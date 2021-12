De rol van speurneus is de rode draad in de acteercarrière van Victor Reinier (58). Tegen wil en dank of een bewuste keuze? 'Nou ja, ik stopte niet met Baantjer om een afgeleide van Baantjer in Maastricht te maken.'

"Alles zit in de details", zegt Victor Reinier. De ellebogen stevig op tafel geplant, indringende blik, af en toe een schaterlach. "De grote lijnen kan iedereen uitzetten, maar het zijn de kleine dingen die ertoe doen. Ik doe mijn best om daar oog voor te hebben. In mijn privéleven, maar ook op mijn werk." Dat werk bestaat al ruim veertien jaar lang uit de rol van rechercheur Floris Wolfs in Flikken Maastricht, de hitserie waarvan dit najaar het zestiende seizoen te zien is.

Daarvoor maakte Victor elf jaar lang furore in die andere bekende politieserie, Baantjer. "In eerste instantie kreeg ik de rol van Vledder niet, omdat ik hem tijdens mijn auditie benaderde zoals hij in de boekjes werd omschreven: als een keurige meneer, met gekamde politiehaartjes, een colbertje en een overhemd. Ik had zelfs de stropdas van mijn vader geleend. Nadat ik was afgewezen, zeiden ze: 'Kom nog een keer, maar dan in een spijkerbroek, shirt en leren jackie.' Nou ja, de rest is geschiedenis."

Verslond jij als kind de Baantjer-pockets al?

"Voor de auditie heb ik een boekje gekocht omdat ik dacht: ik moet het toch lezen. Maar ik ben nooit zo'n lezer geweest, ik ben heel dyslectisch."

Lag het überhaupt in de lijn der verwachting dat jij iets speurneuzerigs zou gaan doen?

"Helemaal niet. Ik ben opgevoed door echte sixtiesouders. Mijn vader was langharig tuig, om het zo maar te zeggen. Alles wat met autoriteit te maken had, vonden ze niks. Zelfs de scouting werd met enig wantrouwen bekeken, haha. Ik wilde als kind later een eigen poffertjeskraam runnen. Dat vond ik zo'n tovenarij: hoe die mannen in hun witte jassen het ene na het andere poffertje konden omkeren."

Kun je verklaren waarom de sterke arm dan toch zo prominent aanwezig is in je carrière?

"Om het plat te zeggen: politieseries doen het gewoon goed. In de tijd van Baantjer had je ook nog Russen, Unit 13, Spangen. Dat werkte gewoon, dus daar kon je als producent redelijk risicoloos mee ondernemen. Ik had het geluk dat ik vanuit Baantjer meteen kon overstappen naar Flikken Maastricht en dat het allebei van die megasuccessen werden. Dat is zeer uitzonderlijk, dat realiseer ik me."

Wat zit er in jou dat blijkbaar past bij de uitstraling van een rechercheur?

"Laatst had ik een gedoetje bij mij thuis; recherche over de vloer, dingetjes bekijken. Een van de politieagenten was een heel jonge gozer. Leuke kop, lang haar, leren jackie. Dat was een voorbeeld geweest voor Vledder in de tijd dat ik hem speelde. Ik dacht: wat leuk, het zijn niet altijd van die stoffige, ouwe gasten. Blijkbaar lijken ze echt een beetje op mij."

Welke puzzel moesten ze bij jou thuis oplossen?

"Daar laat ik me verder niet over uit, lijkt me niet handig. Maar het is opgelost."

Victor Reinier. Victor Reinier. Foto: Andreas Terlaak/Lumen

Dacht je toen Flikken Maastricht op je pad kwam niet: nee hè, niet weer een politieserie?

"Toen ik had aangekondigd dat ik ging stoppen met Baantjer, kwamen producenten meteen met allerlei ideeën. Ik zou een heel andere serie gaan doen, die buiten de Heilige Drie-eenheid van advocaten, ziekenhuis en politie viel. Toen dat toch niet doorging, kwam de producent met Flikken Maastricht. Ik stopte niet met Baantjer om een afgeleide van Baantjer in Maastricht te maken, dus ik heb gezegd dat ik het alleen wilde doen als ik mocht meedenken over de opzet. Daardoor hebben we het een totaal andere kant op laten gaan. Flikken Maastricht is een feuilleton, personages maken een ontwikkeling door, ze groeien met je mee. Fouten die ze vandaag maken, maken ze morgen niet meer. Dat houdt het spannend."

