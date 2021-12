Max Verstappen die wereldkampioen Formule 1 wordt, dát leidt tot 'racehonger' bij jong en oud. Kartbanen profiteren daarvan. Zij zien een toename in boekingen voor een uurtje karten, zelfs nu het laagseizoen is. Steeds meer ouders geven hun kinderen op voor de kartschool.

Op de kartbanen in Lelystad en in Zwolle merken ze al maanden de gevolgen van de racehype rond Verstappen. Het behalen van de wereldtitel zal er alleen maar aan bijdragen dat het aantal boekingen de komende weken nog meer omhoog vliegt, is er de verwachting. Hoewel het 'laagseizoen' is, worden er nog steeds (bedrijfs)uitjes geboekt op de baan in Lelystad. Kartcentrum Zwolle is dicht voor renovatie, maar de boekingen voor maart, wanneer de baan weer open is, lopen daar ook weer binnen. Voor de kerstvakantie verwachten ze in Lelystad nog een nieuwe stroom boekingen, al is dat voor velen wel afhankelijk van het weer.



Hoewel de stijging in het aantal boekingen ook komt doordat het een buitensport betreft en de sector minder wordt geplaagd door de coronamaatregelen, is er volgens Christian Snoek wel degelijk een link te leggen met de populariteit van Verstappen. Snoek is eigenaar van de kartbanen in Zwolle en Lelystad. "Elke sport heeft een uithangbord nodig. Voor onze sport is dat nu Max. Dit leeft nu als nooit tevoren."



Snoek ziet de populariteit niet alleen in de baanverhuur terug, maar ook in het aantal aanmeldingen voor de kartscholen die beide locaties hebben. Op dit moment zijn er zeventig leerlingen in Lelystad en een twintigtal in Zwolle die - zodra de banen open gaan - lessen volgen. "Ouders ontdekken de sport voor hun kinderen. Max is ook op de kartbaan begonnen en is er fenomenaal geweest. Dat verhaal spreekt tot de verbeelding."

Max Verstappen op 5-jarige leeftijd. Max Verstappen op 5-jarige leeftijd. Foto: Bas Kaligis

Indoorhal De Fabriek in Harderwijk is sinds juni 2020 open en ziet de belangstelling voor onder meer het driftkarten en de racesimulatoren met de maand stijgen. Of dat helemaal het gevolg is van de Max Verstappen-hype is moeilijk meetbaar, maar lijkt wel vrij logisch. Dat zegt mede-eigenaar Julian 't Jong. In de racesimulatoren krijg je echt het gevoel dat je op het racecircuit zit, vertelt hij. Je voelt de oneffenheden van de weg. Het bedrijf bood voor WK-kwalificatiewedstrijden een simulatieprogramma aan waarop het eerstvolgende racecircuit te zien was. "We zien dat mensen dat fantastisch vinden. Ze kunnen de bochten die erin zitten al even verkennen."



Belangstelling is er vooral van mannen van 15 tot ongeveer 40 jaar oud. Voor de kerstvakantie lopen de reserveringen al op. 't Jong: "De hype is enorm. We zagen het zondagmiddag ook. We hadden vier schermen. Er kwamen veel mensen op af om het samen te beleven. Een geweldige sfeer."

Verkeersinzicht

Christian Snoek van de kartbanen in Lelystad en Zwolle promoot zelf de kartsport ook vooral als stimulans voor verkeersinzicht. Wat mooi is meegenomen voor later, als je als volwassene in een echte auto de weg op gaat, zegt hij. Dat zou ouders aanspreken. "Het maakt je ook mentaal weerbaar, zo'n sport. Dat zie je aan Max, hij blijft onverstoorbaar onder stressvolle omstandigheden. In het karten wordt dat gestimuleerd. Er wint er maar een van een groep van twintig, dertig. Je verliest dus heel vaak, maar het stimuleert om voor de overwinning te gaan."



De kartbaan in Zwolle nam hij in mei over. In de zomer was de drukte enorm. Toch gingen de poorten van de baan daarna voor een grondige renovatie dicht, tot februari volgend jaar. Was het wel zo slim om juist op dit moment dicht te gaan, terwijl de Verstappen-hype nu hoogtij viert? "Er is nooit een goed moment om dicht te gaan. De baan is straks vernieuwd en kan tien tot vijftien jaar weer mee."

Geen hype

Het succes van Max Verstappen heeft niet alleen doorwerking op de populariteit van Formule 1 in Nederland, maar minstens zoveel op dat van de autosport. Dat stelt sportmarketeer Guido Klomp van bureau Triple Double, dat onder andere verbonden is aan ZiggoSport. "Verstappen heeft echt iets in gang gezet", vertelt hij. "Zijn prestaties hebben veranderd hoe wij Nederlanders naar Formule1 kijken."



Max-mania, zoals de gekte rondom de Limburgse autocoureur wordt genoemd, zal ook volgend raceseizoen niet verdwijnen, voorspelt Klomp. In 2022 is alles anders: niet alleen de grote namen binnen de teams, maar ook de reglementen veranderen. Bovendien kunnen de volledig nieuwe bolides, die dan hun intrede doen, de hele sport op z'n kop zetten. "De wagens zijn competitiever, maar ook de coureurs zijn erg aan elkaar gewaagd", zegt Klomp. "Dat betekent meer spanning en meer onvoorspelbaarheid en dus ook meer kijkers."