Er is een hoop kritiek op de trage boostercampagne, maar evenzogoed hebben zich honderden prikkers aangemeld, van wie een deel al lang en breed met pensioen, die blijmoedig de vaccins plaatsen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Els Jonker (70) gepensioneerd jeugdarts werkt 1 dag per week op de priklocatie in Deventer.

"Ik was eigenlijk al met pensioen, maar ik heb me toch weer aangemeld. Ik heb ervaring met grote vaccinatiecampagnes en het is mijn vak om bij te dragen aan de volksgezondheid. Wij werden wel eens het 'dorre hout' genoemd, maar dat dorre hout staat al de hele crisis keihard te werken. Er zijn ontzettend veel 65-plussers hier."

Wat is het verschil nu met de boostercampagne?

"De mensen die nu komen zijn de ouderen, zij waren in januari al blij toen ze hun eerste prik kregen. Opnieuw zijn zij blij."

Zijn er twijfelaars?

"Ja zeker, maar dat zijn niet de mensen die de booster halen, maar de mensen die nu pas hun eerste prik halen. Die zijn vaak zo bang geworden door wildwestverhalen op social media. Door de tijd voor ze te nemen en ze als arts uit te leggen krijg ik ze vaak wel rustig. Maar ik ga niet soebatten."

Worden jullie als prikkers geraakt door het negatieve sfeertje rond de booster?

"Bij de koffie hebben we het er wel over, maar wij zijn vooral heel hard aan het werk. De sfeer is leuk, we willen met zijn allen deze klus klaren. Het voelt heel goed zo concreet bij te dragen."

Hoe lang gaat u nog door?

"Geen idee, misschien wel tot mijn 80ste."

Els Jonker. Els Jonker. Foto: Rob Vossq

Sylvia van der Wateren (70) gepensioneerd ic verpleegkundige neonatologie, prikt drie tot vier dagen per week in de kop van Noord Holland.

"Het is zo nodig dat we dit doen. En het is heel leuk. Ik kom eigenlijk alleen maar blije mensen tegen."

Maar u had ook lekker achter de geraniums kunnen gaan zitten...

"Ik heb een zorghart, had al 47 jaar gewerkt en genoot van mijn pensioen. Maar ik ben een reislustig type en corona trok een streep door al mijn plannen. Toen dacht ik: ik moet gaan helpen."

Wat maakt het zo leuk dan?

"De blijdschap en de grapjes. Dat je aan iemand vraagt: mag ik uw ID, en mensen zeggen: ik heb geen idee. Je hoort hem honderd keer maar het blijft leuk. De gezelligheid. Alle oud collega's die ik ook weer zie. Dan vergeet je gewoon dat je zes uur aan een stuk staat te prikken. Vandaag achthonderd mensen uit de zorg. Ze waren zo blij! De lunches die we krijgen, de briefjes die mensen buiten ophangen waarop ze schrijven hoe dankbaar zijn dat ze hun kleinkinderen weer zien."

En wat doet dan die negatieve berichtgeving over de booster met u?

"Dat doet zeer. Want ik weet hoe hard iedereen werkt. De mensen van de planning die zeven dagen per week 24/7 alles regelen, de prikkers, alles. Dat doet echt pijn. Dat we te laat begonnen zijn en dat er dan gezegd wordt dat mensen voor hun beurt gaan, ja er waren er twee. Er gaat wel eens wat mis."

Hoe lang gaat u door?

"Ik heb een contract tot december 2022, maar ik hoop voor de pandemie dat het niet nodig zal zijn."

Wat is de mooiste reactie?

