Het is twee jaar geleden dat zijn woning en boerenschuur door brand werden verwoest. En nog steeds zit Peter de Vos met zijn gezin in een noodwoning. Waarom?

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eind vorig jaar hoopte Peter de Vos uit Wemeldinge nog dat 2021 het jaar van de herrijzenis zou worden. Dat hij met zijn gezin de kerstdagen van 2021 zou kunnen vieren in een nieuw Hof Keizersweel. Het liep allemaal anders. 2021 werd een jaar vol onderzoeken, uitstel, fouten, oplopende kosten en vooral heel veel ergernis. Met als gevolg dat er een financieel debacle dreigt. "Het houdt me dag en nacht bezig."

Het probleem is dat De Vos eerst moest wachten op de verzekering. "Want pas als je weet wat je krijgt kun je plannen gaan maken." Maar tussen het akkoord met de verzekering en het begin van de bouw is door allerlei procedures heel veel tijd verloren gegaan. "De bouwkosten zijn in die periode enorm gestegen. Dat vergoedt de verzekering niet. Ik denk dat ik nu zo'n 100.000 euro extra zelf op moest hoesten. Dat is voor mij onacceptabel!"

In zijn tijdelijke onderkomen (een paar tegen elkaar geplaatste wooncontainers) vertelt De Vos waarom hij zijn verhaal kwijt wil. "Het gebeurt nu bij ons, maar op andere plekken gaat het net zo. Ik wil dat de mensen weten wat er voor misstanden zijn in een geval als het onze. Hier kan iedereen tegenaan lopen. Het is precies hetzelfde als met de toeslagenaffaire. De overheid faalt, en complete gezinnen zijn naar de donder. Bij mensen die wat minder sterk in hun schoenen staan kan dat serieuze problemen opleveren."

Dupe van situatie

De Vos hoopt dat er bij de instanties ogen open gaan. "Want wij hebben hier niet om gevraagd, hè. We bouwen niet uit luxe. Wij zijn de dupe van de situatie en het kost ons nu klauwen vol geld. Ik ben gelukkig redelijk nuchter en kan hier wel mee omgaan. Ik ben gauw tevreden met wat ik heb en ben ook heel trots op mijn gezin en de manier waarop we ermee omgaan. Maar er zullen genoeg mensen zijn die hier compleet geschift van zouden raken."

De puinhoop na de brand bij Hof Keizersweel. De puinhoop na de brand bij Hof Keizersweel. Foto: Marcelle Davidse

De ellende begon allemaal in de nacht van 7 december 2019. Tegen twee uur in de nacht brak er in de schuur van Hof Keizersweel brand uit. Een flinke brand, zo bleek al snel. Geholpen door de wind legde de brand de schuur aan de Hoogeweg helemaal plat. De naastgelegen woning raakte onherstelbaar beschadigd. "Naar mijn beleving zijn we toen aan de dood ontsnapt. Drie van mijn kinderen sliepen in die schuur en die was in een goed uur foetsie."

Als ratten in de val

Peter de Vos en Penney van der Borgt woonden met hun vijf kinderen op Hof Keizersweel, het oude boerenhof dat in de wijde omgeving bekend staat vanwege de exotische dieren en de kinderfeestjes die er worden gehouden. Dat er bij de brand geen slachtoffers zijn gevallen is te danken aan het uitstapje van de oudste zoon van het gezin. "Hij heeft alarm geslagen toen hij thuiskwam. Als hij niet naar de stad was gegaan om een biertje te drinken hadden we allemaal liggen slapen en waren we waarschijnlijk als ratten in de val verbrand."

Nadat het gezin van de ergste schrik was bekomen werd 2020 een jaar van wonden likken en vooruitkijken. Er kwam een tijdelijke woonunit van waaruit het gezin uitkijkt over de kale plek waar eens het hof had gestaan. Ook werd er met de verzekering onderhandeld over de financiële afhandeling. "In september 2020 heb ik een akkoord getekend met de verzekering. Dat heeft al tien maanden gekost. Uiteindelijk hebben we daar een redelijk acceptabel akkoord mee getekend. Maar wel voor de toen geldende prijzen."

