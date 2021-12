Niets is zo gezellig als brandende kerstlampjes tijdens de donkere decembermaand. Toch moet je daarmee oppassen, zegt brandpreventieadviseur Frank Samson. 'Eén vonkje van een kapot snoer kan al genoeg zijn om een brand te laten ontstaan.' Hoe houd je het veilig?

Tijdens de Kerst- en eindejaarsperiode gebeuren de meeste ongevallen met kerstverlichting door onjuist gebruik, beschadigd materiaal of onveilige producten. "Kortsluiting of oververhitte kerstverlichting kan in korte tijd je huis in vuur en vlam zetten", zegt brandpreventieadviseur Frank Samson van de Vlaamse Brandweerzone Centrum. "Vandaag de dag zelfs veel sneller dan vroeger. Veel moderne materialen in huis, zoals kunststof en meubels van mdf of vezelplaten, branden bijzonder goed. Eén vonkje van een kapot snoer kan dan helaas al genoeg zijn om een brand te laten ontstaan."



Met gezond verstand kun je het volgens Samson makkelijk veilig houden. "Degelijke kerstverlichting die voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen kan jarenlang meegaan, op voorwaarde dat je ze goed gebruikt en veilig opbergt. Het begint met waar je de kerstverlichting koopt. De meeste producten op de Nederlandse markt voldoen aan de normen. Dat kun je zelf makkelijk nagaan aan de hand van de verpakking: check of er een CE-keurmerk (Conformité Européenne, red.) op staat. Verder staat er op de verpakking van degelijke kerstverlichting technische en waarschuwingsinformatie in het Nederlands. Belangrijk natuurlijk dat je die leest en opvolgt."



Op onveilige producten, vaak verkocht via webshops van buiten Europa, staat die informatie niet. "Doorgaans hebben ze een ander CE-label: China Export, wat erg verwarrend kan zijn. Het verschil tussen het officiële CE-keurmerk en het CE-logo is miniem. Bij het Europese kwaliteitscontrolelogo staan de C en de E wat verder uit elkaar. Bij het China Export-logo staan de C en E bijna tegen elkaar en is het middelste beentje van de E ietsje langer. Het China Export-logo duidt alleen maar aan dat het product in China is gemaakt, niet dat het product voldoet aan de Europese norm."

Ledverlichting

Er is een ruime keuze aan soorten verlichting. "Kies bij voorkeur voor ledverlichting", raadt Samson aan. "Die is niet alleen duurzamer, ze verbruikt ook veel minder stroom en wordt minder warm. Gebruik buiten uitsluitend verlichting die de code 'IP44' draagt of een markering heeft met een waterdruppel in een driehoek."



Welke kleur je verlichting heeft en of die al dan niet knippert, maakt voor de veiligheid geen verschil. "Zowel binnen als buiten is het wel belangrijk ervoor te zorgen dat de lampjes niet worden bedolven onder brandbare materialen of vlak bij andere warmtebronnen komen te hangen. Let erop dat de verlichting vrij hangt, zodat ze haar warmte goed kan afgeven."



Verder is het bij elk gebruik belangrijk dat je de verlichting eerst zelf controleert. "Rol de lichtslinger volledig uit en check of de bekabeling nog heel is en de lampjes goed vastzitten. Is de kabel beschadigd, gebruik de kerstverlichting dan niet. Probeer ook niet om die zelf te herstellen.



Is er een lampje stuk, vervang dat dan door een reservelampje als dat in de verpakking is meegeleverd. Want zelfs als er maar één lampje kapot is, kan dat bij gebruik tot oververhitting of kortsluiting leiden."

Echte of kunstkerstboom

Maakt de soort boom nog uit? "Een kunstkerstboom is doorgaans een veiligere keuze", zegt Samson. "Die is minder brandbaar en vaak behandeld met een speciaal brandvertragend impregneerproduct.



Als je toch liever een echte boom hebt, geef dan de voorkeur aan een exemplaar met wortel, zodat je hem dagelijks een beetje water kunt geven en hij goed vochtig blijft. Een boom zonder wortels zet je stevig vast in een pot waar op de bodem water in kan staan. Een uitgedroogde kerstboom kan gevaarlijk brandbaar worden."



Let er ook op dat je de kerstboom met verlichting niet tegen een gordijn, in de buurt van een kachel of midden in een doorgang zet, waarschuwt Samson. "Zo vermijd je dat een brandje in de boom snel het hele huis in lichterlaaie zet of dat de boom bij brand in een vluchtroute staat. Hang vlak bij de kerstverlichting in de boom ook geen makkelijk brandbare versiering, zoals papieren engeltjes. Helemaal not done zijn natuurlijk kaarsen. Ook voor kerststukjes op tafel kun je beter kerstverlichting gebruiken om het brandgevaar te beperken.



Vaak zien we dat kerstverlichting ook gebruikt wordt rondom de televisie, maar dat raden we af. Zowel de tv als de verlichting kan warm worden, waardoor oververhitting ontstaat. Verder doe je er goed aan erop te letten dat niemand kan struikelen over de kabels. Gebruik je een stekkerdoos om de verlichting te laten branden, zorg er dan voor dat er niet te veel andere elektronica op aangesloten is en respecteer de wattage. Het verbinden van verschillende stekkerdozen of verlichtingskabels vergroot het risico op kortsluiting."

Oogje in het zeil

Tot slot geeft Samson het advies om kerstversiering nooit te laten branden als je niet in de buurt bent. "Zelfs als je maar even de deur uitgaat, is het verstandig de stekker uit het stopcontact te trekken. Doe dat zeker ook als je gaat slapen. Alleen de kerstverlichting uitzetten is minder veilig dan de stekker eruit trekken, want helaas kunnen ook stekkers oververhitten in het stopcontact."



Is Kerstmis eenmaal voorbij dan is het natuurlijk zaak je feestverlichting weer veilig op te bergen. "Wikkel de lichtslingers netjes rond een groot stuk karton: zo gaat de bedrading niet stuk en kun je er volgend jaar opnieuw plezier aan beleven."



Als allerlaatste tip wijst Samson nog op het belang van rookmelders, ook buiten de feestdagen wel zo veilig. Wat hem betreft in élke kamer. "Zo wordt iedereen in geval van brand tijdig gewaarschuwd om snel het huis te verlaten."

Onveilig getest

De Britse consumentenorganisatie Which? testte merkloze kerstverlichting van buitenlandse webshops als Amazon, AliExpress, Wish en eBay. Bijna de helft bleek onveilig te zijn en maar liefst 90 procent van de aangekochte kerstverlichting voldeed niet aan de Europese veiligheidsnormen. Bij gebruik werden oververhitting en elektrische shocks vastgesteld en vatten onderdelen vlam. Bij twee exemplaren smolt zelfs de schakelkast.