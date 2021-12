Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag volgt hij een verpleegafdeling met beveiliging.

Om half zes, een half uur voor het begin van het bezoekuur, verschijnt André Bijster in het kantoor van de beveiligers van het ziekenhuis. Hij groet zijn collega's, neemt een pieper uit de oplader en loopt naar de liften. "Bel me als jullie me nodig hebben."

Bijster is eigenaar van een beveiligingsbureau in Eindhoven. Sinds twee weken worden hij en zijn mannen ingehuurd door het ziekenhuis, als extra hulpkrachten. Om lastige bezoekers tot bedaren te brengen. "Het is te gek voor woorden, maar wel nodig", zegt Ynette van Orsouw, afdelingsmanager van 'Kort Verblijf'.

Haar afdeling is één van de drie verpleegafdelingen die moest sluiten, om een afdeling voor coronapatiënten te worden. Ze is de tel kwijt, maar het moet de vijfde of zesde keer zijn dat haar afdeling een cohort is geworden.

Toen de leiding van het ziekenhuis met die boodschap kwam, moesten de verpleegkundigen flink slikken. Opnieuw patiënten waar ze niet voor hebben gekozen, de roosters helemaal omgegooid, 's nachts en in het weekend werken. Veranderingen die ze bijna niet meer op kunnen brengen. "Toen ze het allemaal weer moesten gaan doen, hadden ze een grote wens: een beveiliger voor de deur."

Onvrede

Want de bergen chocolade, cadeautjes en applaus, die ze hier in de eerste golf kregen, zijn al heel lang verleden tijd. De onvrede van de samenleving, die corona meer dan beu is, lijkt soms op de verpleegkundigen te worden botgevierd. Het leidt tot woede en soms zelfs agressie. Vooral de bezoekersregeling (tussen 18.00 uur en 20.00 uur: twee bezoekers per patiënt, maar niet tegelijk) zorgt voor onvrede.

Verpleegkundigen vertellen dat ze worden gefilmd om later op sociale media te worden gezet. Soms zijn ze urenlang bezig om familieleden te kalmeren, tijd die ze niet kunnen gebruiken om voor patiënten te zorgen. Ze worden uitgescholden voor 'vuile teef' of 'kuthoer' of ze krijgen bezoekers die zeggen: 'ik wacht je buiten wel op'.

Joyce Witlox is zo'n verpleegkundige die het allemaal over haar heen heeft gekregen. "Stond een man op een paar centimeter tegen me te schreeuwen en te roepen dat ik kapot kon vallen."

Het werd zo erg dat ze tegen het bezoekuur opkeek. "Je bent continu alert, de hele tijd aan het opletten dat je niet wordt verrast door een boos familielid."

En daarom is ze zo blij dat André Bijster met zijn mannen voor de deur staan. "Dat ze er alleen al zijn, geeft mij rust."

In het Catharina Ziekenhuis staan de beveiligers die normaal gesproken bij de kroegen in uitgaansgebied Stratumseind staan, nu op de verpleegafdelingen. In het Catharina Ziekenhuis staan de beveiligers die normaal gesproken bij de kroegen in uitgaansgebied Stratumseind staan, nu op de verpleegafdelingen. Foto: Koen Verheijden

Van horecaportier naar ziekenhuisbeveiliger

Een van die beveiligers is Santos, die zijn achternaam liever voor zich houdt. Op zijn kisten en in zijn zwarte vest staat hij voor de deur. Hoe het gaat? "Rustig", zegt hij.

Hij is wel wat gewend. Normaal is hij portier bij Café Tracé op Stratumseind, de uitgerekte uitgaansstraat in Eindhoven. Trekt hij vechtende kroeggangers uit elkaar. Maar nu de cafés gesloten zijn, vroeg zijn baas hem om hier te komen werken.

Hij hoort dagelijks de verhalen van de bezoekers, ziet hoe families afscheid komen nemen, en andere families die hun naasten weer mee naar huis nemen. "Het is heftig", zegt hij. "Blij dat ik wat kan doen."

Het is halverwege het bezoekuur als een man met een groene jas de deur van de corona-afdeling uitloopt met een geïrriteerd gezicht. Hij trekt zijn mondkapje van zijn neus. "Onmenselijk!", roept hij. "En die plastic pakken. Noem mij één onderzoek dat bewijst dat die zin hebben."

Santos stapt naar voren om te kijken wat hier allemaal aan de hand is. De boze bezoeker is alweer in de lift verdwenen.

Discussies verharden

Verpleegkundigen zijn heus wel wat gewend, vertelt Bart Ugen, teamleider van de longafdeling, ook een cohort. Een ziekenhuisbezoek gaat vaak gepaard met onmacht en veel emoties. Ziekenhuispersoneel is er voor opgeleid om daarmee om te kunnen gaan. Maar van de mate waarin het nu gebeurt, zijn ze wel geschrokken. En dat verpleegkundigen aan de bel trekken, laat zien dat er echt wat aan de hand is.

De discussies met families die niet in corona geloven, verharden, merken ze in heel het ziekenhuis. Er zijn patiënten die bang zijn dat ze stiekem een vaccin ingespoten krijgen of met een test via het staafje in de neus corona krijgen ingebracht. Ugen: "Ik ga de discussie niet eens meer aan, want het kost ons te veel energie."

Van Orsouw, afdelingsmanager op Kort Verblijf, maakt zich ook zorgen over haar personeel. "We hebben geen applaus, maar ondersteuning nodig."

Ondersteuning

Die ondersteuning is in verschillende vormen gekomen. Naast de opgeschroefde beveiliging, is er een secretaresse die administratief werk uit handen neemt. En er staat een gastvrouw of gastheer voor de deur. Ze helpt bezoekers met het beschermende pak, een tijdrovende klus, die verpleegkundigen voorheen zelf deden. Eerst het blauwe schort, dan de handschoenen, de bril en het mondkapje. En onderwijl komen de verhalen.

De hoogbejaarde vrouw die voor haar zieke broer komt, de mooie rozen die een echtgenoot meeneemt voor zijn vrouw, de dochter die haar moeder komt bezoeken, na een ic-opname van een week. "Ze gaat het redden."

Want ondanks de vervelende momenten is het ziekenhuis vooral een plek waar mooie en ontroerende verhalen aan de oppervlakte liggen. Het is waarom een verpleegkundige als Joyce nog altijd van haar vak houdt. "Je doet het voor de mensen die lief voor ons zijn. Die laten blijken dat je wordt gewaardeerd."