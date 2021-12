Vreemdgaan is niet altijd seksueel van aard. Als jij veel aandacht hebt voor anderen, kan dat 'micro-cheating' zijn. Is dat onschuldig? 'Het was afleiding om mezelf niet helemaal te hoeven geven in mijn relatie', zegt Martina (35).

Telefoonnummers uitwisselen met iemand die je net kent, sexy chatberichtjes sturen of doen alsof je relatie weinig voorstelt om de indruk te wekken dat je beschikbaar bent. Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat heet micro-cheating en is een soort vreemdgaan in het klein. "Een grijs gebied tussen trouw en ontrouw", legt seksuoloog Eveline Stallaart uit. "Ik vermoed dat veel mensen niet beseffen waar ze mee bezig zijn, omdat ze denken dat vreemdgaan een fysieke daad is. Dat hoeft niet zo te zijn. En hoe 'microscopisch' ook, het kan wel degelijk veel schade aanrichten."



Martina* weet dat uit ervaring. Ze was single totdat ze haar vriend leerde kennen. Toch hield ze contact met een paar mannen met wie ze had gedated. "Ik zag het kwaad er niet van in af en toe een bericht te sturen, al wist ik dondersgoed dat mijn lief dat niet leuk zou vinden."



Martina had niet het idee dat ze vreemdging. Ergens had ze wel het gevoel dat haar gedrag niet in de haak was. Want waar ligt de grens tussen flirten en vreemdgaan? "Dat is voor elk stel anders", zegt Stallaart. "Daarom is het belangrijk met elkaar te bespreken welk gedrag je te ver vindt gaan. Onschuldig flirten moet in principe kunnen. Maar als het te lang doorgaat, als je emotioneel investeert en het geheimhoudt, ga je een grens over."

Mythe

Vreemdgaan, in allerlei vormen en maten, komt relatief vaak voor, zegt psycholoog Jean-Pierre van de Ven. Hij is gespecialiseerd in relatietherapie. "Uit recente onderzoeken blijkt dat een kwart van de mannen zijn partner weleens bedriegt en 27 procent van de vrouwen dat doet."



Dat percentage ligt vermoedelijk veel hoger als micro-cheating wordt meegerekend. Hoe komt het dat zo veel mensen de behoefte hebben ontrouw te zijn, wat zegt dat over de kwaliteit van hun relatie? "Niets", zegt Van de Ven stellig. "Het is een mythe dat je per definitie thuis iets mist. De meeste vreemdgangers zijn juist tevreden met hun partner. Misschien ben je gewoon niet zo'n trouw persoon. En als je het stiekem doet, ben je ook nog eens onbetrouwbaar."



Vaak is sprake van een onderliggende oorzaak, zoals hechtingsproblematiek. "Een liefdesrelatie gaat over hechting. Als je bijvoorbeeld een onveilige hechting had in je jeugd, is het moeilijk je veilig te voelen bij één persoon. Dan is het verklaarbaar dat je onbewust je kansen spreidt, eventueel via microcheating."



Dat is precies waar Martina tegenaan liep. Haar vriend en hun goede relatie waren bijna te mooi om waar te zijn. Ze was bewust of onbewust bang alles kwijt te raken. "Juist tijdens de gezelligste weekenden vond ik het fijn stiekem te appen met een oude scharrel. Ik stuurde zelfs foto's door die mijn vriend van me had gemaakt en deed alsof onze relatie niks voorstelde." De appgesprekken werden steeds intiemer. "Ik was als de dood dat mijn vriend op mijn telefoon zou kijken. Ik controleerde wel stiekem zíjn mobiel, om te zien of hij geen contact had met vrouwen."

In therapie

Hoe meer je controleert, hoe onzekerder je wordt, zegt Van de Ven. Dat werkt zelfs verslavend en draagt het minst bij aan wederzijds vertrouwen. En juist dat is zo belangrijk binnen een relatie. "Op het moment dat je een geheim hebt voor je partner, is dat schadelijk. Als het ooit uitkomt, duurt het lang om het vertrouwen terug te winnen. Dus als je contact wilt hebben met andere mensen, maak dat dan bespreekbaar."



Uiteindelijk besloot Martina dat het zo niet langer kon doorgaan. Nadat ze een artikel las over microcheating, ging ze in therapie en kwam ze erachter dat ze verlatingsangst heeft. "Micro-cheating was een soort afleidingsmanoeuvre om mezelf niet helemaal te hoeven geven. Nu ik dat heb geleerd, heb ik geen behoefte meer aan chatgesprekken met andere mannen." Ze raadt het zelfs iedereen af.



Stallaart: "Wanneer je contact hebt met iemand buiten je relatie, kun je je afvragen hoe je het zou vinden als je partner hetzelfde doet. Zou jij dat waarderen?" Bij twijfel: maak het bespreekbaar. Ook als je vermoedt dat je partner dat soort contacten heeft.



Is micro-cheating per definitie slecht? "Daar is geen eenduidig antwoord op", zegt Van de Ven. "Sommigen knappen op van wat aandacht van anderen. Het geeft meer zelfvertrouwen, wat positief doorwerkt in de relatie. Maar er kleeft een risico aan. Het gevaar bestaat dat je afdrijft van je partner. Pas dus op. En doe er zeker niet geheimzinnig over."



* De achternaam van Martina is bekend bij de redactie.