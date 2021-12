Driekwart van de kankerpatiënten gaat er door hun ziekte financieel op achteruit. Ze verliezen hun baan, kunnen minder werken of hebben hogere kosten. 'Met zo'n ziekte moet je je niet bezig hoeven houden met geld.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

60 procent van de kankerpatiënten die financiële hinder ondervinden, houdt daar last van. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 4675 (ex-)kankerpatiënten. De helft van deze mensen ervaart grote tot zeer grote financiële gevolgen na hun ziekte. "We weten dat ziek zijn impact heeft op uitgaven en inkomsten, maar dat die zo groot en blijvend zou zijn… nee, dat hadden we niet verwacht", reageert belangenbehartiger Roel Masselink.

In het onderzoek geven (ex-)kankerpatiënten aan dat ze door een verlies aan inkomsten niet altijd in hun huis kunnen blijven wonen. Ook moeten ze snoeien in hun dagelijkse kosten, bijvoorbeeld voor boodschappen, of kunnen ze hun sportabonnementen niet meer opbrengen. Een deel van de mensen bezuinigt voornamelijk op luxere uitgaven voor vakanties of dagjes uit. "Het is natuurlijk sneu dat als je zo hard werkt om door zo'n ziekte heen te komen, je ook nog zorgen hebt over de financiële gevolgen voor jou en je gezin", zegt Masselink. "Voor sommige mensen voelt dat als een trap na."

De zestigjarige Marion Claes uit Capelle aan den IJssel kan erover meepraten. Al vier keer in haar leven kreeg ze een slechte diagnose; toen ze 28 was, had Claes een voorstadium van baarmoederhalskanker, in 2004 zat er een tumor in haar slokdarm, in 2013 had ze opnieuw slokdarmkanker. "Toen heb ik een hele zware operatie moeten ondergaan, waardoor ik op mijn inkomen werd gekort. Ik ben best snel weer gaan werken, maar het duurde lang voordat ik mijn eigen uren kon draaien", blikt ze terug. Omdat ze ook nog eens 28 kilo afviel, kreeg Claes er extra kosten bij. Meerdere malen moest ze een nieuwe garderobe aanschaffen. Bovendien kreeg ze een aangepast dieet, slikte ze veel vitamines en betaalde ze onder meer het eigen risico.

Minder energie

Na vijf jaar bleek de kanker terug in haar borst en kwam Claes wederom ziek thuis te zitten. Tot op de dag van vandaag lukt het niet om terug te komen op een 24-urige werkweek. "Ik ben toen ontzettend verzwakt en heb veel minder energie. Drie dagen vier uur werken is echt het matje", zegt ze. Bovendien volgt Claes nog steeds een hormoonbehandeling waarvan ze bijwerkingen, zoals gewrichts- en spierpijn, ervaart. "Ik beland nu op het punt dat ik voor de helft van mijn contract word ontslagen, omdat ik al lang in de ziektewet zit. Dat levert wel onrust op, want ik kan niet overzien wat er eind januari nog binnenkomt."

Met een studerende zoon is dat geen prettig vooruitzicht. "Door mijn inkomensverlies kon ik hem al minder steunen. Hij moest extra lenen, omdat hij door corona niet kon werken." Claes heeft met haar zoon besproken dat ze niet weet of ze hem evenveel kan blijven geven. "Hij snapt dat volledig. Maar als ouder wil je je kind graag helpen, dus dat is niet fijn."

Uitgavenpatroon

Kankerpatiënten die in loondienst zijn, vallen na een jaar al terug naar 70 procent van hun salaris. NFK hoopt dat werkgevers vaker vragen of die mensen het wel redden. Masselink: "Als er geldzorgen zijn, kunnen werkgevers helpen met het verwijzen naar hulpverleners."

(Ex-)kankerpatiënten kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanpassen van hun uitgavenpatroon. Maar het is volgens NFK ook belangrijk dat werkbehoud of terugkeer naar werk al vanaf de diagnose in het behandelplan wordt meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat van de ondernemers liefst 85 procent binnen een jaar na een kankerdiagnose nadelige financiële gevolgen ervaart. "Een ondernemer die door ziekte niet kan werken, merkt dat meteen in zijn portemonnee en niet iedere ondernemer heeft zich goed tegen dat risico verzekerd", verklaart Masselink.

Oneerlijk

Claes kon al die tijd bij haar werkgever blijven. Ze snapt dat die zich aan de wettelijk bepaalde kortingen moet houden, maar vindt het wrang dat kankerpatiënten zich ook nog zorgen moeten maken over hun financiën. "Na een half jaar leverde ik al 10 procent salaris in en dat loopt op tot 30 procent. Veel mensen zitten dan nog middenin de behandelingen. Ik vind die korting oneerlijk."

Wat Claes betreft zou het anders moeten, zodat je in ieder geval twee jaar de tijd krijgt om beter te worden na een kankerdiagnose. "Ik snap dat je niet oneindig kan worden doorbetaald. Maar je moet je niet bezig hoeven houden met geld. Met zo'n ziekte moet je je volledig kunnen richten op je herstel. Bovendien ken ik geen kankerpatiënt die onnodig lang thuis blijft zitten na deze ziekte."