Allerlei flauwekul

En daar ligt nou net het probleem, in die laatste zin: 'Voor de toen geldende prijzen.' De Vos wilde uiteraard zo snel mogelijk gaan slopen en bouwen. Maar dat gaat zomaar niet, ontdekte hij al snel. "Dat is met allerlei flauwekul enorm opgehouden. En met elke week dat ik ben opgehouden werd de bouw weer duurder. Ik denk dat ik in totaal 100.000 euro duurder uit ben dan dat de bedoeling was."

Eén van de tijdelijke woon-units waar de familie De Vos noodgedwongen verblijft. Eén van de tijdelijke woon-units waar de familie De Vos noodgedwongen verblijft. Foto: Marcelle Davidse

Dat geld zal De Vos zelf moeten ophoesten, vreest hij. "Met al die extra kosten hoef ik niet meer bij de verzekering aan te kloppen. Mijn handtekening staat onder dat akkoord, dus ik verwacht niet dat ze me tegemoet gaan komen. Ze deden al moeilijk over zaken waar ik in eerste instantie gewoon recht op had. Dus waarom zouden ze me nu een gunst gaan bewijzen?"

Gebrek aan menselijkheid

De Vos verwijt de verzekering, de gemeente en andere instanties een gebrek aan menselijkheid. "Een klein voorbeeld daarvan: De auto van mijn dochter stond in de schuur die helemaal is afgebrand. Dat was haar eerste eigen autootje dat ze met haar eigen centen had gekocht. Ze gaat naar de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen. En wat gebeurt er? Ze krijgt het wel, maar met een extraatje: een boete van 20 euro. Omdat haar rijbewijs in de auto lag. Ze was onvoorzichtig met haar rijbewijs omgegaan, vonden ze. Maar als ze hem had meegenomen naar de slaapkamer was ie ook kwijt geweest. Het gaat me echt niet om die 20 euro, maar dat er in zo'n situatie niet wordt gezegd; Meisje wat triest! Dat vind ik dus een gebrek aan menselijkheid."

Een vinkje vergeten

De procedures die de wederopbouw hebben opgehouden zorgden voor een hoop frustratie. Zo vertelt De Vos over een constructeur die geen tijd heeft, een in zijn ogen volstrekt onnodig bezoek aan het gemeentehuis, 'asbestgeneuzel' zoals hij het zelf noemt, instanties die ergens een vinkje vergeten te zetten en verschillende rapportages die hij verplicht was om te laten maken. Het heeft hem allemaal een hoop tijd en een hoop geld gekost.

"De asbestverwijderaar had tegels laten zitten die vanwege asbestverdenking verwijderd hadden moeten zijn, dus die procedure konden we weer opnieuw in. Voor het gebruik van gas moest er een BENG-rapportage (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) komen en dan wilden ze ook nog een stikstofuitstootrapportage. Die laatste heb ik in juni betaald en per 1 juli heeft de overheid de regels veranderd. Vanaf juli had ik die rapportage niet eens hoeven laten opmaken. Dat heeft dus tijd én geld gekost voor niks. Ik heb het idee dat ik in de laatste twee jaar vaker ben genomen dan Kim Holland in haar hoogtijdagen."

Niet voldoende geld

Waar hij die 100.000 euro vandaan moet halen, weet De Vos niet. "Er is geen bank die me gaat helpen. Ik ben hier met m'n gezin de dupe van. Want we hebben niet voldoende geld om het af te bouwen. De buitenkant zal wel lukken. Maar er zal toch ook gedoucht en gekookt moeten worden en dergelijke. Als dat geld er niet komt zal de bouw een paar jaren langer duren."

Reactie Verbond van Verzekeraars

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars is er nog hoop voor de familie De Vos. "We kennen dit soort gevallen wel", laat Iwanna de Jonge weten namens het Verbond. "In de regel zal dit coulant afgehandeld worden. Voor de buitenwereld hebben verzekeraars een slechte naam, maar ze zijn in de praktijk vaak heel coulant en flexibel."

De Jonge adviseert De Vos om contact op te nemen met zijn schade-afhandelaar. "Als hij kan aantonen dat hij er zelf alles aan heeft gedaan en echt heel gegronde redenen heeft waardoor het zo lang stil heeft gelegen zal de verzekeraar welwillend zijn om nog eens naar dat bedrag te kijken en met hem in gesprek te gaan."