De angst voor omikron is groot in het Verenigd Koninkrijk, waar de variant naar verwachting al deze maand dominant zal zijn. Ook jongeren willen nu snel een booster.

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zonder strengere coronamaatregelen zullen er in het Verenigd Koninkrijk de komende vijf maanden tussen de 25.000 en 75.000 mensen overlijden aan een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus. Onderzoekers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) sloegen zaterdag alarm. Ze waarschuwden dat de omikronvariant waarschijnlijk nog dit kalenderjaar de dominante versie van het coronavirus zal worden in het VK.

Het is opvallend hoe snel de coronasfeer in het land is omgeslagen met de komst van omikron. Lang leek er nauwelijks iets aan de hand. De Britten waren trots op het feit dat zij vooroplopen met hun boostercampagne. Vaccinatiebewijzen in de horeca zijn nog altijd niet nodig. Mondkapjes dragen in het openbaar vervoer was tot voor kort slechts een advies. Een lockdown zou er nooit meer komen.

Het Britse beleid leunde comfortabel op het succesvolle prikbeleid. Maar nu een dubbele vaccinatie minder goed lijkt te beschermen tegen besmetting met omikron, is opeens alles anders. Ook de zo snel gevaccineerde Britse bevolking is weer kwetsbaar. In ieder geval de 60 procent die nog geen booster kreeg. Zonder extra maatregelen kan de verspreiding hard gaan. "Zelfs in het meest optimistische scenario kan het leiden tot 175.000 extra ziekenhuisopnames tot eind april", stelt het LSHTM.

Volle cafés

Want de cafés in Manchester zaten zaterdagavond bijvoorbeeld gewoon vol. En de vrees bestaat dat niet iedereen de nieuwe overheidsadviezen, bijvoorbeeld om weer van huis te werken, opvolgt. Weinig Britten lijken bovendien van plan hun kerstdiners met familie af te zeggen. Premier Boris Johnson had immers gezegd dat Kerst dit jaar 'aanzienlijk beter' zou worden dan vorig jaar. Al willen wel ook veel Britten onder de veertig, officieel nu nog niet aan de beurt voor een booster, zo'n prik al voor de Kerst halen. Menig kliniek en apotheek lijkt daar niet moeilijk over te doen. Hun inloopadressen zijn op online fora te vinden.

Toch zou het afblazen van kerstbijeenkomsten het beste zijn. Want volgens hoogleraar immunologie Eleanor Riley verspreidt omikron zich zo snel 'dat het zeer waarschijnlijk is dat je iemand met het virus tegenkomt de komende weken, tenzij je leeft als een kluizenaar'. En er is het VK veel aan gelegen om tijd te winnen, juist omdat de boostercampagne al ver gevorderd is. De ambitie is om alle volwassen Britten eind januari een derde prik te hebben gegeven. Die beschermt ook goed tegen omikronbesmetting, blijkt uit onderzoek. Als de nieuwe coronagolf tot die tijd onder controle kan worden gehouden, is de ramp dus ook daarna wellicht enigszins te overzien.

Het Britse boosterprogramma is al versneld door de periode tussen de tweede en derde prik te verkorten tot drie maanden - tegen een half jaar in Nederland. En het leger helpt het priktempo verder op te schroeven. Maar omikron grijpt zo snel om zich heen dat zelfs deze prikversnelling onvoldoende lijkt. Volgens uitgelekte documenten zijn extra coronamaatregelen vanaf volgende week daarom niet langer uitgesloten. Al ontkent de regering dat officieel nog.