Wie beschouw jij als De Grootste op het gebied van politieseries?

"De allermooiste politieman is Alain Delon. Die kon dat zo mooi spelen. Maar de beste politieserie aller tijden is voor mij Hill Street Blues. Ruig, recht voor zo'n raap. Dat was zo uit het leven gegrepen. Echt hogeschoolniveau."

Wanneer heb je voor het laatst een detectivefilm of -serie gezien?

"Tijdens de lockdown heb ik Mare of Easttown gekeken. Vond ik een fantastische politieserie. Ik hou heel erg van dat genre, zeker zoals ze de series tegenwoordig maken. Het is heel erg character driven, met een plot dat zich om de personages heen vouwt. Ik vind het leuk dat de karakters zelf centraal staan, terwijl ze ook in een wereld zitten die heel spannend is. Je voelt constant de spanning: slaat de dader nog eens toe? Als je het goed doet, is het een heel rijk genre."

Heb je ook naar de nieuwe Baantjer gekeken, met Waldemar Torenstra als jonge De Cock?

"Ja, grappig, het is eigenlijk de oude Baantjer, want het speelt zich af voor onze serie. Ik vond het geweldig, maar regisseur Arne Toonen heeft het iets te hard en ruig gemaakt. Ik vind dat hartstikke goed, maar daarmee heeft hij wel het Baantjer-gevoel eruit gehaald waar Nederland zo van hield, want De Cock is gewoon die aardige man met dat hoedje die nooit een wapen bij zich draagt."

Ben jij voor de serie gevraagd?

"Ik had mezelf aangeboden voor een cameo. In de nieuwe serie is Vledder een kind van een jaar of zes. Het leek mij leuk om als mezelf bij een stoplicht te staan met een kind en dat De Cock vervolgens naast ons komt staan. Dat jochie kijkt De Cock aan, ik zeg iets van: 'Doorlopen, Dick', waarop De Cock reageert met: 'Zo, die gaat op zijn vader lijken.' Leek mij een leuk grapje, maar het heeft het niet gehaald."

Bevind jij je eigenlijk in die gelukkige positie dat rollen komen aanwaaien?

"Soms komt iets aanwaaien, soms doe ik auditie. Niet om te kijken wat ik kan of wie ik ben, meer om te zien hoe de combinatie tussen de acteurs is. Ik vind auditie doen ook nog altijd even spannend. En leuk."

Je speelt niet vaak in andere films of series. Hoezo niet?

"Ik sta al zevenentwintig jaar lang zes maanden per jaar op de set van een serie. De andere zes maanden moet ik zelf invullen; ik sta af en toe op het toneel, pak een rolletje mee in een film en schrijf ook aan een eigen serie, dus ik zit best vol. Zo vol dat ik vaak denk: iets minder mag ook wel. Vroeger zei ik op alles ja, maar inmiddels ben ik in een positie dat ik kan kiezen. Het moet bij mij passen, wat grotendeels aan het script ligt, dus veel romcoms laat ik lekker gaan. Voor andere jongens is dat fijn om te doen, maar dat ligt mij niet."

Ga je tot het bittere eind door met Flikken Maastricht?

"In elk geval nog drie jaar, daar heb ik een contract voor getekend. Daarna kom ik op de pensioengerechtigde leeftijd van een politieman, maar zolang we nog echt spannende scripts met een verrassende twist kunnen verzinnen, blijf ik het leuk vinden. We zijn net klaar met het draaien van de eerste week van het nieuwe seizoen, dat voelde voor mij alsof ik een bommetje maak in een warm bad. Het is echt feest, elk jaar weer."

Seizoen 16 van Flikken Maastricht is begin 2022 te zien op NPO1.