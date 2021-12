Stijn de Vries (23) timmert aan de weg als programmamaker, fotograaf en journalist. Hij heeft een druk sociaal leven, is knap, modieus, extravert. En maagd. 'Ik hoor heel vaak: huh, jij bent toch homo?'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Vries is het inmiddels gewend dat mensen vreemd opkijken. Het beeld van de maagd dat in de media wordt geschetst is vaak dat van een nerd of sociaal onhandig persoon, die bij voorkeur nog in het ouderlijk huis woont. En anders heeft de mediamaagd vrijwel altijd religieuze motivaties.

Bij De Vries gaan die stereotypes niet op. Dat hij op mannen valt, draagt volgens hem bij aan de verbazing. Hij maakte er voor BNNVARA de vierdelige docuserie Jong geleerd, nooit gedaan over. Daarin gaat hij in gesprek met een seksuoloog, jongeren over hun eerste keer en anderen die - al dan niet met opzet - geen seks hebben. Er mag zelfs een kinky stripensemble aanrukken om hem te leren hoe hij zich sexyer kan voelen.

Om met de meest voor de hand liggende vraag te beginnen: waarom ben je nog maagd?

"Het is er gewoon nooit van gekomen. Ik groeide op in Twente, waar ik nauwelijks andere homo's kende en in de kast zat. Toen ik op mijn achttiende ging studeren, kon ik niet wachten om los te gaan of een vriendje te krijgen. Dat gebeurde niet. Ook niet nadat ik naar Amsterdam was verhuisd. Reguliersdwarsstraat, here I come, dacht ik. Maar corona kwam eerder."

Date je wel?

"Jawel, maar een tweede date heb ik nooit gehad. Meestal denk ik al snel: dit wordt niks. Ik zit op datingapps, maar voor mijn gevoel kan ik weinig leuke jongens vinden. Misschien omdat ik nogal veeleisend ben."

Is die veeleisendheid wellicht een handige manier om iemand op afstand te houden?

"Met de kennis van nu: absoluut. Tot twee jaar geleden was ik onzeker. Destijds zag ik dat niet, maar het droeg ongetwijfeld bij aan het feit dat ik me niet snel openstelde. Ik dacht: die gaat mij toch niet leuk vinden."

Wat doe je als er tijdens het uitgaan met je geflirt wordt?

"Ik heb dat vaak niet door, maar natuurlijk zoen ik weleens. Of ik dat spannend vind? Omdat het ergens toe kan leiden, bedoel je? Het kan zijn dat een jongen hoopt dat we thuis eindigen, maar bij mij komt dat niet eens op. Mijn eerste keer moet met iemand zijn die ik goed ken en vertrouw. Ik heb een tijdje overwogen iemand op te pikken via Grindr. Om het maar gehad te hebben. Voor een tweede keer lijkt oppervlakkige seks me prima, maar mijn eerste moet speciaal zijn."

Draagt dat bij aan het uitstellen ervan?

"Zeker. Waarschijnlijk is het beeld in mijn hoofd te perfect. Dat komt denk ik deels door de eenzijdige seksuele voorlichting op de middelbare school. Die is heel heteronormatief; als homoseksueel iemand heb je geen idee wat je te wachten staat."

Moet degene met wie je je eerste keer beleeft liefst seksueel ervaren zijn?

"Wel handig, anders zijn we allebei zo stuntelig. Maar het is ook weer romantisch als je het samen moet ontdekken."

Wat als je verliefd was geworden tijdens de opnames van deze serie?

"Dan had ik met seks gewacht. Ik weet hoe dat klinkt: je wilt seks, maar houdt het tegen voor je werk. Maar als ik het wél doe, moet het mee in de docu en lijkt het alsof mijn maagdelijkheid verliezen het doel was. Dat is absoluut niet de boodschap."

Wat is die wel?

"Ik wil andere maagden geruststellen: je bent niet de enige, je bent niet vreemd of minder. Of je nou achttien bent of veertig. Ook belangrijk: je hoeft niet te haasten, al geeft de wereld je dat gevoel."

