Niet alleen BN'ers lopen graag met een Rolex om de pols, ook 'gewone' mensen kunnen Zwitsers vakmanschap steeds meer waarderen, ook als waardevaste investering. Tips van deskundigen.

Ondanks de opkomst van de smartwatch blijft er een grote vraag naar luxe, mechanische horloges. Zo verkocht het Zwitserse merk Rolex vorig jaar 810.000 horloges, goed voor een jaaromzet van circa 4 miljard euro. "Merken met een rijke historie zijn een trend", ziet Berry Harleman, horloge-expert bij online veilinghuis Catawiki. Mensen hebben er gewoon een passie voor, verklaart hij. "En voor anderen kan het een statussymbool of showobject zijn."



Behalve dat een horloge mooi om je pols staat, kan de aanschaf ook als investering gemotiveerd zijn, zegt Jasper Lijfering, eigenaar van horlogewinkel Amsterdam Vintage Watches. "De horlogemarkt heeft zich afgelopen jaren financieel ontwikkeld. Er zijn merken waarvan de modellen waardevast zijn gebleken."



Sommige stijgen zelfs in waarde. "Dat zien we vooral bij de Zwitserse merken Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet." Zo zijn de meeste uitvoeringen van de Nautilus en de Aquanaut van Patek Philippe, en de Royal Oak van Audemars Piguet, in twee jaar tijd minimaal verdubbeld. "De Nautilus met referentienummer 5711 was in 2019 nog rond de 40.000 euro waard; die vind je vandaag de dag niet meer onder een ton."

Investeren in vintage

Ook voor wie niet zomaar 50.000 euro heeft liggen, zijn er genoeg mooie horloges. Al gaan de prijzen ook in de 'tweedehands' markt omhoog. Terwijl de vraag groeit, neemt het aanbod van vintage modellen af doordat ze niet meer in productie zijn en steeds meer exemplaren in verzamelingen verdwijnen, legt Lijfering uit.



Zelf handelt hij in horloges van 15.000 tot honderdduizenden euro's. "Vooral in de hogere prijsklassen treffen we meer horloge-beleggers aan. Een horloge van 6000 euro zal niet snel 20.000 euro waard worden, omdat in de lagere prijsklasse veel meer modellen worden aangeboden."



Misschien word je niet Rijk van een horloge van 'slechts' een paar 1.000 euro, maar daarom hoef je ze zeker niet links te laten liggen, stelt Toesja de Vries. De horlogemaker en eigenaar van horlogezaak Amsterdam Watch Company verkoopt horloges tussen de 1000 en 100.000 euro. "Neem het beter betaalbare merk Omega: een vintage Omega Speedmaster kostte twintig jaar geleden zo'n 800 euro en is nu 2000 tot 3000 euro waard."

Harleman weet er alles van: zijn Omega Speedmaster uit 1995 doet nu zo'n 4500 euro. Toch blijft het volgens hem lastig te zeggen welke horloges in waarde blijven stijgen. Soms gebeurt dat zomaar door een influencer. Zo verscheen in 2019 Daniele Pradè, sportief directeur bij voetbalclub Fiorentina, op sociale media met een 1992 Swatch SCJ101 Grand Prix om zijn pols. Deze had een winkelprijs van 47,50 euro maar was enkele maanden later 400 tot 500 euro waard.



"Wij zijn horlogeliefhebbers, geen financieel adviseurs", zegt Lijfering. "Niemand kan het exact zeggen. Anders zou ik ze allemaal zelf kopen." Een horloge is ook vooral een investering in plezier, vindt hij. "Zeldzame wijnen en whisky's kun je ook als investering zien, maar zodra je die opentrekt om ervan te genieten is de waarde verdwenen."

Putjes en krasjes

Er zijn wel enkele zaken om goed op te letten als je een waardevol vintage horloge wilt aanschaffen. Om te beginnen: "Buy the seller", zegt Lijfering. Oftewel: weet bij wie je koopt. "De originaliteit, conditie en configuratie zijn belangrijk voor de waarde. Er is kennis voor nodig om een juiste inschatting te maken."



De configuratie is de samenstelling van het horloge, zoals de wijzers en de wijzerplaat. Die kan van grote invloed op de waarde zijn. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is de originele staat. Toesja de Vries: "Een vintage horloge mag best een putje of krasje hebben, zolang het alle originele onderdelen nog bevat. Dat is voor verzamelaars heel belangrijk en kan soms zomaar 50.000 euro in waarde schelen. Laat je horloge dus niet repareren of polijsten als het niet echt nodig is."



Een onderhoudsbeurt op z'n tijd is wel van belang, zegt Harleman. Ongeveer om de acht jaar is het nodig de olie te verversen en alle onderdelen na te lopen. "Dat is niet goedkoop. Een Rolex alleen maar laten nakijken kost al 800 euro. Een onderhoudsbeurt van echt exclusieve, oude modellen kan zelfs 3000 tot 15.000 euro kosten." Wees heel alert dat bij zo'n beurt niet zomaar een onderdeel wordt vervangen, waarschuwt hij.



Nog een kooptip van Lijfering voor verzamelaars: koop minder en betaal meer. "Niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, maar het beste exemplaar proberen te bemachtigen en vooral voor de prijs die jij het waard vindt. Dan verlies je nooit."

Goedkoop maar stijlvol

Gelukkig zijn er ook mooie horloges die niet meteen duizenden euro's kosten. Die je koopt om gewoon elke dag te dragen. Keuze genoeg, zegt Wendy Kahlé, eigenaar van horloge- en sieradenwinkel Trendwatcher in Hilversum. "Ik ben geen fan van de Rolex. Ik zie mannen liever een horloge van International Watch Company dragen - veel subtieler." Een tweedehands IWC heb je vanaf 750 euro, nieuw vanaf 5000 euro.



Ook Seiko is een goedkoper alternatief, met modellen van 100 tot 4000 euro, limited edition-uitvoeringen daargelaten. De horloges die Kahlé zelf verkoopt zijn vooral betaalbaar. Het duurste merk in haar winkel is Hugo Boss (€200 à €450). "Hugo Boss kun je qua stijl prima vergelijken met IWC. Het staat net als de duurdere merken heel chique bij een mooi pak en goede blouse." Voor wie van degelijk houdt adviseert Kahlé het Deense merk Bering (€100 tot €500), voor wie er liever sportief uitziet Tommy Hilfiger (€100 à €200). En een Fossil (€100 à €300) is misschien geen blikvanger maar wel functioneel. Want daar zijn horloges per slot van rekening ook voor: gewoon om te laten zien hoe laat het is.

Waardevaste klassiekers

Ook deze klassieke modellen zijn volgens expert Berry Harleman van Catawiki waardevast.



- Cartier Tank, vanaf ca. €2500

- Omega Seamster 300, vanaf ca. €4000

- Breitling Navitimer, vanaf ca. €4500



De meest gezochte Rolexen op Catawiki zijn de Submarine (ca. €7500), de Datejust (ca. €3850) en de Daytona (vanaf ca. €17.500).