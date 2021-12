Steeds vaker ontwijken we in het sociale verkeer het klassieke telefoongesprek. De jeugd heeft een afkeer van het bellen, zo blijkt uit onderzoeken. Zelfs met hun ouders communiceren ze liever via de app. Die ontwikkeling kan niet zonder gevolgen blijven.

We kennen dat beeld allemaal wel. Dochter zit 24/7 op de smartphone maar als vader of moeder belt, dan neemt ze niet op. Wel reageert ze binnen drie seconden met een appje: 'Pap, wat is er?' En wat belt de jeugd tegenwoordig raar. Ze hebben hun telefoon niet aan hun oor maar voor hun gezicht.



Wat betekent dat tegenwoordig eigenlijk, bellen? Wordt het woord 'bellen' nog wel correct gebruikt? Kunnen we niet beter spreken van 'communiceren?' De telefoon is een zakcomputer geworden waarmee je ook kunt telefoneren, áls je dat tenminste wilt. Want telefoneren is zó 2010.

WhatsApp

De bakelieten telefoon met het snoertje ligt ver achter ons en de nieuwe mogelijkheden om elkaar snel en effectief te informeren zijn legio. Allemaal vooruitgang, prima, maar het klassieke gesprek tussen personen lijdt eronder. We zijn het niet meer gewend, ook volwassenen kiezen steeds vaker voor de indirecte weg. Veilig en snel. We moeten door.

Jongeren die we spraken voor dit verhaal geven aan dat ze letterlijk blokkeren als ze opeens moeten overschakelen van WhatsApp naar een direct gesprek, met bijvoorbeeld de huisarts. "Ik slok mijn woorden op en sla helemaal dicht", zegt Jaden (18). En Aiden (17) zou het liefst helemaal niet bellen. "Ongemakkelijk. Vaak kraam ik maar snel iets uit."

Evelyn Verburgh, mediacoach bij Bureau Jeugd en Media, is veel bezig met de nieuwe communicatiemiddelen en de gevolgen voor het directe, ouderwetse tweegesprek. Ze is van een andere generatie en zegt dat het nooit vanzelf ging, dat praten. "Neem mijn eerste telefoongesprekken bijvoorbeeld, die waren best spannend. Maar dat was toen de voornaamste manier van communiceren op afstand. Wie belt dient direct op de ander te reageren en dat moet je oefenen", zegt Verburgh. "Nu groeien kinderen op met verschillende manieren van communiceren en ze kiezen zelf de manier waarbij ze zich comfortabel voelen."

Shotje

Psycholoog Steven Pont heeft ook een verklaring voor het feit dat met name de jeugd het directe gesprek niet omarmt en daardoor een afkeer en angst ontwikkelt om te bellen. "De wereld draait tegenwoordig op een veel hoger toerental, op allerlei gebieden. Een van die gebieden is de communicatie. In een telefoongesprek gaat de informatie-uitwisseling langzamer en krijg je minder prikkels en juist die prikkels geven steeds een shotje dopamine. Dat is dat stofje dat in ons brein een lekker gevoel geeft. Een appje krijgen of versturen zorgt voor zo'n gevoel."

En er zijn dus nogal wat manieren om zo'n snel shotje te krijgen. Tussen Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram en Telegram, bijna allemaal gefocust op communicatie met tekst al dan niet gecombineerd met een foto of filmpje, staat ook het online platform Discord voor computers en smartphones. Hierop kunnen mensen elkaar ontmoeten in specifieke kanalen, daarin chatten en deelnemen aan spraak- en videogesprekken. Een soort telefoneren en videobellen via computer of telefoon dus.

Verburgh stelt dat een voorkeur voor een bepaalde communicatiewijze erg persoonlijk kan zijn. "Denk bijvoorbeeld aan een sociale omgeving, waarin bepaalde apps vaak worden gebruikt door vrienden." Maar ook wat bij je past als persoon, wat je wilt overbrengen, met wie je praat en waarover het gesprek gaat zijn volgens Verburgh elementen die een rol spelen bij de keuze van communiceren.

Levensfase

In een professionele situatie of een schoolsetting komen vooral platforms als Microsoft Teams, Google Hangouts en Skype naar voren. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat videobellen via deze platformen voor veel mensen inmiddels onderdeel is van hun dagelijkse routine, en ook onderwijzers en leerlingen treffen elkaar nog steeds in online lessen. Daarin wordt dan in elk geval nog met elkaar gepraat.

De levensfase waarin iemand zit of de media waarmee iemand is opgegroeid spelen ook mee hij de voorkeur voor een communicatiewijze, meent Verburgh. Als je jong bent, dan zoek je naar een manier van communiceren die voor jou het fijnste voelt in een bepaalde situatie. En het ouderwetse telefoongesprek hoort daar vaak niet bij.

Fons Maes, emeritus hoogleraar communicatiewetenschappen aan Tilburg University, zegt dat 'belangst' van alle leeftijden is en dat het niet alleen onder jongeren speelt. "Het is afhankelijk van je persoonlijke achtergrond", zegt Maes. Hij verwijst naar een wetenschappelijke studie uit 2007, waarin werd vastgesteld dat eenzame mensen vaker de behoefte hebben om te bellen dan mensen die sociaal angstig zijn. "Uit die studie blijkt dat iemands leeftijd eigenlijk nauwelijks een rol speelt."

