vlaanderen staat de 21-jarige op één of bovenaan, in de Top 40 staat ze deze week op nummer 3. "Ik geloof het zelf bijna niet!"



De afgelopen weken leeft ze in een wervelwind. "Ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder het is. Ik schreef dit nummer binnen een dag, na een gesprek met een vriend. Het was nooit de bedoeling om het ook echt uit te brengen. Veel te eng. Maar toen ik het op sociale media deelde, ging het viraal. Iedereen vroeg of ik het liedje alsjeblieft uit wilde brengen. Toen moest ik wel."

Omdat haar hit zo wordt geroemd om de eerlijke tekst: Meau aan de hand van zes zinnen uit haar nummers.

Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat.

"Dat zing ik in Dat heb jij gedaan. Toen hij al die dingen zei, wist ik wel dat het heftig was, dat het écht niet kon, maar de volgende dag was ik weer zijn alles. Hier ben ik veel te lang in blijven hangen. Ik was vandaag bij een radiozender in Brussel en daar belde een vrouw in. Ze vertelde in wat voor toxic relatie ze zat, hoe hij haar behandelde, hoe ze er niet uitkwam en ik dacht: dit is precies wat ik had. En ineens besefte ik: dít is het gevoel dat mensen hebben als ze mijn liedje horen. Ik krijg zoveel berichtjes, mensen vertellen me over hun relaties, geestelijke en fysieke mishandeling, maar ook kinderen die denken aan hun pesters of zelfs mensen die door het nummer aan hun ouders denken. Ja, dat is best heftig. Ik dacht toen ik dit schreef dat dit het meest directe liedje ooit was. Dus dat mensen hier zoveel andere dingen in horen, had ik nooit verwacht."

Veilig als de kamer bij je ouders waar je altijd terug gaat.

"Kalmte is een liefdesliedje voor mijn huidige vriend. Ik ben heel chaotisch, in mijn hoofd is het altijd druk, en hij is rustig. Hij maakt me rustig. Ik ontdekte hoe liefde ook kan zijn, namelijk voelen alsof je thuis bij je ouders komt. Ik heb een heel fijne jeugd gehad. Mijn ouders zijn fantastische mensen, warm en liefdevol. Ik kom daar soms wel drie keer in de week, terwijl ik samenwoon. Muzikaal zijn ze niet, mijn opa was dat wel. Die speelde in een Surinaamse band, Sonora Paramarera. Ik zong vaak met hem, kinderliedjes als Faj kan tak mi no moi. Mijn vader is een groot muziekliefhebber, mijn moeder luistert alleen naar mijn muziek."

Lig ik ontdaan van alle schreeuwende mensen, die ik vroeger niet eens had gehoord

"In veel van mijn liedjes schrijf ik over mijn kindertijd, ik ben best nostalgisch. Als kind maak je je niet druk om de mening van anderen en als je ouder wordt, is dat ineens zó belangrijk. Toen ik acht jaar was, zat ik in Kinderen voor Kinderen. Als ik op het podium stond en een solo zong, vond ik dat helemaal niet eng. Ik vind het nu spannender om op te treden. Omdat ik zo bezig kan zijn met anderen."



"Al ben ik wel iemand die het altijd maar gewoon probeert. Zoals ik vorig jaar naar 3FM belde en vroeg of ze niet gewoon mijn liedje Kalmte op de radio wilden draaien. Wist ik veel dat alleen pluggers dat mochten doen. Ik dacht: ik doe het gewoon zelf. Dj Timur Perlin belde me live in de uitzending terug. En hij draaide mijn liedje en plugde het bij radiostations! In ruil voor drie Snickers en een Kinderbueno."

Weet ongeveer te zeggen nu wie ben ik

"Klopt niet helemaal grammaticaal, he? Haha, dat doe ik wel vaker. Voor corona ging ik elke dag uit. Mijn leven was zo vlak. Ik was met niets bezig. Door de lockdown stond ik ineens stil. Ik kwam tot rust en vond ruimte om te schrijven. Dat deed ik daarvoor ook, maar meer Engelstalige, oppervlakkige liedjes. Er miste iets. Dit liedje schreef ik als een reminder aan mezelf: dit is wie je écht bent. Tijdens de lockdown durfde ik, gesteund door Eefje de Visser, te schrijven wat ik voelde. Zonder het te verbloemen. Ik praatte nooit over mijn gevoel. Ik heb nooit zo persoonlijk durven schrijven als ik nu doe."

Wil leren denken als een ander persoon

"Ik kon vroeger niet relativeren. Ik vind het nog lastig. Het was voor mij een jaar van persoonlijke groei, ik had veel meer pieken en dalen. Ik leerde hoe het is om je beter dan ooit te voelen, maar ook naarder dan ooit. Een waardevol proces."

Ik geef niet over voor ik strand

"Ik ben heel positief, best wel een doorzetter. Hoe vet zou het zijn als ik naast mijn eigen clubtour volgend jaar op festivals sta? Dat ik hiervan kan leven. Ik vind het geweldig. Niet zozeer het in de aandacht staan zoals nu - al voelt dat niet zo. Mensen herkennen me op straat, zeker hier in Utrecht. Ik loop graag door de stad, koffietje in mijn hand, maar als ze me aanspreken, heb ik niet het gevoel dat het om mij gaat, maar om mijn liedjes. Dat ze die mooi vinden."