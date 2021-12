Nee, ook deze kerst zal er geen ontsnappen zijn aan 'Home Alone'. Niet op de buis, en mogelijk zelfs niet onder de kerstboom, nu Adidas en Lego uitpakken met speciale sneakers en bouwdozen. De film is intussen al 31 jaar oud, maar lijkt populairder dan ooit. Wat maakt 'Home Alone' zó onverwoestbaar?

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ja hoor: ook komende Kerstavond kan u bij VTM terecht voor 'Home Alone'. Een week later, op Oudejaarsavond, volgt dan ook nog eens 'Home Alone 2'. Al is het toch vooral die allereerste film - over de thuis vergeten Kevin McAllister en zijn vele robbertjes met de sullige boeven Marv en Harry - die we maar niet beu lijken te raken. De bioscooprelease dateert intussen al van 1990, maar de film wordt wereldwijd nog altijd massaal (her)bekeken.

Begin november lanceerde LEGO zelfs een bouwdoos van het filmhuis, die ondanks het stevige prijskaartje van 249 euro binnen de kortste keren uitverkocht raakte. En vorige week nog pakte Adidas uit met 'Home Alone'- sneakers - voor volwassenen, welteverstaan. Wie als eerste zo'n paar wilde kopen - inclusief zolen met de boeventronies van Marv en Harry erop - moest zich vooraf registreren in de hoop uitgeloot te worden. En nog straffer: binnenkort kan je via Airbnb logeren in het huis dat bij de buitenopnames werd gebruikt, al moet je daarvoor wel naar het Amerikaanse Winnetka, Illinois.

Adidas lanceert 'Home Alone' - sneakers - Hetzelfde type als Macauley Culkin droeg in de film. Adidas lanceert 'Home Alone' - sneakers - Hetzelfde type als Macauley Culkin droeg in de film. Foto: Adidas

Nostalgiegolf

Wat is toch dat magische geheim van 'Home Alone'? "Simpel: het blijft tot op vandaag de laatste échte kerstklassieker die naam waardig", zegt filmregisseur, -kenner en -veelvraat Jan Verheyen. "Ook op films als 'The Sound of Music' en 'Die Hard' kan je een kerstlabel plakken. Maar 'Home Alone' werkt verbindend: dit is nog echt zo'n film waarvoor het ganse gezin samen in op de bank kruipt. En dat is lang niet meer evident in een tijd waarin iedereen vooral naar zijn eigen scherm zit te staren."



Destijds was de film aan de bioscoopkassa al een gigantisch succes: gemaakt met amper 14,7 miljoen euro leverde hij toen 390 miljoen euro op. "Waarna de film nog volop kon profiteren van de VHS- én later dvd-boom en zo alweer een generatie of twee verder werd gestuwd", aldus Verheyen. "Tel daar nog de huidige nostalgiegolf bij de kinderen-van-de-jaren-90, de huidige dertigers en veertigers dus, en een eerste deel van het succes is al verklaard."

LEGO maakte deze 'Home Alone' set inclusief attributen van de scènes. LEGO maakte deze 'Home Alone' set inclusief attributen van de scènes. Foto: RV

"Máár", vervolgt Verheyen. "Met nostalgie alleen red je het natuurlijk niet. De film moet ook steeds de nieuwste generatie kunnen aanspreken. En daar slaagt 'Home Alone' nog altijd in omdat die film gewoon goed en geestig gemaakt is. Naar hedendaagse normen laat Kevins confrontatie met de boeven misschien intussen wat te lang op zich wachten. Maar eens Harry en Marv aan het huis arriveren en Kevin zijn inventieve boobytraps op hen loslaat, voelt alles meteen weer zo fris en hedendaags aan.

Die visuele, licht-anarchistische en vrij brutale slapstick-humor is misschien wel het sterkste wapen van 'Home Alone'. Zoiets blijft tijdloos: vergelijk het met de tekenfilmpjes van Tom & Jerry of Road Runner. Ook die blijven na zoveel decennia nog altijd overeind. (op dreef) Eigenlijk is 'Home Alone' zo'n cartoon in filmvorm. Bij elke hinderlaag voel je haast zelf de pijn van Marv en Harry als weer iets tegen hun hoofd knotst. Dit is echt nog zo'n film waarvan je kinderen achteraf niet fronsend de wenkbrauwen optrekken: 'En dit vond jij als kind leuk, papa?'"

Kerstbagger

Wie 'Home Alone' zegt, zegt natuurlijk ook Macauley Culkin, die amper 9 was op het moment van de opnames en meteen zijn hoogtepunt als acteur beleefde. "Dat gastje trok gewoon die hele film. Zoveel naturel! Zijn vertolking van kwajongen-op-wie-je-onmogelijk-kwaad- kan-zijn is gewoon fantastisch. Zonder Macauley Culkin zouden we vandaag wellicht niet eens over 'Home Alone' spreken", stelt Verheyen onomwonden. "Al doet dat de andere acteurs in de film wat oneer aan, want ook de rest staat prima te acteren. Nogmaals: dit is gewoon een goede film en daarom grijpen de tv-zenders er ook elk jaar gretig naar terug. 'Home Alone' blijft een garantie op vertier, zeker vergeleken met de kerstbagger die ons de laatste jaren overspoelt. Soms denken de makers dat 'Christmas' in de titel al volstaat om van een kerstfilm te spreken. Geloof mij: als VTM binnen tien jaar nog bestaat, zenden ze nog altijd 'Home Alone' uit."



Voor wie de belevenissen van Kevin intussen echt wel kotsbeu is: op Disney+ kan je nu ook terecht voor de hedendaagse remake 'Home Sweet Home Alone', weliswaar zonder Macauley. Ook die heeft Jan Verheyen intussen al gezien. "Samen met Lien en Anna (zijn vrouw en dochter, red.), vlak nadat we onze kerstboom hadden opgezet. Weliswaar kan die niet tippen aan het origineel, maar hij is best oké. Ik lach niet zo vaak als ik naar een film kijk, maar hier heb ik toch enkele keren hardop geschaterd. 'Home Sweet Home Alone' is voldoende verschillend van het origineel, met ook wat stoutere humor, en een grotere aanrader dan de scherpe recensies laten uitschijnen."