Cultuuromslag

Dat er sprake lijkt te zijn van een omslag in de belcultuur, met name bij jongeren, wordt zichtbaar in 2018 als Motivaction de uitkomsten publiceert van een onderzoek naar belgedrag in opdracht van Tele2. Uit die studie blijkt dat vooral jongeren liever appen dan bellen: 67 procent van de bevraagde jongeren geeft het tekstbericht de voorkeur boven een telefoongesprek. Verder wordt duidelijk dat ze regelmatig videobellen en online diensten als WhatsApp en Snapchat gebruiken.

Maar in drie jaar tijd is er veel veranderd. Het is alleen lastig om precies te achterhalen wat er, behalve het communicatieaanbod, dan precies is veranderd. Sinds het marktonderzoek uit 2018 zijn Nederlandse studies op dit vlak erg schaars. Een belronde langs vier experts, waaronder Verburgh, levert geen representatieve studies op. Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan Erasmus University in Rotterdam, ziet wel dat jongeren het klassieke telefoongesprek steeds minder gebruiken. "In hun ogen is dat een ouderwets medium. Ze gebruiken het hooguit voor de officiële instanties of om een doktersafspraak te maken."

Andere platforms als WhatsApp en Instagram, maar ook Discord zijn tegenwoordig veel meer voor de hand liggend voor jongeren, zo stelt Nikken. Zij zullen dan ook veel sneller voor die diensten kiezen. Mediacoach Verburgh ziet dat ook. "Ze maken samen met klasgenoten huiswerk op Discord, of kletsen gewoon met elkaar terwijl ze een spelletje spelen of iets anders doen." Als je afgaat op de conclusies van Nikken en Verburgh hoeven jongeren elkaar dus niet meer te bellen.

Voorkeur

Een zoektocht naar recent onderzoek in het buitenland levert iets meer op. Een Amerikaanse studie van vorig jaar probeerde de huidige beleving van een telefoongesprek in kaart te brengen. Dat deden de onderzoekers met verschillende experimenten. Zo werd een groep mensen gevraagd hoe zij het liefst contact zouden willen leggen met een oude vriend of vriendin: bellen, of een tekstbericht. De deelnemers verwachtten een betere sociale connectie te voelen bij een telefoongesprek, maar vreesden ook dat het gesprek ongemakkelijk zou verlopen. Uiteindelijk koos een meerderheid daarom voor een tekstbericht.

Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld. Het ene deel moest bellen met de oude kennis, het andere deel moest een appje sturen. Wat bleek: de verwachting van een betere sociale connectie bij een telefoongesprek klopte, maar die van meer ongemak niet. Sterker nog: er was geen verschil in ongemak tussen beide manieren. Misplaatste angst van een ongemakkelijk gesprek, zo laat het onderzoek zien, kan leiden tot een onterechte voorkeur voor typen boven praten.

Maar heerst die voorkeur, of die nou terecht is of niet, dan ook in Nederland? Om die vraag te beantwoorden kan gekeken worden naar het telefoongebruik van de afgelopen drie jaar. Aanbieder VodafoneZiggo kan geen exacte cijfers geven, maar ziet geen daling in het aandeel belminuten bij de afgesloten telefoonabonnementen sinds 2018. Na het invoeren van de lockdown in maart vorig jaar werd zelfs een stijging in het belgedrag waargenomen. "We zien dat dit inmiddels wel weer wat is teruggelopen", vertelt een woordvoerder.

Bellen we over vijf jaar nog wel?

De vraag of we over vijf jaar aanzienlijk minder 'klassiek' bellen dan nu, vindt hoogleraar Nikken lastig te beantwoorden. "Maar het zou zeer goed kunnen. Vroeger communiceerden we met brieven en dat is in principe verdwenen, op officiële brieven na dan. Het zou goed kunnen dat de sociale media die we nu hebben, zoals WhatsApp, de e-mail en andere platforms, de plaats in gaan nemen van het telefoneren."

Hoogleraar Maes is stelliger. Hij ziet het klassieke telefoongesprek ook in de toekomst als een belangrijk communicatiemiddel. "Maar er wordt wel minder gebeld en daar is een verklaring voor: met tekstberichten, spraakberichten, videobellen en wie weet in de verdere toekomst zelfs met het communiceren door middel van virtualrealitybrillen, zijn er veel meer mogelijkheden. Dus dat het bellen aan kracht zal verliezen, zou heel goed kunnen, maar het zal niet verdwijnen."

Jongeren aan het woord

Aiden, Tigran en Jaden zitten ook alle drie op Discord om te praten met vrienden. Jaden doet dat om met vrienden in het buitenland te praten, Tigran en Aiden doen dat, net als Bas, juist tijdens het gamen. Zij mogen dan niet allemaal meer bellen, maar op afstand met elkaar praten doen zij zeker. Alleen dan wel op een andere manier.