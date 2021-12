Aan het 'burgerautootje' van Maaike Voortman zie je niet dat ze een stoer beroep heeft. Waarom ook, want de 22-jarige blondine vindt haar beroep helemaal niet bijzonder. Zij rijdt door heel Europa met een truck van 16,5 meter. Nou en? Dat doen haar collega's ook. Toch was ze interessant genoeg voor het televisieprogramma Mighty Truckers van Discovery.

"Bij ons thuis ging het altijd over vrachtwagens", zegt Maaike Voortman per telefoon vanuit haar vrachtwagen. Als kind mocht ze soms mee met haar vader die ook truckchauffeur is. Ook haar broer, neven en ooms rijden op een vrachtwagen. Het is dan ook niet gek dat zij in hun voetsporen treedt.

Rijden tijdens schooltijd

Na het behalen van de havo begon ze aan de mbo-opleiding Transport en Logistiek. In haar vrije tijd ging ze op voor het grootrijbewijs. Terwijl andere studenten een bijbaan hadden bij de supermarkt of in de horeca reed Maaike in de weekenden op een truck. "Soms nam ik er zelfs stiekem een vrije dag voor van school..."

Ze rijdt alweer meer dan drie jaar in haar zilveren Volvo van 16,5 meter, die ze simpelweg 'autootje' noemt. Maaike vond vrachtwagens altijd al mooi. Dat ze als vrouw in een mannenwereld werkt, daar is ze totaal niet mee bezig. "Zo bijzonder is het ook niet", zegt ze. "Want ik ben écht niet de enige vrouw."

Roze thermoskan

Ze wil dan ook niet anders behandeld worden dan haar mannelijke collega's. Roze gordijntjes komen niet in haar Volvo. "Al heb ik wel een roze thermoskan", zegt ze. "Ik houd wel van kleur, maar je hoeft niet aan mijn vrachtwagen te zien dat ik een vrouwelijke chauffeur ben. Soms zeggen mensen: Wat knap dat je als vrouw zo ver rijdt. Maar mijn mannelijke collega's doen dat ook. Zo anders is dat niet."

Discovery Channel

Wat wel anders is is dat Maaike te zien is op tv. Via via werd de Rijssense benaderd door een redacteur van het televisieprogramma Mighty Truckers op Discovery Channel. Ze moest een filmpje insturen en mocht even later op gesprek. "Schijnbaar was ik interessant genoeg", zegt ze en lacht.

In totaal ging het televisieteam drie dagen mee. Dat was wel even wennen. "Normaal ben je altijd alleen in je cabine en kun je alles doen en laten wat je wilt. Nu werd er drie dagen lang op mijn vingers gekeken", aldus Maaike. Ook moest ze soms meerdere keren uitstappen voor het perfecte shot. En dat kostte tijd. "Ik moest tijdens de opnames ook gewoon nog werken. Ik kan niet opeens lang lunchen in het tankstation." Een vervolg van het tv-programma zit er dan voor Maaike ook niet in. "Ik praat liever over mijn werk dan over mezelf."

Van Helsinki tot Barcelona

Voor haar werk rijdt ze het liefst zo ver mogelijk. Maaike: "Het is geweldig om die verschillende omgevingen te zien, de natuur, de cultuur en het eten." Soms heeft ze haast, maar soms staat ze ook een weekend stil en kan ze Barcelona of Helsinki ontdekken. "De een blijft dan in de cabine, de ander pakt een trein of taxi naar de stad en bekijkt wat." Maaike hoort bij de laatste categorie.

Nu is ze net met de boot vanuit Italië aangekomen in Griekenland. Dit is alweer het 23ste land dat ze kan afvinken. En dat mogen er meer worden. Maaike voelt zich thuis als ze onderweg is. "Maar doordat ik vaak weg ben, waardeer ik thuis zijn bij mijn ouders juist ook meer."