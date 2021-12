Tientallen boeren uit Gelderland en andere provincies zijn maandag in alle vroegte naar Schiphol vertrokken om de luchthaven te kopen. De boeren hopen zo de stikstofproblemen de kop in te drukken.

De actie van de boeren is afgelopen week ontstaan, nadat bekend werd dat de luchthaven moeite heeft om een geldige natuurvergunning te krijgen voor de neerslag van stikstof. Dat kan anders, zo dachten de boeren. Daarom bieden zij vandaag een directielid van Schiphol een koopcontract aan. De actie is aangemeld bij de gemeente en zij hebben toestemming van de betrokken instanties om hun actie uit te voeren.

De boeren zijn het naar eigen zeggen spuugzat dat zij bij stikstofproblemen vaak moeten wijken om het probleem op te lossen. Ook bij Schiphol wordt gekeken om boeren in de buurt van de luchthaven uit te kopen. "Daarom draaien we het nu eens om", laat een van de initiatiefnemers weten.

Hij ziet in Schiphol voldoende kansen voor mooie landbouw. De landingsbanen als kavelpad, koeien in de vertrekhallen en hangars en vliegtuigen verkopen als oud ijzer om fosfaatrechten te kopen. "De boeren van Nederland lossen zo de milieuproblemen op.

Achterhoekse boeren

In totaal verwachten de actievoerders zo'n 150 tot 200 boeren op de been te krijgen. Zij verzamelen op een parkeerplaats die door Schiphol is aangewezen.

Ook vanuit de Achterhoek doen enkele tientallen boeren mee aan de actie. Rutger van Lier, voorman van Farmers Defence Force (FDF) en Boerensamenwerking Achterhoek (BSA), is een van de voortrekkers van de actie. Maar sluit zelf niet aan bij Schiphol, hij is onderweg naar Groningen.

"De meeste boeren die deelnemen aan de actie komen uit het Westland. Dat is het meest logisch, gezien de afstand. Toch zijn ook uit onze regio tientallen boeren naar de luchthaven getrokken", vertelt Van Lier trots. "Maar er hoeven ook geen duizend boeren te staan. Tweehonderd is genoeg, dan staat de parkeerplaats daar flink vol. Zet dat aantal neer in een Achterhoeks dorp als Lichtenvoorde, dan staat het hele dorp vol trekkers. Dit aantal maakt dus voldoende impact."

'Op school kun je geen twintig halen'

De boeren hopen volgens Van Lier met deze actie de directie van Schiphol te overtuigen om samen met hen een vuist te maken richting de stikstofnormen van de overheid. Deze zijn volgens de Achterhoekse boer te scherp. "Op school een zesje halen is voldoende. Een negen is goed. Maar de Nederlandse overheid wil dat we een 20 halen. De eisen zijn te scherp. Op school kun je ook geen twintig halen, hoor."

De Achterhoekse boer vraagt zich hardop af waarom de regering zulke eisen stelt. "Ze hebben een stok gevonden om mee te slaan, waar veel mensen de theorie niet van snappen. Maar of ze de boeren willen aanpakken of dat het gewoon dommigheid is, dat is de grote vraag."

Een stikstofaffaire?

Het is de zoveelste boerenactie in de afgelopen twee jaar. Als het aan de boeren zelf ligt, volgen er nog meer zolang de Nederlandse overheid deze normen blijft hanteren. "Vergelijk het met de toeslagenaffaire. Daar was ook niets aan de hand, maar een groepje bleef telkens op de deur bonken. Dat doen wij ook, want deze stikstofnormen zijn voor ons onbegrijpelijk. Wellicht blijkt dit over een tijdje wel de stikstofaffaire."

Waar de boeren in het begin om veel steun konden rekenen vanuit burgers, hoorde je na enkele acties gemor over de files op de Nederlandse snelwegen. Bang voor kritiek vanuit de burgers op deze actie is Van Lier niet: "We blokkeren niet de vertrek- en aankomsthallen. We staan op een door Schiphol aangewezen parkeerplaats. Daarnaast gebruiken veel boeren binnenwegen, daar hebben we bewust rekening mee gehouden."

De boeren hopen om 9.00 uur te kunnen beginnen met hun actie. Een uur later moet een directielid van Schiphol, welke is nog niet bekend, aansluiten om het koopcontract in ontvangst te nemen. Als dat afgerond is, gaan alle boeren naar verwachting weer hun eigen weg, zodat de locatie rond 12.00 uur weer leeg is.