"Pas zei een hele oude meneer: "Het mag niet, maar ik zou je wel willen zoenen, kind." Zo'n man die je dan met tranen in zijn ogen bedankt en mij 'kind' noemt. Dat vond ik zo schattig. Je kan geen knuffel geven, maar ik zou het bijna willen. "

Boosterprikker Sylvia van der Wateren zet boosterprikken bij GGD priklocatie aan de Olympiaweg. Boosterprikker Sylvia van der Wateren zet boosterprikken bij GGD priklocatie aan de Olympiaweg. Foto: Jean-Pierre Jans

Sylvia Ploeger Leegwater (52) is bloedafname medewerker en doktersassistent, prikt naast haar baan in Noord Holland.

"Ik zie dat de ouderen echt voor de prik pleiten. Ze zijn bang en zien in hun omgeving wat corona kan veroorzaken. Maar ik zie nu ook veel jongeren die komen omdat ze anders geen leven hebben. Zo zeggen ze dat. Ze voelen zich gedwongen."

Waarom bent u dit gaan doen, twaalf uur op een dag werken?

"Ik heb een zoon met een auto-immuunziekte, dus ik ben me heel bewust van de gevaren. Ik geloof heel erg in het vaccin en dat het de wereld veiliger gaat maken. Dit is het steentje dat ik daaraan bijdraag."

Hoe vindt u het dat er negatieve berichten zijn over het boosteren?

"Dat vind ik heel erg. Toch begrijp ik ook mensen met een andere mening. Maar heel veel mensen die vraagtekens zetten bij de vaccinaties zijn slecht geïnformeerd. Dan is het wel fijn om het ze te kunnen uitleggen."

Hoe lang gaat u nog door met die twee banen naast elkaar?

"In ieder geval nog een jaar. Ik vind het heel belangrijk. Door mijn werk als bloedafname assistent zie ik veel ouderen die hun partner aan COVID-19 hebben verloren. Het verdriet dat ik daar zie raakt mij. Daarom zal ik me blijven inzetten zo lang het nodig is."

Wat vindt uw omgeving daarvan?

"Mijn man kookt vaak en de kinderen zijn ouder dan 16, dus die redden zich wel. En de vriezer ligt vol."

Boosterprikker Sylvia Ploeger zet boosterprikken bij GGD priklocatie aan de Olympiaweg. Boosterprikker Sylvia Ploeger zet boosterprikken bij GGD priklocatie aan de Olympiaweg. Foto: Jean-Pierre Jans

Ingrid Roelofs (54) heeft een reisbureau met reizen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Prikt vanaf vrijdag in Emmen.

"Ik twijfelde heel even, of ik me weer aan zou melden voor deze boostercampagne, maar ik werd gevraagd en zei toch ja. Niet weer vijftig uur in de week, zoals bij de eerste prikronde, maar twee dagen per week. De twijfel zat hem meer in of het me allemaal zou gaan lukken om het te combineren."

Een reisbureau of prikken, dat ligt behoorlijk uiteen?

"Ja, maar ik ben eigenlijk verpleegkundige, dus het was niet moeilijk om even opgefrist te worden in mijn kennis. En het was meteen geweldig. De sfeer is goed, een leuk team, de begeleiding en de saamhorigheid groot."

Het gedoe rond vaccinaties, raakt dat u?

"Ik vind het schandalig als ze mijn collega's aanvallen. Als mensen geen prik willen, kom dan niet. Ik zie zelf vooral de blijdschap. We krijgen saucijzenbroodjes, mensen komen nadat ze een prik hebben gehad terug om fruitschalen te brengen, chocola, het voelt zo dankbaar."

Wie staat u vooral nog bij?

"Zoveel mensen. Maar ik denk nu aan een 92-jarige meneer die in de winter met zes lagen jassen binnen komt, al die lagen uittrekt om die arm bloot te krijgen, zijn broek laat zakken, gewoon geen enkele gene en dan zo blij met die prik."

Morgen begint u, hoe ziet dat eruit?

"Blij! Ik begin om half acht en om zes uur ben ik klaar. Ik heb speciaal wandelschoenen gekocht, want die 10.000 stappen haal ik makkelijk."