Dat klinkt als een boodschap die je zelf vijf jaar geleden had willen krijgen.

"Precies. Lang dacht ik dat het erg was dat ik nog maagd ben. Ik heb me afgevraagd of het aan mij lag, of ik lelijk was. Soms voelde het als falen: waarom lukt het mij niet en anderen wel? Ik ben 23, hè! Waarom maken we hier zo'n groot ding van?"

Doet deze docu dat niet juist?

"Nee, deze docu belicht een onderwerp waarover te weinig wordt gepraat. Ik heb voor de opnames zó veel maagden gesproken die daar niet op beeld over wilden vertellen. Deze serie is er juist voor hen. Een op de vier jongens van mijn leeftijd is maagd, wist je dat? Dat hoor je bijna nooit. Vaak worden er stoere verhalen verzonnen - 'Ik heb op vakantie seks gehad met een lekker wijf' - omdat ze het gevoel hebben dat ze zich moeten schamen."

Heb jij zulke verhalen ook verzonnen?

"Ik heb, toen ik in de kast zat, weleens gezegd dat ik met meiden had gezoend op feestjes. Over seks heb ik nooit gelogen. Ik vermeed het onderwerp wel, waar mogelijk."

Wist niemand uit je omgeving het?

"Veel vrienden wel. Mijn familie ook, we zijn heel open. Als ik ontmaagd word, meld ik het waarschijnlijk in de familiegroepsapp. Maar heel wat bekenden zullen verrast zijn. Het voelt bijna alsof ik opnieuw uit de kast kom. Al is de openingsscène van de docu, waarin ik mijn geheim onthul, bewust over de top. Dramatische muziek, hysterische lichten. Zo willen we laten zien hoe overdreven het eigenlijk is dat dit zo'n taboe is."

Dit is net zo eng als uit de kast komen?

"Bijna wel. Ik werkte al voor BNNVARA toen ik het idee bij ze voorstelde, maar ik stond te trillen op mijn benen. Ook omdat ik bang was voor de reactie van collega's. Alle BNNVARA-medewerkers van mijn leeftijd zijn seksueel actief en daar heel uitgesproken over. Ze gaan mij heel raar vinden, dacht ik. Dat was juist een reden om het te doen: waarom is het vanaf een bepaalde leeftijd zo abnormaal als je geen seks hebt?"

Voel je met vrienden die weten dat je maagd bent ongelijkheid in gesprekken over seks?

"Enorm. Met alle andere onderwerpen kan ik meekomen, hierbij niet. Dat is soms frustrerend." Lachend: "Maar het weerhoudt me er niet van om seks- of relatieadvies te geven. Al krijg ik vaak te horen: 'Jij hebt makkelijk praten'."

Wat voor reacties krijg je wanneer je het aan iemand vertelt?

"Ik hoor heel vaak: 'Huh, jij bent toch homo?'. Laatst zei iemand: 'Ik dacht dat jij half Amsterdam had afgewerkt.' Er heerst nog steeds een beeld dat alle gays het met elkaar doen."

Dan heb je ook nog de vooroordelen dat je veel porno kijkt en drie keer per dag masturbeert.

"Ook die komen voorbij! Klopt in mijn geval niets van, maar als dat voor een ander wel geldt: prima, toch?"

Hoe staan de andere maagden uit de docu in de wedstrijd?

"Sommigen van hen wachten bewust. Eén iemand, 31 jaar oud, heeft een flirtcursus gevolgd en daardoor het gevoel dat hij er klaar voor is. Een ander, 24, wil zo snel mogelijk seks en maakt daarvoor gebruik van een escortservice. We hebben ook een maagdendiner georganiseerd, waarbij iedereen in het wit kwam. Hopelijk tonen we door die verschillende verhalen bijeen te brengen aan dat maagd zijn geen probleem is dat verholpen moet worden."

Jong geleerd, nooit gedaan (4-delig) verschijnt vanaf vrijdag 10 december 17.00 uur op het YouTubekanaal van Spuiten en Slikken.