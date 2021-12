De Vaandeldrager van Rembrandt is (nog) in bezit van de wereldberoemde familie De Rothschild. Wie zijn zij?

In het Franse gehucht Favières-en-Brie, ten oosten van Parijs, staat tussen de bossen een immense tent. Fel geel en oranje. Onder het zeil is misschien wel één van de meest exclusieve verzamelingen bijzondere en peperdure auto's en wagens geparkeerd, waaronder - volgens de overlevering - een Formule 1-Ferrari en een legertank.



Welkom op het immense landgoed dat al sinds de 18de eeuw in handen is van de bankiersfamilie De Rothschild. En er staan niet alleen auto's. Er lopen ook zo'n 250 koeien. Van de melk wordt ter plekke de beroemde Franse Brie de Meaux AOP gemaakt. De meeste kaasjes gaan naar restaurants en de groothandel, maar ook het publiek mag soms langskomen en op de boerderij een echt 'Rothschild-kaasje' kopen.



De auto's, de koeien en de brie werden lang bestierd door bankier en miljardair Benjamin de Rothschild, die begin dit jaar op 57-jarige leeftijd overleed. Hij bezat ook nog een huis in Parijs, een kasteel in Zwitserland, een wijnkasteel bij Bordeaux, een trimaranzeilboot van 12 miljoen euro en een bedrijf dat safaritochten en jachten organiseerde in Kameroen.

Hard werken

Zijn vermogen wordt geschat op 4 miljard euro. Dat geld vergaarde hij door hard te werken, maar vooral ook door zijn familie. Benjamin was de zoon van de wereldberoemde Edmond de Rothschild. Toen die overleed, nam Benjamin de leiding van hun familiebank over, de Compagnie Financière Edmond de Rothschild.



En zo gaat het al eeuwen in heel de familie. Ze bezitten bedrijven en banken. De verscheidene takken van de familie zijn verspreid over de wereld, maar ook nauw verweven. Trouwen doen Rothschilds vaak met familieleden van andere takken. Filialen en banken worden aan elkaar over gegeven - al dan niet na overlijden.



De familiegeschiedenis begon in de 16de eeuw in het Duitse Frankfurt. Isaac Elchanan woonde daar in een Joods getto en nam destijds de naam aan die zijn huis had: 'Rot Schild', het rode schild.



Vanaf de 18de eeuw kreeg de familie naamsbekendheid. Mayer Amschel de Rothschild richtte de eerste bank op in de familie. Zijn kinderen zette hij, als ze op volwassen leeftijd waren, allemaal aan het hoofd van een filiaal van de bank in diverse Europese steden. Zo breidde de Rothschilddynastie zich langzaam uit over de wereld. De relaties bleven nauw.



'Alleen al tussen 1824 en 1877 werden er vijftien huwelijken gesloten tussen Rothschild-afstammelingen', schrijft historicus Tristan Gasten-Breton in zijn boek over de familiegeschiedenis. 'Binnen de familie kan je dus tegelijkertijd de schoonzoon van je oom zijn, oom van je vrouw, schoonvader van je nichtjes of neef van iedereen.'

Slag bij Waterloo

Mayer Amschel de Rothschilds zoon, Nathan, was degene met opmerkelijk financieel-zakelijk instinct: hij speculeerde met staatsobligaties begin 19de eeuw op de uitkomst van de Slag bij Waterloo en won daarbij - omgerekend naar de huidige waarde - honderden miljoenen euro's.



Het zakelijk imperium groeide. De familie stortte zich ook op industriële en andere activiteiten. Voor het ene familielid zijn dat sportauto's en brie, voor de ander is het kunst. Veel Rothschilds zijn kunstliefhebber en -verzamelaar.



'In de 19de en 20ste eeuw hebben de Rothschilds een vooraanstaande rol gespeeld in de kunstwereld', staat op de familiesite. 'Van 1873 tot op heden zijn meer dan 130.000 kunstwerken geschonken aan meer dan tweehonderd Franse instellingen door vier generaties van onze familie in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië.'



Baron Élie de Rothschild (1917-2007) was zo'n kunstverzamelaar, naast zijn werk als bankier en ondernemer en wijnboer/eigenaar van het beroemde Franse wijnkasteel Château Lafite Rothschild. Hij was een groot liefhebber van Rembrandt en had naar verluidt ook De Vaandeldrager in bezit. Na zijn dood verhuisde het doek naar één van zijn kinderen. Waar het doek kwam te hangen en bij welk kind is tot op heden onbekend. De eigenaren besloten De Vaandeldrager enkele jaren geleden te verkopen. Daarop verklaarden de Franse autoriteiten het doek tot nationaal erfgoed. Daarmee werd de verkoop dertig maanden geblokkeerd. In die tijd wilde Parijs onderzoeken of het doek behouden kon worden voor Frankrijk.



Dat lukte niet. Dus werd het schilderij vrijgegeven voor de markt. "Dat was een bewuste keuze met name gezien de enorme hoge prijs van het doek", liet het Franse ministerie van Cultuur weten. 'De Vaandeldrager is klaar voor een terugkeer naar Nederland', kopte Le Monde.



De kinderen van Élie de Rothschild hebben geen mededelingen gedaan over de verkoop. Het is onbekend waarom ze het schilderij niet wilden houden en ook niet, volgens de familietraditie, wilden schenken aan bijvoorbeeld het Louvre.



Op hun website staan huidige en voormalige bezittingen van de familie vermeld: www.collections.rothschild.inha.fr