Omdat er niet voldoende plekken zijn om asielzoekers op te vangen, worden gemeenten voor het blok gezet.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De crisis in de asielopvang duurt voort. Voor het einde van het jaar zijn in ieder geval nog tweeduizend extra opvangplekken nodig, schreef verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) voor het weekend aan de Tweede Kamer. Op de huidige voet doorgaan is geen optie meer, bleek uit ook die brief, dus kondigt de staatssecretaris 'verdergaande maatregelen' aan.

Wat dat betekent is officieel nog niet bekend. Het lijkt er echter sterk op dat het ministerie van Justitie en Veiligheid deze week zal besluiten om gemeenten voor het blok te zetten door asielzoekers op te vangen in eigen gebouwen. Of de gemeenteraad daar nu wel of niet mee instemt.

Het paniekvoetbal en de beelden van paviljoens en in allerijl uit de grond gestampte opvanglocaties doen denken aan de crisis van 2015, toen de oorlog in Syrië zorgde voor veel mensen die richting Europa vluchtten. Is die migratiecrisis te vergelijken met wat er nu aan de hand is met de asielopvang in Nederland?

Het korte antwoord op die vraag: nee.

Bloedige burgeroorlog

In 2015 moest Nederland tentenkampen en sporthallen inrichten omdat er werkelijk sprake was van een migratiecrisis. Wat in 2011 nog een Arabische lente leek, was in Syrië ontaard in een bloedige burgeroorlog waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen. Die vluchtelingstroom ontstond plotseling, was massaal en door niemand te voorspellen geweest.

Bijna 65.000 mensen ving het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) op in 2015. Het is een getal dat dit jaar bij lange na niet gehaald wordt. Tot 1 december klopten ruim 38.000 mensen bij het Coa aan voor opvang en dat is een vrij gemiddeld aantal. In heel 2020 kwamen er weliswaar veel minder vluchtelingen naar Nederland, maar dat kwam door reisrestricties vanwege het coronavirus. Wie verder terugkijkt, ziet dat de instroom al jaren rond die 38.000 mensen schommelt.

Geen migratiecrisis

Wat is dan wel het probleem? Waarom moeten asielzoekers slapen in hallen en moet de staatssecretaris dreigen met 'verdergaande maatregelen'?

De crisis van nu is niet zozeer een migratiecrisis, als wel een opvangcrisis. Of, nog preciezer gezegd: de crisis in de asielopvang is een symptoom van de crisis op de gehele Nederlandse woningmarkt.

Het grootste probleem op dit moment is dat het Coa duizenden mensen opvangt die al een verblijfsvergunning hebben en die in normale omstandigheden al een eigen huis hadden gehad. Een derde van de mensen die in een asielzoekerscentrum woont, heeft een verblijfsvergunning. En van die groep wacht al meer dan de helft (ruim zevenduizend man) langer dan de normale termijn van tien weken op een woning.

Van crisis naar crisis

Die uitstroomcrisis wordt nog eens versterkt door een ander probleem waar het Coa de afgelopen jaren de gevolgen van ondervond: een doorstroomcrisis bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die had zo veel achterstanden dat asielzoekers op enig moment bijna twee jaar wachtten op de start van hun procedure. Jaren die ze moesten doorbrengen in een asielzoekerscentrum.

Zo bezien ging de migratiecrisis van 2015 naadloos over in een doorstroomcrisis bij de IND en nu in een uitstroomcrisis vanwege de in Nederland vastgelopen woningmarkt. Daarmee is de huidige crisis in de asielopvang veel minder het tijdelijke probleem dat in 2015 het geval was, en veel meer een teken dat de manier waarop Nederland asielzoekers opvangt op de schop moet.

Weg met het jojobeleid

Het Coa wil ondertussen inderdaad af van wat bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker begin deze maand 'het jojobeleid' noemde in de asielopvang. Daarvoor heeft het echter gemeenten nodig. De asielopvang begint en eindigt immers daar. Die moeten zowel toestemming geven voor asielzoekerscentra als mensen met een verblijfsvergunning een huis toewijzen. De ervaring leert bovendien dat het steeds dezelfde gemeenten zijn die opvang regelen en voldoen aan hun plicht om vluchtelingen een woning te bieden.

Dat verklaart wellicht ook waarom staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dreigt gereedschap tevoorschijn te halen dat niet eerder is gebruikt, ook niet in 2015. Wellicht is het een poging om alle gemeenten te doordringen van de ernst van de situatie en uit te stralen dat er voor de verschillende overheden een gezamenlijke opgave op tafel ligt.