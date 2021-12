Als de dochter van Merel plotseling thuiskomt met een schokkend verhaal, doen haar ouders direct aangifte bij de zedenrecherche. Tot hun verbijstering blijft het daarna stil. Nu is hun zaak alsnog opgepakt door de politie Midden-Nederland, waar tientallen rechercheurs hoog opgelopen achterstanden wegwerken. 'Maar wacht ons nu de volgende plank?'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze is najaar 2019 nog maar een kleuter als ze thuiskomt met een schokkend verhaal. Over die ene man die ze kent via de opvang en over hoe hij allerlei handelingen bij haar verrichtte. "Dat je vierjarige dochter zoiets zegt, dat kun je niet verzinnen", zegt haar moeder Merel*. "Zoiets brengt zo enorm veel emoties met zich mee. Als het dan ook nog eens om een bekende gaat, dan zorgt dat voor extra spanningen. Ik heb twee maanden niet kunnen werken."

Traumatische gebeurtenis

Haar dochter slaapt slecht en lijdt onder de traumatische gebeurtenissen. Na een informatief gesprek met de zedenrecherche doet de vriend van Merel aangifte van seksueel misbruik van hun dochter. De aangifte wordt zoals dat hoort bij zedenzaken opgepakt en binnen een maand volgt het verhoor van Merel als getuige. Gevolgd door het horen van haar dochter door specialisten. Daar vertelt het meisje haar verhaal nogmaals en zelfs nauwkeuriger, zeggen de rechercheurs.

Merel en haar man verwachten snel te horen wanneer de rechtszaak tegen de verdachte volgt. "Waar je dan heel veel behoefte aan hebt, is op de hoogte blijven van de voortgang", zegt Merel. Maar dat gebeurt niet. Het wordt 2020 en het wordt stil. "Je wilt dat zoiets wordt onderzocht, dat de verdachte wordt verhoord. Als dat niet gebeurt, houdt het je continu bezig. Met de tijd die verstrijkt, verstrijkt ook het vertrouwen in een goede afloop."

Ontiegelijk veel werk

Een heftige aangifte rond een jong kind die zo lang blijft liggen, Merel kan er met haar verstand niet bij. "We hadden het gevoel dat ze onze zaak belangrijk vonden en adequaat oppakten. Maar we zijn twee jaar verder en hebben zelfs nog geen inzage gehad in wat precies door onze dochter is verteld. De rechercheurs laten weten dat ze ontiegelijk veel werk hebben. Dat is heel rot voor hen, zo'n werkdruk. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Wij doen ons best hier niet aan onderdoor te gaan. Werkdruk is heel rot. Maar als familie kapot gaan nog veel rotter."

Ze kan niets met het argument dat door corona geen verhoren of aanhoudingen konden plaatsvinden. "Ik ben heel blij dat die serie-aanrander in Utrecht vorig jaar is opgepakt, want niemand zou zoiets mogen meemaken. Maar het is wel wrang dat onze zaak daardoor nog langer op de plank bleef, omdat er al te weinig zedenrechercheurs waren en vervolgens vrijwel alle rechercheurs op die zaak werden gezet."

Kille benadering

Na eindeloos vaak bellen en mailen zonder resultaat besluit Merel de zedenrecherche een brief te sturen. Wat volgt is volgens haar een 'kille benadering'. "Onze klacht werd niet in behandeling genomen omdat het over beleid ging, iets met Algemene wet bestuursrecht artikel 9 lid 1. Je hebt wetten en regels waar je je aan moet houden als politie, maar je hebt ook nog zoiets als fatsoen. Ja, ik ben teleurgesteld in het systeem en in de manier van bejegenen van slachtoffers. Een zedenzaak die twee jaar stil ligt, dat kan echt niet."

Thijs Hazewinkel, leidinggevende zedenrecherche en Hanne de Vries, zedenrechercheur. Thijs Hazewinkel, leidinggevende zedenrecherche en Hanne de Vries, zedenrechercheur. Foto: Angeliek de Jonge

Daar is Thijs Hazewinkel het onomwonden mee eens. Hij is de man aan wie de brief van Merel geadresseerd was, het hoofd van de zedenrecherche. Strafdossiers rond zedenzaken zoals de dochter van Merel, moeten volgens afspraak binnen een half jaar door de politie zijn afgehandeld en ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie liggen. "En dat dossier op tijd compleet maken kregen we niet voor elkaar", zegt Hazewinkel. "Dat een zaak twee jaar ligt is echt super pijnlijk. Dat is niet uit te leggen in ons land en voelt helemaal niet goed."

Forse kritiek

Eerder uitte Richard Korver al forse kritiek op de achterstanden. Hij staat zedenslachtoffers bij en is voorzitter van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. "Wij klagen hier al heel lang over." Want niet alleen de zaak rond de dochter van Merel belandde op de stapel, dat gold ook voor 232 andere zaken. Hoe langer onderzoek en verhoor uitblijft, hoe kleiner de kans dat belangrijke details nog herinnerd zijn.

De achterstanden zijn nergens zo hoog als in Midden-Nederland. Vandaar de noodmaatregelen met dertig extra agenten, die tot en met maart het grootste deel van de stapel moeten wegwerken. Hazewinkel is blij dat inmiddels de eerste vijftig zaken zijn opgepakt. Maar hij kent ook de grote impact van de situatie op zijn collega's die dit werk al jaren doen.

"Zij kunnen het aan de mensen die zij spreken ook niet meer uitleggen. En daar worstelen ze extreem mee: ze horen het verhaal en kennen de impact. Hun ballast is veel te groot geworden, niet gezond. Het gevolg is uitval, minder motivatie en mensen die elders gaan werken. En toch hebben wij een groep zéér gedreven rechercheurs. Ik gun dit team een tijd dat het allemaal te behappen is."

Huiverig om contact op te nemen

Hazewinkel: "Ik kan me voorstellen dat mensen door deze situatie huiverig zijn om contact op te nemen. Dat vind ik heel erg. Maar als ze bellen, dan zijn we er gewoon voor ze. Mensen moeten niet denken 'nou laat maar'. Ik wil dat als je hier woont, dat je op tijd wordt geholpen en dat aan jou de vraag wordt gesteld welke hulp je nodig hebt."

Hoe dat te bereiken is? "Door nieuwe mensen aan te stellen, ook van buiten de politie. En door het gesprek na de aangifte en het getuigenverhoor door anderen dan zedenrechercheurs te laten doen."

Moeder Merel is kritisch. Ze vraagt zich af wat er gebeurt als de extra mensen vertrokken zijn. En ze vreest dat de zaak van haar dochter nu op de volgende plank komt: bij het Openbaar Ministerie. Maar daar blijken extra mensen vrijgemaakt voor de komende toename van zedenzaken en ook de rechtbank laat weten te zijn voorbereid.

Schade aan slachtoffers

"Hoe nu verder, wat betekent dit voor mij, wat gebeurt er met de dader? Onzekerheid over dit soort vragen kan voor extra schade aan slachtoffers zorgen", zegt demissionair minister Grapperhaus in reactie op Kamervragen. "Betrokkenen hebben recht op een vlotte en professionele behandeling, de juiste aandacht en duidelijkheid." Hij weet dat de werkdruk 'al jaren' hoog is, door personeelstekort en verwacht dat die tekorten in 2024 weg zijn.

* De echte naam is bij de redactie bekend.