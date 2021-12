Romelu Lukaku is nu ook een pantoffelheld: thuis ruilt hij zijn voetbalschoenen voortaan voor een paar Crocs. Jawel, de rubberen klomp-met-gaatjes sponsort voortaan Belgiës beste spits. Of hoe het ooit zo verguisde én meermaals doodverklaarde schoenenmerk sinds corona levendiger en trendyer is dan ooit.

Waartoe een voetbaltransfer naar Groot-Brittannië al niet leiden kan. Scharrelde Romelu Lukaku tijdens zijn Italiaanse hoogdagen bij Inter Milaan ronkende privésponsors als Versace en Maserati bijeen, dan is zijn eerste grote deal sinds zijn terugkeer naar Chelsea er één met de volgens velen 'lelijkste schoen ooit'. "Proud to be a Crocs ambassador", tokkelde hij donderdag op zijn Instagramaccount. "Trots om een gezicht van Crocs te zijn."

En dat toonde hij meteen op de bijhorende foto. Om te chillen in zijn Londense woonst koos hij voor een wat conventioneler paar in stijlvol zwart, dat zo nog beter contrasteerde met zijn witte sokken. Hopelijk zijn ook deze Crocs voldoende slipvrij, afgaande op de marmeren trap. Hoeveel de sponsordeal Lukaku oplevert — naast ongetwijfeld een berg gratis pantoffels — blijft een goed bewaard geheim. Al bewijst deze verbintenis dat het schoenenmerk you love to hate weer hoogdagen beleeft.

Ideaal lockdownschoeisel

En dat heeft Crocs grotendeels te danken aan corona. Toen de wereld in maart 2020 een eerste keer in lockdown ging, kende Crocs als enige schoenenmerk op de Amerikaanse markt een verkoopstijging, met meteen 14% meer verhandelde paren dan in maart 2019. En dat succes bleef ook de daaropvolgende maanden aanhouden. Op Google kende de merknaam zelfs het hoogste aantal zoekopdrachten in veertien jaar. Al moest Crocs daar wel enige concurrentie dulden van de al even esthetisch discutabele Uggs.



En dat is wellicht geen toeval, want hoewel beide schoenen legers tegenstanders hebben, heten ze ook hoogst comfortabel te zijn. En vermits de halve wereld de voorbije twee jaar meestal noodgedwongen thuiszat... Of zoals 'The Wall Street Journal' het recent omschreef: "Crocs zijn de perfecte schoenen om te dragen wanneer niemand je ze ziet dragen."



Al lijkt corona niet de enige verklaring. Nog voor de pandemie losbarstte, was Crocs eigenlijk al aan een comeback bezig. Sinds de laatste rode cijfers in 2018 — waarbij het merk nog 61 miljoen euro verlies optekende — schreef Crocs tot op vandaag al 725 miljoen euro aan winst bij op de bankrekening. Ook in dit bijna afgelopen 2021 blijft er nog altijd geen houden aan: vanaf januari is het aandeel op de Amerikaanse beurs bijna verdrievoudigd. Vandaag is één aandeel van Crocs 158,70 dollar (of 140,23 euro) waard, terwijl dat op het absolute dieptepunt in 2008 ocharme 0,79 dollar was.



Het leek toen het einde van een 'one hit wonder' dat in 2002 werd gelanceerd door drie Amerikaanse vrienden-ondernemers. Zij promootten Crocs aanvankelijk als ideaal zeilschoeisel: slip- en geurvrij, antibacterieel, onverslijtbaar en comfortabel. Zodanig comfy zelfs dat de schoen een instant succes werd bij al wie een staand beroep uitoefende, van verpleegsters tot hulpkoks. Waar de oprichters echter niet aan gedacht hadden: wie onverslijtbare Crocs droeg, hoefde niet snel om een tweede paar naar de winkel te hollen. Waardoor de verkoopcijfers danig begonnen te sputteren. Bovendien kwam daar ook nog eens een stevig imagoprobleem bij toen velen tijdens het dragen van de plastic klompen hun sokken aanhielden — Crocs with socks! — en zowat alle fashionista's en hipsters zich van het merk afkeerden.

Justin Bieber versierd zijn Crocs ook met wat kleurrijke diertjes. Justin Bieber versierd zijn Crocs ook met wat kleurrijke diertjes. Foto: Instagram

Eenhoorns of donuts

Pas na een grondige herstructurering waarbij wereldwijd tientallen winkels werden opgedoekt en vooral werd ingezet op online verkoopkanalen, kreeg Crocs weer de nodige zuurstof. Ook heel wat nevenassortimenten werden genadeloos geschrapt. De focus zou weer op de basisschoen liggen, met nog méér beschikbare kleuren en felle patronen. En Jibbitz: versierseltjes — zoals eenhoorns of donuts — waarmee je de gaten van de schoenen kan opvullen om ze nog persoonlijker te maken en Crocs zo ook kinderen en tieners wist te bereiken.

Zakelijk slim bekeken ook: samen telt één paar Crocs 26 gaatjes. Wie zo'n paar uitgebreid wil uitdossen met Jibbitz, zal met een prijs van 3,99 euro per versierseltje soms zelfs meer betalen dan de 39,99 euro voor de basisschoenen zelf. Maar wat het imago de voorbije jaren de grootste boost heeft gegeven, is het enthousiasme waarmee zelfs modehuizen op de klomp sprongen. Al twee keer maakte het Spaanse modehuis Balenciaga een eigen versie, terwijl net vorige week ook het Britse modelabel Kurt Geiger uitpakte met een special edition. Bovendien is Romelu Lukaku intussen niet de enige ambassadeur met wereldfaam, want Crocs werkt al langer samen met ene... Justin Bieber.