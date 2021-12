Het Duitse Winterberg maakt zich op voor een '2G-winterseizoen'. In tegenstelling tot andere landen zijn de regels er helder.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De zon schijnt, de lucht is blauw en een flink deel van de liften is vanwege een goed pak sneeuw net open. Voor Sergio Raman (40) uit Haarlem, volledig in ski-outfit, is er bijna geen betere manier om het skiseizoen in het 'Nederduitse' Winterberg te beginnen. Hij mag samen met vriendin en neef de piste op, want ze zijn gevaccineerd.



In Winterberg is het dit weekend de onofficiële start van het skiseizoen. Het wordt een '2G-winterseizoen', want alleen mensen met een vaccinatiebewijs mogen de pistes op. En dat wordt streng gecontroleerd. Bij de skiverhuur, bij de liften en bij de gehuurde huisjes van de 'snellskiër', ofwel de toerist die alleen een weekend komt.



Raman skiet zelf al vanaf zijn achttiende elk jaar, vertelt hij. Die reeks eindigde vorig jaar, toen er vanwege de strenge coronaregels helemaal niets mogelijk was. Vrijwel elk Europees skigebied was dicht. "Gelukkig is vandaag een mogelijkheid om toch nog een keer in 2021 te kunnen skiën."



Hoe mooi het weer ook is, het is relatief rustig op de Duitse pistes. Er is nog niet heel veel animo. Natuurlijk, het is pas het begin van een seizoen, maar het is ook onwennig en moeilijk om in een coronaperiode op pad te gaan.



Een vriendengroep uit Emmen schuifelt de auto uit en wil weten of er après-ski is. Nee, dat is vooralsnog uitgesloten. Raman heeft er nog over gedacht om naar Oostenrijk te gaan. "Maar dat is acht uur rijden, en met familie dicht op elkaar in de auto vonden we dat toch lang en niet prettig. Winterberg is maar vier uurtjes bij ons vandaan en toch een mooi skigebied."



Bovendien is de regelgeving in Duitsland relatief helder. En dat is op dit moment niet overal zo in Europa. Een lockdown in Oostenrijk, twee keer gevaccineerd of een keer hersteld in Duitsland, elke dag of om de week een negatieve test in Frankrijk: steeds veranderen de regels.



In Duitsland is het wel de regel dat, nu Nederland een hoogrisicogebied is, ongevaccineerden zeker vijf dagen in quarantaine moeten.

Bezorgde gasten

Dat is met name lastig voor kinderen, merkt Judith van Zon, eigenaar van het Hotel Winterberg Resort. "Wij en andere hotels in het dorp merken dat meerdere mensen afzeggen, zeker in de periode waarin er vooral gezinnen komen." Voor Van Zon is het wéér een domper in een toch al moeilijk jaar, al zegt ze dat vooral eigenaren van appartementencomplexen er last van hebben. Want juist daar komen vaak gezinnen.



"Wat wel lastig is, is dat we elke nieuwe regel moeten interpreteren met alle ondernemers in het dorp. Dat duurt een paar dagen, en in de tussentijd hebben we wel veel bezorgde gasten aan de telefoon."



Vorig jaar was het hotel maanden dicht. En de dag dat er wel kon worden geskied, kwamen er zoveel mensen en werd het zo'n grote chaos, dat alle liften meteen weer dicht gingen. In de maanden die restten, werd de keuken gerenoveerd en zijn kamers opgeknapt.



Dit jaar kunnen gevaccineerden 'gewoon' weer komen. Van Zon: "We zijn blij met wat we hebben. Dat is al veel meer ten opzichte van vorig jaar."



Want wie de regels eenmaal heeft uitgevogeld, kan in Winterberg zonder problemen snelle latten huren en hup de liften in. Raman en zijn gezelschap kunnen niet wachten: "Eindelijk weer skiën. Dat is in zo'n jaar echt heel lekker. Kunnen we nu gaan?"

Europese wintersportregels

Oostenrijk komt net uit een lockdown. De 2G-regel is er van kracht. In Frankrijk geldt op de pistes en in restaurants geldt een 3G-regel, ook een negatieve test is geldig. Vanaf 15 januari is een boosterprik verplicht. Zwitserland kent op de pistes geldt geen 3G-regel, maar voor inreizen gelden strenge regels, waaronder een negatieve test. In Italië moeten skiërs gevaccineerd of genezen zijn.